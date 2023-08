Concurso TSE Unificado pode não ocorrer, veja detalhes

Recentes movimentações nos bastidores indicam que o tão aguardado concurso do TSE Unificado pode estar enfrentando um possível adiamento. Logo, o que causa incerteza e apreensão entre os concurseiros, que aguardavam ansiosamente pela oportunidade. Por isso que hoje, vamos indicar sobre as expectativas de não ocorrer o concurso, bem como, de que forma pode acontecer o concurso do TSE Unificado.

Inicialmente, a expectativa era que o edital fosse lançado em novembro de 2023, com a promessa de oferecer um total de 515 vagas. Contudo, informações circulantes na internet parecem negar essa previsão, deixando muitos candidatos preocupados com o futuro do certame.

Notícias precedentes e desenvolvimento do Concurso TSE Unificado

Em maio, durante a 81ª edição do COPTREL (Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais), o diretor-geral do TSE trouxe à tona a possibilidade de um novo certame a ser realizado em novembro.

Ademais, foi informado sobre o desenvolvimento do Grupo de Trabalho para o Concurso TSE Unificado, o que sinalizava que os preparativos estavam em pleno andamento. Assim, alimentando a esperança dos concurseiros que almejavam ingressar na carreira da Justiça Eleitoral.

O Concurso do TSE e a importância para a democracia brasileira

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) assume um papel de extrema relevância para a consolidação e a prática da democracia em solo brasileiro.

Atuando em conjunto com os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), que têm a responsabilidade direta pela administração do processo eleitoral nos âmbitos estadual e municipal, o TSE desempenha uma função crucial na garantia de um sistema eleitoral justo, transparente e confiável.

Portanto, as suas competências estão fixadas tanto na Constituição Federal quanto no Código Eleitoral. Assim, assegurando a solidez e a legitimidade das eleições e da representatividade política no país.

Orçamento e Distribuição das Vagas



Em consonância com a Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2023, a previsão inicial era de que 515 vagas seriam destinadas à Justiça Eleitoral, distribuídas tanto entre o próprio Tribunal Superior Eleitoral (TSE) quanto entre os demais Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) espalhados pelo território nacional.

A possibilidade dos candidatos poderem escolher a localidade de lotação é um atrativo adicional que desperta o interesse dos concurseiros. Portanto, permite-lhes concorrer a vagas em diferentes estados do país, ampliando as oportunidades de ingresso na carreira.

Retrospectiva do Último Concurso TSE Unificado

Fazendo um breve retrospecto, o último concurso ocorreu em 2006, tendo o Cespe/UnB (atual Cebraspe) como banca organizadora. Assim, naquela ocasião, a oferta foi de 801 vagas para cargos de nível médio e superior, com a lotação prevista tanto no TSE quanto nos TREs dos estados do Acre, Rio de Janeiro, Rondônia e Roraima.

Sendo assim, a distribuição das vagas obedeceu à seguinte proporção:

280 vagas para o TSE;

6 vagas para o TRE do Acre;

56 vagas para o TRE de Rondônia;

24 vagas para o TRE de Roraima; e,

435 vagas para o TRE do Rio de Janeiro.

Previsão do Próximo Concurso TSE Unificado

No mês de julho de 2022, o TSE encaminhou um ofício aos Tribunais Regionais Eleitorais solicitando o prosseguimento das fases internas visando à realização do concurso público em 2023.

Com as informações fornecidas pelos TREs acerca do levantamento de cargos efetivos e da quantidade de vagas disponíveis, foi possível traçar um cenário mais concreto. Logo, isso possibilitou anunciar a quantidade de vagas previstas, tanto para contratação imediata quanto para a formação de cadastro reserva. Desse modo, gerando grande expectativa entre os concurseiros que sonham com uma vaga na Justiça Eleitoral.

Cargos Oferecidos e Requisitos do Concurso TSE Unificado

Caso o concurso se concretize, as vagas seriam destinadas para os cargos de Técnico e Analista Judiciário, contemplando diversas especialidades e áreas de atuação dentro do âmbito da Justiça Eleitoral.

Aos que desejam ingressar nessas carreiras, além do cumprimento da escolaridade exigida, são necessários requisitos adicionais para a investidura nos cargos, tais como:

idade mínima de 18 anos;

regularidade com as obrigações eleitorais;

a apresentação dos documentos comprobatórios da escolaridade e dos requisitos exigidos para a área/especialidade escolhida;

a não ocorrência de penalidades previstas no exercício de função pública, conforme estabelecido no artigo 137 e seu parágrafo único da Lei n.º 8.112/1990;

a ausência de filiação partidária ou exercício de atividades políticas, conforme determinado no artigo 365 do Código Eleitoral.

Nesse cenário de expectativa e possíveis indefinições quanto à realização do Concurso TSE Unificado 2023, é essencial que os concurseiros se mantenham atentos e bem-preparados para qualquer eventualidade.

Pois, a busca por uma vaga na carreira da Justiça Eleitoral requer dedicação, estudo e persistência. Enquanto, a constante atualização sobre o andamento do processo seletivo é crucial para não perder nenhuma oportunidade.

Independentemente do desfecho desse cenário, a busca pelo conhecimento e a preparação contínua são a chave para conquistar o sonho de integrar um dos órgãos mais importantes para a democracia do Brasil.