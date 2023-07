Concursos Federais terão mais autorizações? VEJA O QUE DIZ MINISTRA

Concursos federais poderão ter mais vagas em breve!

A atual líder do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, falou recentemente sobre o assunto. A pasta, então, vem buscando orçamento para conseguir dobrar o número total de vagas já liberadas em editais federais neste ano de 2023.

Em entrevista na última segunda-feira, 24 de julho, portanto, ela indicou que o objetivo de sua gestão é liberar entre 8 mil a 10 mil novas vagas ainda em 2023.

No entanto, de acordo com o ministério, neste número não estariam as vagas para os institutos federais, concursos militares e universidades.

A ministra Esther Dweck segue conversando com o Ministério do Planejamento. Assim, o objetivo é conseguir antecipar parte do orçamento de 2024 para uso neste ano.

“Se o concurso for no ano que vem, a pessoa poderá entrar só lá em 2025, faltando apenas dois anos para o fim dessa gestão. Não está certo ainda, porque não sentei com a ministra (do Planejamento) Simone Tebet, mas tento antecipar uma parte”, pontuou a ministra Esther Dweck.

No dia 18 de julho houve entrevista coletiva para anúncio da liberação de novos editais federais. Na ocasião, então, a ministra afirmou que vem negociando com a pasta de Simone Tebet para que novas autorizações ocorram nos próximos meses.

“A gente vai discutir isso com o Planejamento porque depende de autorização orçamentária deles”, destacou Esther Dweck.

Concursos poderão passar por alterações

Até o presente momento, o Governo Federal já efetuou a liberação de 8.146 vagas a novos processos seletivos neste ano.

Contudo, segundo a líder do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, está em análise uma possível alteração no formato dos próximos certames. Desse modo, se tiver aprovação, as próximas vagas seguirão o novo formato.

Veja também: IBGE abre concurso com 148 vagas temporárias

A expectativa é de que ocorra a divulgação de um manual para concursos federais em breve. Assim, a finalidade é de auxiliar os órgãos do Governo Federal acerca da publicação de seus editais e todos os trâmites necessários para que a solicitação aconteça.



Você também pode gostar:

Em julho houve a autorização de mais de 2 mil vagas

Em entrevista em 18 de julho, a ministra Esther Dweck anunciou a liberação de novos editais federais.

Durante o evento, então, houve a liberação de 2.480 novas vagas para diversos órgãos, sendo eles:

Agência Nacional de Água e Saneamento Básico (ANA): 40 vagas;

40 vagas; Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC): 70 vagas;

70 vagas; Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL): 50 vagas;

50 vagas; Agência Nacional de Energia Elétrica (ENEEL): 40 vagas;

40 vagas; Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS): 35 vagas;

35 vagas; Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ): 30 vagas;

30 vagas; Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT): 50 vagas;

50 vagas; Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA): 50 vagas;

50 vagas; Banco Central do Brasil (BACEN): 100 vagas;

100 vagas; Comissão de Valores Imobiliários (CVM): 60 vagas;

60 vagas; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 895 vagas;

895 vagas; Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA): 80 vagas;

80 vagas; Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (ACE): 50 vagas;

50 vagas; Ministério da Fazenda: 40 vagas;

40 vagas; Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (ATPS): 500 vagas;

500 vagas; Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (EPPGG): 150 vagas;

150 vagas; Ministério da Justiça e Segurança Pública: 100 vagas;

100 vagas; Ministério do Planejamento e Orçamento: 100 vagas;

100 vagas; Superintendência Nacional de Previdência Complementar: 40 vagas.

Com exceção do IBGE, que possui vagas a carreiras de nível médio, todas as oportunidades são para cargos de nível superior.

De acordo com as portarias que regulamentam os processos seletivos, as autarquias possuem o prazo de até 180 dias para executar a publicação de seus respectivos editais. Desta forma, os documentos devem ser oficialmente publicados até a data limite de 15 de janeiro de 2024.

Contudo, a ministra destaca que a intenção é de que as publicações ocorram ainda durante o ano de 2023.

