Concurso Polícia Penal SP: quem pode se inscrever?

O concurso Polícia Penal SP ( São Paulo) foi liberado e surgem dúvidas sobre quem de fato pode se inscrever e concorrer a uma das vagas.

Antes de mais nada, é importante pontuar que o certame oferta 1.100 vagas e os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 19 de julho até 18 de agosto, no site da banca organizadora, FGV, ao custo de R$ 75,37.

Vagas concurso Polícia Penal SP

Ao todo são 1.100 vagas para o cargo divididas da seguinte forma:

Cargo Vagas Salário inicial Policial Penal (masculino) 1.050 R$ 3.515,72 Policial Penal (feminino) 50 R$ 3.515,72

Para se inscrever, o candidato, além dos requisitos básicos precisa cumprir estas regras:

Ter nível médio completo

idade entre 18 e 74 anos

Sobre remuneração, os salários podem chegar a 4.301,39, com o limite de R$ 785,67 de adicional de insalubridade, para jornada de trabalho de 12×36 horas.



Como serão as provas do concurso Polícia Penal SP ?

As provas estão marcadas para 01 de outubro. Além da fase objetiva, o certame será composto pelas seguintes fases:

Prova de Condicionamento Físico, de caráter eliminatório;

de caráter eliminatório; Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório;

de caráter eliminatório; Investigação Social , de caráter eliminatório; e

, de caráter eliminatório; e Curso de Formação, de caráter eliminatório.

A fase objetiva terá 50 questões divididas entre:

20 questões de Língua Portuguesa ;

; 15 questões de Matemática ;

; 15 questões de Conhecimentos Gerais.

Sobre o condicionamento, é necessário apresentar os seguintes exercícios:

Teste de flexão e extensão de cotovelos;

Resistência abdominal, em decúbito dorsal (tipo remador);

Corrida de 50 metros;

Corrida em 12 minutos.

TAF concurso Polícia Penal SP

Serão convocados para a prova de condicionamento físico – no total – 7.500 candidatos. Nas listas dos convocados

conterão somente os candidatos habilitados na prova objetiva.

As provas são realizadas nos seguintes municípios:

Bauru (candidatos que optaram por realizar a prova objetiva em Bauru)

Campinas (candidatos que optaram por realizar a prova objetiva em Campinas).

Presidente Prudente (candidatos que optaram por realizar a prova objetiva em Presidente Prudente).

Ribeirão Preto (candidatos que optaram por realizar a prova objetiva em Ribeirão Preto).

São José do Rio Preto (candidatos que optaram por realizar a prova objetiva em São José do Rio Preto).

São Paulo (candidatos que optaram por realizar a prova objetiva em São Paulo, Sorocaba e Taubaté)

Cargos Polícia Penal SP

Conheça a seguir os cargos:

Agente de Segurança Penitenciária

É requisito para o cargo de Agente de Segurança Penitenciária: possuir, na data da posse, diploma de nível médio completo;

Idades entre 18 e 74 anos.

Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária

São requisitos para o cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária:

certificado de ensino médio ou equivalente;

idade compreendida entre 18 e 40 anos, até a data do encerramento das inscrições; estatura mínima, descalço e descoberto, de 1,65m;

estar em dia com as obrigações eleitorais e no pleno exercício dos direitos políticos;

idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada.

Atribuições

Entre as atribuições, podemos citar:

Agente de Segurança Penitenciária : Desempenhar as atividades de vigilância, manutenção da segurança, disciplina e movimentação dos presos internos em Unidades do Sistema Prisional.

: Desempenhar as atividades de vigilância, manutenção da segurança, disciplina e movimentação dos presos internos em Unidades do Sistema Prisional. Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária: Desempenhar as atividades de escolta e custódia de presos, em movimentações externas, e guarda das unidades prisionais, visando evitar fuga ou arrebatamento de presos.

Como foi o último concurso Polícia Penal SP

Foram ofertadas 416 vagas para os seguintes cargos:

Agente Técnico de Assistência à Saúde – Psicólogo (23);

Agente Técnico de Assistência à Saúde – Assistente Social (22);

Agente Técnico de Assistência à Saúde – Terapeuta Ocupacional (5);

Analista Administrativo (25);

Analista Sociocultural – Pedagogo (5);

Oficial Administrativo (265);

Técnico de Enfermagem (51);

Enfermeiro (12);

Cirurgião Dentista (8).

A prova foi dividida entre 40 e 80 questões, levando em conta o cargo escolhido pelo candidato.

Clique aqui e acesse o edital