Confiança Supermercados CONTRATA Açougueiro, Caixa e mais!

O Confiança Supermercados, rede de mercados do interior paulista que visa ser a melhor experiência de compra com crescimento sustentável, está com ótimas vagas de emprego disponíveis. Desse modo, antes de falar mais sobre a marca, confira quais são as vagas:

Operador (a) de Caixa – Marília – SP – Atendimento;

Operador (a) de Perecível/Açougue – Jaú – SP – Açougue;

Fiscal de Prevenção de Perdas – Av. São Paulo – Sorocaba – SP – Vigilância;

Açougueiro – Sorocaba – SP – Açougue;

Assistente de Setor (Padaria Produção) – Sorocaba – SP – Padaria;

Operador de Loja/ Hortifruti – Loja MAX – Bauru – SP – Atendimento;

Operador de Loja/ Mercearia – Loja Max – Bauru – SP – Atendimento;

Operador Perecível/Confeitaria – Marília – SP – Atendimento;

Técnico (a) em Nutrição – Bauru – SP – Gastronomia;

Operador de Perecível – Sorocaba – SP – Açougue;

Gestor Produção Rotisserie (Restaurante) – Bauru – SP – Cozinha;

Operador Perecível/Pizzaria Restaurante – Marília – SP – Atendimento;

Auxiliar de Limpeza – Marília – SP – Limpeza.

Mais sobre o Confiança Supermercados

Sobre o Confiança Supermercados, é interessante deixar claro que sua história começou com estrutura simples, poucos recursos, mas com o sonho de trabalhar, crescer e inovar. Hoje, é uma das redes de supermercado mais conceituadas e respeitadas do país, e o sucesso de sua trajetória se traduz em Gestão, Intuição, Estratégia, Superação e Capacidade de Expansão.

Atualmente, contando com 15 lojas estrategicamente localizadas em Bauru, Marília, Jaú, Pederneiras, Botucatu e Sorocaba, um Centro Administrativo, o Confiança Alimentos e um Centro de Distribuição, a Rede Confiança emprega aproximadamente 5.000 colaboradores diretos.

Como se inscrever em uma das vagas?

Agora que a lista de vagas já foi detalhada, a candidatura é feita de forma sossegada. Você precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Quer ficar sabendo de outras novidades referentes a empregos em solo brasileiro? Basta conferir diariamente o Notícias Concursos!