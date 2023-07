Conferência Municipal de Assistência Social é adiada em Penedo

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) da Prefeitura de Penedo informa o adiamento da Conferência Municipal de Assistência Social, evento que seria realizado na próxima sexta-feira, 14.

A decisão é motivada pela situação de emergência causada pelas chuvas no município, quadro que exige atuação diária de toda a equipe da Secretaria de Assistência Social nas localidades mais afetadas pelo desastre natural.

Desde o início desse período de chuvas intensas, a gestão Ronaldo Lopes/João Lucas mobilizou todos os setores da Prefeitura de Penedo para ações direcionadas às famílias desabrigadas ou desalojadas.

A identificação dos casos e a promoção do socorro emergencial, com as devidas providências posteriores, tem atuação direta da SEMASDH, pasta administrada por Ana Teresa Lopes, com empenho e trabalho contínuo.

Sobre a realização da Conferência Municipal de Assistência Social, assim que a nova data for definida, a divulgação do evento focado no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) será feita de forma institucional e na mídia penedense.