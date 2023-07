Concurso TST tem banca definida, veja detalhes

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) anunciou recentemente a definição da banca organizadora para o próximo concurso público. O certame, aguardado por milhares de candidatos interessados em ingressar na carreira de servidor público, trará oportunidades para diferentes áreas de atuação no tribunal.

Com a escolha da banca, ficam mais próximos os preparativos para a divulgação do edital e a abertura das inscrições.

Assim, os candidatos podem aguardar um concurso de alto nível, visando selecionar profissionais altamente capacitados para integrar a equipe do TST. Fique atento aos detalhes e prepare-se para conquistar essa grande oportunidade. Boa leitura!

Escolha da banca do concurso TST, saiba mais

No dia 17 de julho, foi divulgado o extrato de dispensa de licitação referente à escolha da banca organizadora do concurso TST (Tribunal Superior do Trabalho).

Dessa forma, o documento oficializou o Cebraspe como responsável pela realização do certame.

O Concurso TST é de extrema importância, uma vez que visa preencher vagas em cargos de nível superior, oferecendo oportunidades para profissionais qualificados em diversas áreas.

Ademais, a escolha do Cebraspe como banca organizadora é um indicativo da seriedade e credibilidade do processo seletivo, visto que a instituição possui vasta experiência na realização de concursos públicos.

Além disso, os candidatos interessados em participar do Concurso TST deverão aguardar a publicação do edital, que irá conter todas as informações pertinentes sobre as etapas do certame, cargos, requisitos, salários, dentre outros detalhes importantes.

Portanto, é fundamental que os candidatos se mantenham atualizados e acompanhem as próximas publicações, a fim de estarem preparados para o concurso TST e se destacarem no processo seletivo.

O concurso para o Tribunal Superior do Trabalho (TST) oferece oportunidades para os cargos de Técnico Judiciário e Analista Judiciário. Ambos os cargos exigem nível superior.

Para o cargo de Técnico Judiciário, a área de atuação é de Apoio Especializado, com especialidade em Programação. Isso significa que os profissionais selecionados para essas vagas serão responsáveis por desenvolver e programar sistemas e aplicativos conforme as necessidades do TST.

Já para o cargo de Analista Judiciário, também na área de Apoio Especializado, existem duas especialidades disponíveis: Engenharia Mecânica e Clínica Médica.

Assim, os analistas com especialidade em Engenharia Mecânica atuarão na elaboração de projetos, fiscalização e supervisão de obras e serviços de engenharia mecânica no âmbito do TST.

Por sua vez, os analistas com especialidade em Clínica Médica terão como atribuição realizar análises e pareceres técnicos relacionados à saúde dos servidores do tribunal.

Portanto, o concurso TST oferece diversas oportunidades para profissionais com formação em áreas específicas, proporcionando um ambiente diversificado e multidisciplinar no tribunal.

Conheça a banca Cebraspe

A Cebraspe é uma banca organizadora renomada no mercado de concursos públicos. Ela é conhecida por sua seriedade e excelência na elaboração e aplicação de provas.

Ademais, a empresa é responsável pela organização de diversos concursos públicos em todo o país, tanto para órgãos federais, estaduais e municipais. Além disso, a Cebraspe também realiza processos seletivos para instituições privadas e empresas públicas.

Uma das características que tornam a Cebraspe reconhecida é a preocupação com a segurança e a qualidade das avaliações. Assim, as provas elaboradas por essa banca planeja medir de maneira eficiente e justa o conhecimento dos candidatos.

Outro diferencial da Cebraspe é a utilização do método de avaliação conhecido como “certo ou errado”. Nesse formato, o candidato deve marcar se a afirmativa apresentada está correta ou incorreta, impedindo a adivinhação e exige um conhecimento aprofundado do conteúdo.

O que esperar das provas da banca?

Os concursos da Cebraspe são conhecidos por seu rigor e exigência. Afinal, a empresa é responsável por diversas seleções públicas em todo o país e se destaca pela aplicação de provas com alto nível de dificuldade, visando aferir o conhecimento do candidato detalhadamente.

As provas do Cebraspe são geralmente compostas por questões objetivas, dissertativas ou de múltipla escolha. E o método de avaliação utilizado pela instituição é a teoria de resposta ao item (TRI), que visa avaliar não apenas a quantidade de acertos, mas também o grau de dificuldade das questões respondidas corretamente.

Dessa forma, um candidato que erra muitas questões fáceis recebe uma pontuação menor do que outro que acerta questões mais complexas.

Além disso, os concursos do Cebraspe costumam ser pautados pelo princípio da impessoalidade, ou seja, o candidato é identificado apenas por um número de inscrição, garantindo uma seleção isenta de preconceitos ou favorecimentos.

Então, é importante estar atento aos prazos e começar sua preparação quanto antes, para garantir uma boa colocação no concurso TST!