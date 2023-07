Concurso SP Regula com 150 vagas vai sair a qualquer momento

O concurso SP Regula (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo) vai sair nos próximos dias.

Uma etapa final e importante foi concluída em prol da liberação do edital. A banca foi contratada e os esclarecimentos, assim como extrato de contrato, foram publicados no Diário Oficial desta sexta-feira, 07 de julho.

Com o avanço, a SP Regula e a Fundação Vunesp deverão se reunir para definir o cronograma e finalizar os detalhes do concurso. Com tudo definido, o edital será publicado.

Vagas concurso SP Regula

Como mencionado, são 150 vagas do concurso SP Regula nos seguintes cargos:

Analista de Regulação de Serviços Públicos (nível superior) – 45 vagas;

Fiscal de Serviços Públicos (nível superior) – 57 vagas; e

Técnico de Fiscalização de Serviços Públicos (nível médio) – 48 vagas.

Conforme indicado no documento, a taxa de inscrição será de R$ 67,00 para Técnicos, R$ 98,00 para Analista e de R$ 118,00 para Fiscal.

Concurso SP Regula

Este será o primeiro certame do órgão que foi criado em 2020. Sobre as remunerações, os salários variam a depender dos cargos do concurso SP Regula. Confira:

Analista de Regulação de Serviços Públicos Inicial: R$ 8.500,00 Final: R$ 17.276,00

Fiscal de Serviços Públicos Inicial: R$ 5.600,00 Final: R$ 12.780,00

Técnico de Fiscalização de Serviços Públicos Inicial: R$ 2.800,00 Final R$ 6.390,00.





Outros concursos abertos em São Paulo

Ao todo são 317 vagas abertas para concursos em São Paulo. Confira a lista a seguir:

fiscal de posturas municipais: 175 vagas e salários de R$8 mil;

auditor fiscal tributário municipal (AFTM): 60 vagas (sendo 50 para Gestão Tributária e 10 para Tecnologia da Informação) e salários de R$26 mil;

auditor de Políticas Públicas e Gestão Governamental (APPGG): 32 vagas e salários de R$12 mil; e

analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional – Ciências Contábeis (APDO – Contábeis): 50 vagas e salários de R$9 mil.

Os interessados precisam comprovar nível superior para todas as áreas. Vale lembrar que as inscrições para fiscal de posturas municipais podem ser feitas até esta sexta, 7 de julho. Já para os demais, o prazo fica aberto até 25 de julho.

Todos os certames estão administrados pela banca Vunesp e os cadastros deverão ser feitos pelo site oficial da empresa.

Sobre nomeação, a secretária adjunta de Gestão do Município de São Paulo, Regina Pacheco destacou:

“Para o cargo de fiscal de posturas municipal, conseguiremos nomear este ano. Para os demais cargos, as nomeações deverão ser no início de 2024. A ideia é chamar todos dentro do número de vagas. Já tem uma prévia aprovação orçamentária”

Os salários podem chegar a R$ 26 mil e demais benefícios também serão concedidos aos aprovados.

Demais editais abertos

O concurso PM SP ( Polícia Militar de São Paulo) é uma grande oportunidade para quem deseja seguir carreira policial.

O certame oferta ao todo 2.700 vagas e tem como requisitos principais:

formação de nível médio, idade de 17 e 30 anos, além de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) entre as categorias “B” e “E”

Outra dúvida é sobre remuneração. É importante lembrar que antes de mais nada, a categoria recebeu um aumento salarial de 31,62%.

Segundo o edital, o salário do aprovado passou de R$ 3.875,27 para R$ 4.852,21. O valor se divide do seguinte modo:

Padrão: R$ 2.033,27 ;

; Regime Especial de Trabalho Policial (RETP): R$ 2.033,27 ;

; Insalubridade: R$ 785,67

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 26/06 a 27/07/2023, através do portal da banca organizadora, a Fundação Vunesp. A taxa de inscrição é R$ 65.

Ao todo são 2.700 vagas que tem como requisito de escolaridade, nível médio.

A fase objetiva do concurso PM SP vai acontecer no dia 17 de setembro. As etapas do certame são: Exames de Conhecimentos , divididos em: Prova Objetiva (Parte I), de caráter eliminatório e classificatório; Prova Dissertativa (Parte II), de caráter eliminatório e classificatório;

, divididos em: Exames de Aptidão Física , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exames de Saúde , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exames Psicológicos , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade , de caráter eliminatório;

Análise de Documentos, de caráter eliminatório