Conferência Municipal de Assistência Social ocorre em Penedo no próximo dia 14

Secom PMP

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) da Prefeitura de Penedo realiza no próximo dia 14 de julho a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social, evento que acontece no Theatro Sete de Setembro, a partir das 7h30.

O tema principal da conferência aborda o Sistema Único de Assistência Social, com a seguinte proposição: “Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos”.

“O tema dessa conferência é de extrema relevância para o momento em que vivemos de reconstrução das políticas sociais, sendo uma oportunidade para população de participar da elaboração dessas novas políticas públicas”, destaca Ana Teresa Lopes, Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

Os debates para a elaboração de duas propostas que serão apresentadas na conferência estadual acontecem em cinco eixos:

1-Financiamento

2-Controle Social

3-Articulação entre segmentos

4-Serviços, programas e projetos

5-Benefício e transferência de renda

A conferência é aberta ao público, toda comunidade pode e deve se fazer presente, principalmente os representantes de associações comunitárias, de moradores, as instituições que atendem à população e usuários da política de assistência.

A 12ª Conferência Municipal de Assistência Social foi convocada pelo Prefeito Ronaldo Lopes por meio do Decreto Municipal Nº 854, de 04 de Julho de 2023 e está publicada no Diário Oficial do Município.

Texto Fagner Honorato