Concurso TJ PR já tem banca definida; edital iminente

O concurso TJ PR ( Tribunal de Justiça do Paraná) deve ter edital divulgado em breve. Isso porque, o certame já conta com banca organizadora, o que torna o concurso iminente.

As oportunidades serão para juiz substituto. Na quinta-feira, 20 de julho, a FGV foi escolhida como empresa responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção.

O próximo passo agora será a assinatura do contrato. O evento deve acontecer em breve. Vale lembrar que o órgão conta com 22 vagas em aberto na carreira. No entanto, o último concurso, que ocorreu em 2021, ainda conta com remanescentes com possibilidade de nomeação.

Requisitos concurso TJ PR

Para ser juiz substituto, além de curso superior em direito, é preciso ter experiência de três anos em atividade jurídica. O salário inicial é de R$ 28.884,20.

O concurso vai contar com reserva de vagas que vai acontecer da seguinte forma:

as atribuições do cargo, nos termos assegurados pelo inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal e pela Lei Estadual n.º 18.419/2015; II – 20% (vinte por cento) para os negros, nos termos previstos na Resolução n.º 203,

de 23 de junho de 2015, do Conselho Nacional de Justiça

Sobre as provas do concurso TJ PR

Os candidatos serão submetidos algumas fases, além da fase objetiva. Confira a lista:

I – primeira etapa – uma prova objetiva seletiva, de caráter eliminatório e classificatório;

II – segunda etapa – duas provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório;

III – terceira etapa – de caráter eliminatório, com as seguintes fases:

a) sindicância da vida pregressa e investigação social; b) exame de sanidade física e mental; c) exame psicotécnico; IV – quarta etapa – uma prova oral, de caráter eliminatório e classificatório;

V – quinta etapa – avaliação de títulos, de caráter classificatório

O peso 01 é para prova objetiva e de títulos, a prova escrita tem o peso 03 e a prova oral tem o peso 02.

Disciplinas concurso TJ PR

As disciplinas da prova objetiva serão divididas do seguinte modo:

Bloco I

Direito Civil;

Direito Processual Civil;

Direito do Consumidor;

Direito da Criança e do Adolescente.

Bloco II

Direito Penal;

Direito Processual Penal;

Direito Constitucional;

Direito Eleitoral;

Juizados Especiais;

Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça;

Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná.

BLOCO III

Direito Empresarial;

Direito Tributário;

Direito Ambiental;

Direito Administrativo;

Direito Previdenciário;

Noções gerais de Direito e Formação Humanística.

A primeira prova escrita será discursiva e consistirá de questões sobre quaisquer pontos do programa específico da Justiça Estadual. A segunda, por sua vez, será prática de sentença.

Outro concurso TJ

O concurso TJ RR ( Tribunal de Justiça de Roraima) pode ter edital divulgado em breve. Por meio do projeto básico, já sabe-se que as vagas serão para nível médio e superior.

O quantitativo de vagas ainda não foi divulgado, entretanto, as oportunidades serão para técnico e analista. Confira as taxas:

técnico – R$ 100

analista – R$ 150

Sobre as provas, para técnico será prova objetiva e redação, já para analista contará com prova objetiva e questões dissertativas.

Quando aconteceu o último concurso TJ RR?

O último concurso TJ RR teve a banca Cespe como empresa e aconteceu em 2012. Ao todo foram 22 vagas para os cargos de analista (especialidades), técnico e auxiliar administrativo divididas do seguinte modo:

Nível superior

Administrador – 2 vagas

Analista Processual – 5 vagas

Biblioteconomista – CR

Contador – 2 vagas

Nível médio

Agente de Proteção – 2 vagas

Técnico Judiciário – 10 vagas

Nível fundamental

Auxiliar Administrativo – 1 vaga

As provas do concurso TJ RR foram divididas entre conhecimentos básicos e específicos sendo prova objetiva para níveis fundamental e médio e prova objetiva e discursiva para superior. Sobre as questões aplicadas:

Cargos de nível superior – duração de 4:30h:

(P1) Conhecimentos Básicos (50 questões)

(P2) Conhecimentos Específicos (70 questões)

(P3) Prova Discursiva

Cargos de nível médio – duração de 3:30h:

(P1) Conhecimentos Básicos (50 questões)

(P2) Conhecimentos Específicos (70 questões)

Cargos de nível fundamental – duração de 3:30h:

(P1) Conhecimentos Básicos (40 questões)

(P2) Conhecimentos Específicos (60 questões)

Quanto aos salários, atualmente, os servidores do TJ RR recebem o salário inicial de R$ 4.132,82 para técnicos e R$ 8.265,50 para analistas