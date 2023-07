Concurso TCE BA já conta com banca organizadora; saiba mais!

O concurso TCE BA ( Tribunal de Contas do Estado da Bahia) anuncia que edital está iminente. Isso porque, o certame já conta com banca organizadora.

A empresa será a FGV, que será responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas do certame. Os outros passos são oficializar a escolha da empresa, por meio de publicação em diário oficial e, posteriormente, assinar o respectivo contrato.

O certame ainda não confirmou quantitativo e nem cargos. Contudo, a previsão é de 40 oportunidades.

Como foi o último concurso TCE BA

O último concurso TCE BA aconteceu em 2013 e foram 45 vagas para nível superior. A banca organizadora foi a FGV. As oportunidades foram divididas do seguinte modo:

auditor de controle externo – 25 vagas

agente público – 20 vagas

Os candidatos do concurso TCE BA foram avaliados mediante estas fases:

prova objetiva

prova dissertativa

O cargo de auditor contou com as seguintes disciplinas

língua portuguesa

raciocínio lógico matemático

administração pública

direito constitucional

direito administrativo

direito civil

direito processual civil

direito penal

contabilidade geral e governamental

auditoria governamental

controle externo

Para agente público:

língua portuguesa

raciocínio lógico matemático

legislação institucional

direito administrativo

direito processual civil

contabilidade

gestão de pessoas nas organizações

gestão de materiais



Outros concursos TCE

O concurso TCE SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) pode ter uma excelente novidade para os aprovados em breve.

Os servidores poderão contar com novos salários. Isso porque, o presidente do órgão, Sidney Estanislau Beraldo, encaminhou recentemente junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o projeto de lei complementar 103/2023, que tem o intuito de conceder um reajuste de 5,6% aos servidores, no sentido de garantir a reposição inflacionária de 2022.

Vagas e novo concurso TCE SP

A proposta será apresentada e deve iniciar as tramitações internas. Caso seja aprovada, os próximos servidores já contarão com novos valores. Vale lembrar que o novo edital já tem banca definida. A FGV será a empresa organizadora.

O quantitativo de vagas ainda não foi anunciado, contudo, tudo indica que as oportunidades serão para os cargos de auxiliar técnico de fiscalização na área de tecnologia da informação e agente de fiscalização, na área de tecnologia da informação.

As oportunidades serão para médio e superior e os salários poderão alcançar R$ 13 mil. O salário de nível médio será de R$ 6.373,63. Os novos valores contarão com acréscimo de 5,6%.

Como foi o último concurso TCE SP

O último edital do concurso TCE SP foi anunciado em 2017 e ofertou as seguintes oportunidades:

133 vagas para o cargo de agente de fiscalização, sendo 97 para agente de fisalização e 36 para agente de fiscalização na área de administração, ambos com necessidade de formação em áreas específicas.

Os salários iniciais foram de R$ 12.984,88 e o certame contou com a Vunesp como banca. A prova contou com 80 questões e foi dividida da seguinte forma:

conhecimentos gerais – 40 questões

conhecimentos específicos – 40 questões

Já no ano de 2015, o órgão realizou uma seleção para o preenchimento de 125 vagas para o cargo de auxiliar de fiscalização financeira, com inicial de R$ 4.606,80 . Neste caso, a banca foi a Fundação Carlos Chagas (FCC).

Foram 70 questões divididas do seguinte modo:

conhecimentos gerais – 30

conhecimentos específicos – 40

Outros editais TC

O concurso TCDF ( Tribunal de Contas do Distrito Federal) anuncia que o certame avançou mais uma fase rumo ao edital.

Isto é, agora a seleção já conta com banca organizadora. A empresa será responsável por receber as inscrições, assim como viabilizar as etapas. O Cebraspe será a banca responsável. O documento foi liberado nesta segunda, 26 de junho.

Vagas e atribuições concurso TCDF

Ao todo serã0 30 vagas para o cargo de auditor e analista. Vale lembrar que as oportunidades são previstas para a realização de uma nova seleção ou nomeação de aprovados, além da possível criação ou mudança em cargos.

Confira as atribuições dos cargos:

Auditor de Controle Externo – Área de Auditoria: desempenhar as atividades finalísticas de caráter técnico relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo do TCDF;

Auditor de Controle Externo – Área Especializada: desempenhar atividades administrativas de caráter especializado, de nível superior, necessárias ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo do TCDF;

Analista Administrativo de Controle Externo – Área de Gestão: desempenhar atividades técnico-administrativas, de nível superior, voltadas à gestão administrativa e ao funcionamento dos serviços auxiliares do TCDF;

Técnico Administrativo de Controle Externo – Área de Suporte Administrativo: desempenhar atividades administrativas, de nível médio, voltadas ao funcionamento operacional e logístico dos serviços auxiliares do TCDF

Reajuste salarial

O concurso TCDF ( Tribunal de Contas do Distrito Federal) pode sair a qualquer momento. Contudo, a novidade da vez é que o reajuste salarial dos servidores foi sancionado.

Com a decisão, os percentuais serão acrescidos em duas parcelas, sendo em 4,8809%, a partir de 1º de abril, e em 4,8809%, a partir de 1º de setembro de 2023.

A carreira de Analista-Técnico de Controle, o salário inicial que antes era de R$ 11.282,45, será reajustado em R$ 11.833.14. Já o cargo de Auditor terá remuneração inicial de R$ 20.174.76. Isso já somando o vencimento base mais Gratificação de Atividade da Carreira de Controle Externo (GACE).

Cabe pontuar que além dos valores informados acima, os servidores ainda terão direito ao auxílio alimentação no valor de R$ 1.598,55 e Adicional de Qualificação (AQ) de até 15% do vencimento.