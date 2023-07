Concursos abertos em todo o país somam mais de 13 mil vagas com salários acima de R$ 30 mil

Diversas oportunidades estão disponíveis em concursos abertos por todas as regiões do país. Ao todo, 13.082 vagas ofertam salários que podem chegar a R$ 32 mil.

As vagas contemplam candidatos com níveis de escolaridade do fundamental ao superior, em diversas áreas e cargos.

As áreas da segurança e jurídica estão entre as principais. Já a região com maior número de vagas disponíveis é a sudeste, com destaque para o estado de São Paulo e Minas Gerais.

Confira a seguir a relação dos principais concursos com prazo de inscrições aberto:

IBGE

Prazo de inscrição: até 19 de julho

Vagas: 7.548 em todo Brasil

Valor da taxa: R$ 42,40



Você também pode gostar:

Nível de escolaridade: médio completo

Cargo: APM (agente de pesquisas e mapeamento) e SCQ (supervisor de coleta e qualidade)

Salário: R$ 1.387,50 para APM e R$ 3.100 para SCQ

Banca: IBFC

Tribunal Regional Federal 3º Região (TRF 3)

Prazo de inscrição: até 10 de agosto

Vagas: 21 em São Paulo e Mato Grosso do Sul

Valor da taxa: de R$ 105 a R$ 115

Nível de escolaridade: superior completo

Cargo: analista judiciário e técnico judiciário

Salário: R$ 8.046,84 a R$ 13.202,62

Banca: Fundação Vunesp

Polícia Militar de São Paulo (PM SP)

Prazo de inscrição: até 27 de julho

Vagas: 2.700 em São Paulo

Valor da taxa: R$ 65

Nível de escolaridade: médio completo

Cargo: Soldado PM 2º Classe

Salário: R$ 4.852,21

Banca: Fundação Vunesp

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 14ª Região (CREFITO PI)

Prazo de inscrição: até 19 de julho

Vagas: 425 em Piauí

Valor da taxa: R$ 78

Nível de escolaridade: médio, técnico e superior completo

Cargo: assistente administrativo, auxiliar administrativo, técnico em informática, agente fiscal, contador, tecnólogo da informação, analista administrativo, jornalista, programador/designer, procurador jurídico e produtor de vídeo

Salário: até R$ 6.125,80

Banca: Instituto Quadrix

Conselho Regional de Odontologia – Amapá (CRO AP)

Prazo de inscrição: até 19 de julho

Vagas: 45 no Amapá

Valor da taxa: R$ 65

Nível de escolaridade: médio completo

Cargo: assistente administrativo

Salário: R$ 1.617,78

Banca: Instituto Quadrix

Prefeitura de Olinda

Prazo de inscrição: até 21 de julho

Vagas: 20 em Pernambuco

Valor da taxa: R$ 100

Nível de escolaridade: médio completo

Cargo: guarda civil municipal

Salário: R$ 1.212,00

Banca: Consulpam

Ministério Público de Minas Gerais

Prazo de inscrição: até 18 de julho

Vagas: 75 em Minas Gerais

Valor da taxa: R$ 322

Nível de escolaridade: superior completo

Cargo: promotor de justiça substituto

Salário: R$ 32.228,69

Banca: Consulpam

Prefeitura de São Paulo

Prazo de inscrição: até 25 de julho

Vagas: 142 em São Paulo

Valor da taxa: R$ 85 a R$ 135

Nível de escolaridade: superior completo

Cargo: auditor fiscal tributário municipal, analista de políticas públicas e gestão governamental e analista de planejamento e desenvolvimento organizacional — ciências contábeis

Salário: de R$ 9.000 até R$ 26.049,51

Banca: Fundação Vunesp

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG)

Prazo de inscrição: até 25 de julho

Vagas: 1.801 em Minas Gerais

Valor da taxa: R$ 75 a R$ 135

Nível de escolaridade: médio, técnico e superior completo

Cargo: analista, médico, profissionais de enfermagem e técnico operacional da saúde

Salário: de R$ 1.455,58 a R$ 11.982,14

Banca: Fundação Getúlio Vargas

Tribunal de Justiça Militar de São Paulo (TJM SP)

Prazo de inscrição: até 25 de julho

Vagas: 11 em São Paulo

Valor da taxa: R$ 75 a R$ 135

Nível de escolaridade: médio, técnico e superior completo

Cargo: escrevente técnico, analista de sistemas, contador, técnico em comunicação e processamento de dados

Salário: até R$ 8.035,86

Banca: Fundação Vunesp

Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ SE)

Prazo de inscrição: até 02 de agosto

Vagas: 61 em Sergipe

Valor da taxa: R$ 100 a R$ 150

Nível de escolaridade: médio e superior completo

Cargo: analista judiciário e técnico judiciário

Salário: R$ 3.738,62 e R$ 6.134,62

Banca: Fundação Getúlio Vargas

Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ SP)

Prazo de inscrição: até 08 de agosto

Vagas: 88 em São Paulo

Valor da taxa: R$ 96

Nível de escolaridade: superior completo

Cargo: oficial de justiça

Salário: R$ 8.804,85

Banca: Fundação Vunesp

Universidade de São Paulo (USP)

Prazo de inscrição: até 08 de agosto

Vagas: 119 em São Paulo

Valor da taxa: R$ 159

Nível de escolaridade: superior completo

Cargo: analista de assuntos administrativos

Salário: R$ 10.231,05

Banca: Fundação Fuvest

Defensoria Pública Rio de Janeiro (DPE SP)

Prazo de inscrição: até 02 de agosto

Vagas: 26 no Rio De Janeiro

Valor da taxa: R$ 285

Nível de escolaridade: superior completo

Cargo: defensor substituto

Salário: R$ 19.820,00

Banca: Fundação Getúlio Vargas