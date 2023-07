Conferência de imprensa do UFC 290: Robert Whittaker e Dricus du Plessis roubam a cena

Respeito foi o tema da coletiva de imprensa do UFC 290, quando os principais lutadores do card do evento deste sábado tiraram dúvidas da mídia.

O campeão peso-pena do UFC Alexander Volkanovski e o campeão interino Yair Rodriguez foram todos negócios enquanto se enfrentavam. O obviamente mais alto Rodriguez gritou “Viva México” depois de sua luta principal.

O campeão peso-mosca mexicano Brandon Moreno também enfrentou Alexandre Pantoja, que tem duas vitórias sobre ele.

O maior calor foi gerado pelos pesos médios Robert Whittaker e Dricus du Plessis em seu confronto intenso antes de uma luta crucial no card principal.

A coletiva de imprensa do UFC 290 aconteceu na T-Mobile Arena em Las Vegas, que hospeda o evento pay-per-view de sábado na ESPN+.

Confira os olhares dos lutadores após a coletiva de imprensa do UFC 290 na quinta-feira em Las Vegas.