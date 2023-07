confira 3 grandes editais que encerram inscrição nesta semana

Se você está na busca de grandes concursos públicos precisa se atentar a lista a seguir. Separamos algumas oportunidades que ainda estão abertas, mas que encerram a inscrição ainda esta semana.

Mais de 80 editais espalhados pelo país encerram o cadasto na terceira semana de julho. Por isso, separamos os três mais importantes como forma de te auxiliar entrar no mercado de trabalho. Confira.

Concursos públicos com inscrições no fim

O concurso MP MG – Ministério Público de Minas Gerais- anuncia que as inscrições estão chegando ao fim. Os aprovados poderão ganhar até R$ 32 mil.

São 75 vagas para Promotor de Justiça substituto. Os candidatos que desejam participar da seleção podem se inscrever pelo site da http://www.gestaodeconcursos.com.br/ até as 17h do dia 18 de julho de 2023. A taxa é R$ 322.

AGEHAB-GO

A AGEHAB-GO (Agência Goiana de Habitação ) anuncia que as inscrições do processo seletivo estao chegando ao fim.

São mais de 50 vagas para nível superior nas seguintes especialidades:



Engenheiro Civil – Orçamentista; Engenheiro Civil – Fiscalização de Obra; Engenheiro Civil – Medições; Engenheiro Civil – Projetistas de Drenagem; Engenheiro Civil – Projetistas de Instalações Prediais Hidrossanitário; Engenheiro Civil – Projetistas de Combate a Incêndio; Engenheiro Civil – Projetistas de Estrutura Metálica; Engenheiro Civil – Projetistas de Estrutura de Concreto Armado; Engenheiro/Tecnólogo em Agrimensura; Engenheiro Ambiental; Engenheiro Eletricista; Engenheiro Mecânico; Engenheiro Civil/Arquiteto – Segurança do Trabalho; Arquiteto – Projetista Urbanístico; Arquiteto – Projetista de Arquitetura; Arquiteto – Projetista de Implantação e Topografia; Advogado Público/Administrativo; Advogado Contencioso e Assistente Social.

Sobre os interessados, poderão se inscrever até às 18h do dia 18 de julho de 2023, pela internet, no endereço eletrônico http://selecao.go.gov.br/edital/edital-0052023_processo-seletivo-simplificado_agencia-goiana-de-habitacao-s-a%7C44 .

O valor da taxa varia com o cargo:

R$ 50,00 para os empregos de Engenheiros e Arquitetos e de R$ 30,00 para Assistente Social e Advogado.

IBGE

O IBGE está entre os concursos públicos com inscrições chegando ao fim. São 7.548 vagas abertas para as carreiras de Agente de Pesquisa e Mapeamento e Supervisor de Coleta e Qualidade.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 19 de julho de 2023, pelo site da organizadora https://www.ibfc.org.br/ . A taxa de inscrição é no valor de R$ 42,20 para ambos os cargos.

Concursos públicos abertos nesta semana

Confira os editais que abrem inscrições nesta semana de julho.

Inscrições abertas dos concursos públicos

O concurso TJ AM anuncia que as inscrições estão abertas para 14 vagas para provimento (10) e remoção (04), nos Serviços Extrajudiciais para atuar em delegações de atividades Notariais e/ou Registrais.

Os interessados precisam é necessário possuir curso superior de graduação em Direito ou ter exercido por dez anos completos o serviço de notarial ou registro.

Os cadastros estarão abertos do dia 17 de julho e segue até o dia 18 de agosto de 2023 através da internet, no endereço eletrônico do cartório TJ ou por meio do site oficial. A taxa de inscrição é no valor de R$ 300,00.

Polícia Penal

A Polícia Penal de São Paulo está na lista dos concursos públicos e anuncia que as inscrições ficarão abertas do dia 19 de julho e seguem abertas até às 16h do dia 18 de agosto, pelo site da FGV . A taxa é no valor de R$ 75,37 e poderá ser paga até o último dia das inscrições.

Ao todo serão 1.100 vagas mais cadastro reserva. Das oportunidades, 1.050 são para candidatos do sexo masculino e outras 50 para mulheres. Para se inscrever, é preciso comprovar nível médio e faixa etária de 18 até 74 anos. Outros concursos públicos.

Concurso em Minas Gerais

A prefeitura de São Lourenço anuncia que as inscrições estão abertas para vários níveis de escolaridade. Os salários poderão chegar até R$ 15.654,24.

As vagas são para:

Nível fundamental : Auxiliar em Saúde Bucal;

: Auxiliar em Saúde Bucal; Nível médio/técnico : Auxiliar Administrativo II, Auxiliar de Secretaria Escolar, Auxiliar Técnico de Tributos, Desenhista Cadista, Fiscal de Meio Ambiente, Fiscal de Obras, Fiscal de Vigilância Sanitária, Secretário Escolar e Técnico em Enfermagem;

: Auxiliar Administrativo II, Auxiliar de Secretaria Escolar, Auxiliar Técnico de Tributos, Desenhista Cadista, Fiscal de Meio Ambiente, Fiscal de Obras, Fiscal de Vigilância Sanitária, Secretário Escolar e Técnico em Enfermagem; Nível superior: Analista Jurídico, Assistente Social, Cirurgião Dentista, Enfermeiro do PSF, Engenheiro Ambiental, Engenheiro de Regulação, Farmacêutico/Bioquímico, Fiscal de Tributos, Fonoaudiólogo, Médico do PSF, Médico Veterinário, Professor, Professor de Arte, Professor de Educação Física, Professor de Ensino Religioso, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Matemática, Professor de Português, Psicopedagogo e Supervisor Pedagogo.

As inscrições seguem abertas até o dia 30 de agosto de 2023, pelo endereço eletrônico. A taxa de inscrição varia entre R$ 60,00 a R$ 100,00.