Concursos federais já têm várias vagas autorizadas

Durante a sua primeira entrevista, em 16 de junho, Esther Dweck já divulgou a liberação de 4.202 novas vagas para concursos federais.

Veja também: Câmara dos Deputados inicia organização de concurso

Nesse sentido, todas estas oportunidades se direcionaram a vários órgãos e ministérios, sendo eles:

Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa): agente de atividades agropecuárias (100); agente de inspeção (100); auditor-fiscal federal agropecuário (200); e técnico de laboratório (40);

agente de atividades agropecuárias (100); agente de inspeção (100); auditor-fiscal federal agropecuário (200); e técnico de laboratório (40); Inmet: analista em ciência e tecnologia (40) e tecnologista (40);

analista em ciência e tecnologia (40) e tecnologista (40); Incra: analista administrativo (137); analista em reforma e desenvolvimento (446); e engenheiro agrônomo (159);

analista administrativo (137); analista em reforma e desenvolvimento (446); e engenheiro agrônomo (159); MEC: técnico em assuntos educacionais (220);

técnico em assuntos educacionais (220); Inep: pesquisador-tecnologista em informações e avaliações educacionais (50);

pesquisador-tecnologista em informações e avaliações educacionais (50); Capes: analista em ciência e tecnologia (50);

analista em ciência e tecnologia (50); FNDE: especialista em financiamento (100);

especialista em financiamento (100); MRE: oficial de chancelaria (50);

oficial de chancelaria (50); INPI: analista (40); pesquisador (40); e tecnologista (40);

analista (40); pesquisador (40); e tecnologista (40); Inmetro: analista executivo (40); e pesquisador (60);

analista executivo (40); e pesquisador (60); DNIT: analista administrativo (50); e analista em infraestrutura (50);

analista administrativo (50); e analista em infraestrutura (50); MME/PGPE: administrador (30);

administrador (30); Carreiras Transversais ATE: analista de infraestrutura (300) – aprovados podem ser lotados em diferentes ministérios;

analista de infraestrutura (300) – aprovados podem ser lotados em diferentes ministérios; Carreiras Transversais ATI: analista em tecnologia (300) – aprovados podem ser lotados em diferentes ministérios;

analista em tecnologia (300) – aprovados podem ser lotados em diferentes ministérios; Ministério do Trabalho e Emprego: auditor-fiscal do trabalho (900);

auditor-fiscal do trabalho (900); CNPq: analista em ciência e tecnologia (50);

analista em ciência e tecnologia (50); Censipam: analista em ciência e tecnologia (50);

analista em ciência e tecnologia (50); Ministério da Saúde – CPST e C&T: tecnologista (220);

tecnologista (220); Fiocruz: analista de gestão em saúde (100); pesquisador em saúde pública (100); e tecnologista em saúde pública (100).

Governo focará em novos certames

Segunda a autorização, todos os órgãos com novas vagas possuem o prazo de até seis meses para publicar seus editais, ou seja, até dezembro de 2023.

Isto é, visto que, desde o início do ano, o Governo Federal já havia executado a autorização de 1.464 vagas para vários órgãos.

O primeiro processo seletivo federal com liberação neste ano foi o de Diplomata, anunciado em março. A função possui exigência de formação superior, independentemente da área de formação, e conta com uma remuneração inicial de R$ 20 mil mensais. Na época, foram 50 vagas para o posto.

Logo em seguida, o Ministério da Ciência e Tecnologia em Inovação teve a autorização para preencher 814 vagas para os cargos de analista, pesquisador e tecnologista. Todos exigem nível superior e oferecem ganhos de R$13.718,81 a R$16.798,48.

Dessa forma, a gestão buscar resgatar o investimento em concursos públicos, aumentando o quantitativo no quadro de servidores. Isto é, como forma de melhorar a própria prestação dos serviços públicos à população.

Veja também: CODEBA publica novo concurso e INSCRIÇÕES ESTÃO ABERTAS!

Nesse sentido, inclusive, a ministra Esther Dweck já desferiu críticas à última gestão, indicando que houve sucateamento da administração pública. De acordo com ela, portanto, o governo anterior, sob a justificativa de gastar menos, acabou prejudicando os serviços públicos.