Concursos TREs Unificado já tem prazo para sair; confira cargos

O concursos TREs Unificado (Tribunais Regionais Eleitorais) pode ter edital liberado em breve. A expectativa era que o edital fosse liberado em agosto.

Entretanto, como a banca ainda não foi divulgada, o edital foi adiado. A mais cotada é FGV. Com isso, tudo indica que o certame deverá acontecer em 2024.

A expectativa se deu pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE MG), por meio de suas páginas oficiais, através de uma nota, na qual indica que participará da seleção, que “deve ocorrer nesse ano de 2023 ou no primeiro semestre de 2024”.

O TRE MG já adiantou que vai participar da seleção:

“O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais comunica aos interessados que participará do concurso público unificado a ser promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral neste ano de 2023 ou no primeiro semestre de 2024”.

E confirmou com as seguintes vagas:

Analista Judiciário – Área Judiciária: 20 cargos vagos;

Analista Judiciário – Área Administrativa: 5 cargos vagos;

Analista Judiciário – Especialidade – Análise de Sistemas: 1 cargo vago;

Técnico Judiciário – Área Administrativa: 83 cargos vagos;

Técnico Judiciário – Especialidade – Contabilidade: 2 cargos vagos;

Técnico Judiciário – Especialidade – Programação de Sistemas: 2 cargos vagos;

Técnico Judiciário – Especialidade – Segurança: 1 cargo vago.

Quais cargos dos concursos TREs Unificado

Os cargos serão para técnico e analista, ambos para nível superior. Os valores atuais são de R$ 8.046,84 para técnicos e R$ 13.202,62 para analistas.

O certame vai ofertar vagas imediatas e formação de cadastro reserva. Os órgãos que decidiram participar do concurso são:

TRE Acre

TRE Alagoas

TRE Amapá

TRE Amazonas

TRE Bahia

TRE Ceará

TRE Distrito Federal

TRE Espírito Santo

TRE Goiás

TRE Maranhão

TRE Mato Grosso

TRE Mato Grosso do Sul

TRE Minas Gerais

TRE Paraíba

TRE Paraná

TRE Pernambuco

TRE Piauí

TRE Rio de Janeiro



TRE Rio Grande do Norte

TRE Rio Grande do Sul

TRE Rondônia

TRE Roraima

TRE Santa Catarina

TRE São Paulo

TRE Sergipe

TRE Tocantins

Sobre as provas dos concursos TREs Unificado

A resolução 23.391 deu algumas informações sobre as provas. O concurso contará com questões gerais e específicas. Com essas questões:

noções de informática

gramática e interpretação de textos de língua portuguesa

normas aplicáveis aos servidores públicos federais

regimento interno de cada tribunal

As provas discursivas e títulos ainda farão parte do certame.

Criação de novas vagas

Durante o 80 encontro do Colégio dos Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (COPTREL) foi discutida a criação de 565 vagas para o cargo de analista judiciário – apoio especializado – análise de sistemas.

O projeto foi enviado ao Congresso Nacional. Se aprovado, novas seleções serão realizadas nos anos subsequentes.

Outros concursos TRE

O concurso TRE CE (Tribunal Regional Eleitoral do Ceará) anuncia que o edital deve sair em breve. Os esclarecimentos são do presidente do órgão, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos.

Vale lembrar que o edital está sendo aguardado desde o ano de 2021. Contudo, apesar dos pronunciamentos, ainda não se sabe se o certame vai acontecer de forma individual ou se o edital anunciado em breve trata-se do certame unificado.

Sobre o assunto, o presidente esclareceu: “Já temos autorização de Brasília para a realização do concurso para a Justiça Eleitoral. A dúvida é se faremos em bloco com todos os TREs ou se cada TRE faz o seu concurso isoladamente, contrata a empresa e faz o seu”.

Se o concurso TRE CE for acontecer com edital próprio, o processo de escolha da banca se iniciará em breve. A empresa será responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas do concurso.

Vale lembrar que desde 2022, o órgão já contava com aval, por parte do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o preenchimento de vagas para técnicos e analistas. Para concorrer é necessário possuir formação de nível superior, com remunerações iniciais de R$ 9.052,54 para técnicos e R$ 14.852,66 para analistas.

Como foi o último concurso TRE CE

O último edital foi anunciado em 2011 e disponibilizadas 45 oportunidades, sendo 28 para técnicos e 17 para analistas.

A fase objetiva contou com 60 questões divididas entre conhecimentos básicos e específicos. Confira a oferta de vagas:

Analista Judiciário – Judiciária: 8 vagas;

Analista Judiciário – Administrativa: 2 vagas;

Analista Judiciário – Contabilidade: 2 vagas;

Analista Judiciário – Análise de Sistemas: 1 vaga;

Analista Judiciário – Engenharia Civil: 1 vaga;

Analista Judiciário – Psicologia: 1 vaga;

Analista Judiciário – Engenharia Elétrica: 1 vaga;

Técnico Judiciário – Administrativa: 19 vagas;

Técnico Judiciário – Programação de Sistemas: 4 vagas; e

Técnico Judiciário – Operação de Computadores: 5 vagas.