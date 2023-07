Concurso SAP SP é cancelado, veja detalhes

O Concurso SAP SP, que estava previsto para ocorrer ainda este ano, foi cancelado. O Secretário de Administração Penitenciário do Estado que divulgou a decisão.

Afinal, conforme as informações divulgadas, haverá uma reformulação no cargo, com alterações significativas nos requisitos e nas remunerações.

Assim, as informações sobre um possível novo processo seletivo estarão disponíveis em breve. No entanto, o cancelamento do concurso SAP SP tem gerado discussões e frustração entre os futuros candidatos e interessados na área.

Concurso SAP SP cancelado, saiba mais

Marcelo Streifinger, secretário de Administração Penitenciária de São Paulo, confirmou o cancelamento do concurso para Polícia Penal de São Paulo.

Tomaram esta decisão devido a uma reformulação no cargo, que acarretará mudanças nos requisitos de idade e altura dos candidatos.

Além disso, a idade máxima passará a ser de 35 anos, enquanto a altura mínima será de 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres.

Ainda mais, está sendo planejado pela Secretaria de Administração Penitenciária a adoção de remuneração por subsídio, o que trará maiores benefícios financeiros para aqueles que desempenharem esse cargo.

Assim, essas adaptações visam melhorar as condições de trabalho e atrair profissionais qualificados para a área da segurança penitenciária.

Embora o cancelamento do concurso tenha gerado certa frustração entre os candidatos, é importante ressaltar que essas mudanças são necessárias para aprimorar o sistema penitenciário do estado de São Paulo.

Dessa forma, espera-se que abram futuramente um novo processo seletivo, que seguirá as novas diretrizes e oferecerá oportunidades para aqueles que desejam ingressar na Polícia Penal de São Paulo.



Quais vagas e cargos estavam disponíveis?

Antes do cancelamento, o concurso SAP SP oferecia uma excelente oportunidade de emprego, disponibilizando 1.100 vagas no cargo de Agente de Segurança Penitenciária de Classe I.

Dividiam essa quantidade de vagas entre os sexos, sendo 1.050 para o sexo masculino e 50 para o sexo feminino, demonstrando a busca pelo equilíbrio de gênero na área.

Para concorrer a essas vagas, era necessário ter o ensino médio completo, garantindo assim um requisito educacional acessível a muitos candidatos.

Ademais, essa demanda de vagas indicava a prioridade que o estado de São Paulo estava dando para fortalecer a segurança nos presídios, ao mesmo tempo, em que oferecia oportunidades de trabalho para aqueles que estavam em busca de uma carreira estável e respeitável.

Contudo, infelizmente, cancelaram o concurso, frustrando as expectativas dos candidatos que se preparavam para a seleção.

Como seria o concurso SAP SP antes do cancelamento?

O concurso SAP SP, antes de cancelarem, seria composto por quatro etapas avaliativas.

A primeira etapa consistiria em uma prova objetiva, na qual os candidatos passariam por avaliação em suas habilidades teóricas e conhecimentos específicos da área.

Essa prova teria o intuito de selecionar os melhores candidatos para as demais etapas do certame.

Ademais, a segunda etapa seria a prova de condicionamento físico, em que os candidatos seriam submetidos a testes físicos para verificar sua aptidão e capacidade física para o cargo.

Essa etapa seria essencial para garantir que os aprovados tenham a resistência necessária para exercer as funções exigidas pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo.

Além disso, o concurso também teria uma prova de aptidão psicológica. Esta que, é necessária para avaliar a estabilidade emocional e a capacidade psicológica dos candidatos em lidar com situações de estresse e pressão.

Por fim, a última etapa consistiria na comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e privada, bem como na realização de uma investigação social.

Essa etapa seria para verificar se os candidatos possuem um histórico de problemas com a lei ou qualquer indício de desvio de conduta.

Dessa forma, o concurso SAP SP teria uma abordagem ampla e criteriosa para garantir a seleção dos melhores candidatos. Visto que, consideram tanto seus conhecimentos técnicos, como também sua aptidão física, estabilidade emocional e idoneidade.

Quando abrirão um novo concurso?

No momento, não há previsão para a reabertura do edital do concurso SAP SP. Assim, após o cancelamento do processo seletivo, é importante que os interessados fiquem atentos às novidades divulgadas pelos órgãos responsáveis para saber quando e como ocorrerá o novo processo seletivo.

Além disso, recomenda-se acompanhar os canais oficiais de comunicação, como o site do órgão e as redes sociais, para obter informações atualizadas sobre o concurso.

É fundamental se preparar para os requisitos e etapas do novo processo seletivo. Por isso, é importante dedicar-se aos estudos e ficar atento às futuras divulgações.