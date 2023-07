Concurso SEDF anuncia novo edital em breve

O concurso SEDF (Secretaria Estadual do Distrito Federal) terá um novo edital em breve. As oportunidades serão para professores temporários.

A autorização veio por meio do Diário Oficial nesta quinta-feira, 20 de julho. Ainda não se sabe a oferta de vagas e nem as áreas que serão liberadas, entretanto, as oportunidades serão para nível superior com salários de R$ 4.228,56.

Remuneração e benefícios concurso SEDF

Além dos salários, serão ofertados os seguintes benefícios para os aprovados no concurso SEDF:

Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED 20horas: R$664,28 40 horas: R$1.268,57;

Gratificação de Atividade de Alfabetização–GAA;

Gratificação de Atividade de EnsinoEspecial–GAEE;

Gratificação de Atividade em ZonaRural–GAZR;

Gratificação de Atividadede Docência em Estabelecimento de Ensino Diferenciado–GADEED

Gratificação de Atividadede Docência em Estabelecimento de Restrição e Privação de Liberdade –GADERL.

Como foi o último concurso SEDF

O último concurso para professores temporários aconteceu no início de 2023 com formação de cadastro reserva. O Instituto Quadrix foi a banca organizadora. A avaliação vai acontecer por meio de análise de títulos e experiência profissional.

Outros concursos para professor

O concurso UFRB (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia) anuncia abertura de um novo edital de nível superior, para o cargo de professor.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 17 de julho e 7 de agosto de 2023, No endereço eletrônico da própria Universidade. A taxa de inscrição é R$ 200.

Vagas concurso UFRB

São 14 vagas para carreira de magistério superior para o Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, localizado no município de Cruz das Almas/BA.

As vagas serão distribuídas levando em conta as áreas de conhecimento, assim como titulação. O ingresso na carreira do magistério superior será no nível I da Classe A, cuja remuneração varia de R$ 2.437,59 a R$ 4.875,18, além da retribuição por titulação.



Atribuições do cargo

Os aprovados realizarão as seguintes funções:

Participar da elaboração e cumprimento do Plano de Ensino da disciplina em conformidade com o Projeto Pedagógico dos Cursos para os quais suas disciplinas forem oferecidas;

Ministrar o ensino sob sua responsabilidade, em conjunto com os demais docentes, cumprindo integralmente o Plano de Ensino da disciplina e sua carga horária;

Utilizar metodologias condizentes com a disciplina, buscando atualização permanente;

Executar tarefas específicas, utilizando-se de recursos materiais, financeiros e outros de que a Instituição disponha, a fim de assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade das atividades de ensino, pesquisa e extensão das Instituições;

Participar ativamente do desenvolvimento científico e cultural da sua área de conhecimento; entre outras atividades

Como serão as provas do concurso UFRB?

Os candidiatos serão avaliados mediante algumas fases. A etapa inicial está prevista para os dias 5 e 26 de novembro de 2023. Os interessados ainda serão avaliados por meio destas fases:

prova didática, de caráter eliminatório e classificatório; defesa de memorial, de caráter eliminatório e classificatório; e prova de títulos, de caráter classificatório.

Outro concurso UFRB

O concurso UFRB (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia) anuncia que outro edital está na praça. As oportunidades são para o cargo de Técnico-Administrativo em Educação, em diversas especialidades.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 11 de julho e 14 de agosto de 2023, através do site da banca organizadora, Instituto AOCP. A taxa varia de acordo com a escolaridade, sendo:

Nível médio/técnico: R$ 100,00;

Nível superior: R$ 150,00.

Vagas concurso UFRB

Ao todo são 24 vagas para Técnico- Administrativo. Veja a seguir as especialidades:

Nível médio/ técnico

CARGOS VAGAS SALÁRIO Assistente em Administração 14 R$ 2.667,19 Técnico em Contabilidade 01 R$ 2.667,19 Técnico em Mineração 01 R$ 2.667,19 Técnico em Tecnologia da Informação 05 R$ 2.667,19

Nível superior

CARGOS VAGAS SALÁRIO Médico Veterinário – Clínica Veterinária 01 R$ 9.113,85 Médico Veterinário – Anestesiologia Veterinária 01 R$ 9.113,85 Bibliotecário/Documentalista 01 R$ 4.556,92

Além dos valores mencionados acima, os benefícios são:

Percentual de Incentivo à Qualificação e à Capacitação, na forma da Lei nº 11.091/2005;

Auxílio Creche e Pré-Escolar para dependentes legais com idade inferior a 06 anos;

Auxílio Alimentação;

Auxílio Transporte, conforme legislação vigente;

Ressarcimento auxílio saúde.