confira a previsão do tempo para 26.07.2023

Saber sobre a previsão do tempo diária, é de extrema importância, principalmente para as pessoas se precaverem em relação às chuvas, temperaturas e umidade relativa do ar. Por isso que hoje, 26 de julho de 2023, informaremos tudo sobre a formação de novo ciclone extratropical no sul do Brasil, bem como os principais eventos climáticos envolvidos.

Como será a previsão do tempo nesta quarta-feira, 26.07.2023?

Nesta quarta-feira (26/07), a condição ainda será de alerta de temporais sobre a metade sul do Estado do Rio Grande do Sul. Isso acontece porque a formação de um ciclone extratropical na altura da Costa Gaúcha deve trazer instabilidades para região.

A chuva também avança sobre Santa Catarina e a metade Sul do Paraná. Entretanto, o volume acumulado é um pouco menos expressivo, das outras 3 passagens de ciclones pelo Sul do Brasil.

Já em relação ao Norte do Espírito Santo e a chuva que acontece no litoral baiano, deve ser de moderada a forte intensidade. Mas, o volume de precipitação também não deve ser tão expressivo quanto ao sul do Estado do Rio Grande do Sul.

Mesmo assim, a chuva pode vir acompanhada de rajada de vento e raios na região Norte, e em áreas da costa leste do litoral nordestino.

O alerta de chuva forte foi emitido pelo INMET para 105 municípios mineiros até a manhã desta quarta-feira (26/07), com rajadas de vento de até 60 km/h.

Os índices pluviométricos informados pela organização variam de 20 a 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia.

Os moradores são aconselhados a não se abrigar sob as árvores e a não estacionar veículos perto de torres de transmissão e outdoors políticos em caso de ventos fortes.

Nas outras regiões brasileiras, chove intercalando períodos de abertura de sol na maior parte do Brasil nesta quarta-feira, onde o tempo firme ainda deve prevalecer.

Como será a atuação do ciclone extratropical no Sul do Brasil?

Cidades do sul do RS devem sentir os efeitos de um fenômeno natural, mas não deve ser tão devastador quanto os recentes ciclones. O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta.



Você também pode gostar:

Chuva, ventos fortes e temperaturas mais baixas devem atingir o sul do Brasil esta semana como resultado de um novo ciclone extratropical que se formou no rio da Prata, na fronteira entre Uruguai e Argentina.

O INMET emitiu um alerta de ameaça potencial para algumas áreas, embora não tenha previsto grandes desastres na escala do ciclone mais recente que atingiu a região.

O ciclone extratropical deve chegar ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (26), trazendo consigo chuvas fortes e ventos de até 60 quilômetros por hora. A previsão é que se desenvolva ao longo da costa sudoeste do estado, causando chuvas e ventos em Santa Catarina e Paraná, bem como em cidades como Bagé, Rio Grande e Pelotas.

Há chance de ressaca entre Rio Grande e Mostardas no litoral sul do RS, e vento forte no mar entre Chuí e Florianópolis em SC. Por isso, a Marinha do Brasil emitiu três alertas de mau tempo antecipando a chegada do fenômeno ao litoral. Os avisos valem até sexta-feira à meia-noite.

Nas últimas semanas, três ciclones extratropicais causaram impactos variados no Brasil. Mais de uma dezena de pessoas morreram e dezenas de estradas foram fechadas quando o fenômeno ocorreu pela primeira vez entre 15 e 16 de junho.

O mais recente ocorreu em 12 de julho e causou fortes chuvas e deslizamento de rochas graníticas, além de três mortes nos estados do RS e SP.

Umidade relativa do ar nesta quarta-feira

A umidade relativa do ar da Bahia, área de Goiás e também o encontro dos três estados do centro-oeste, assim como no oeste norte paulista, deve permanecer abaixo dos 30%.

Inclusive na região de encontro dos três estados do centro-oeste, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 20%.

Temperatura nesta quarta-feira, 26/07

Nesta quarta-feira, o que chama atenção é a grande amplitude térmica, entre o início da manhã é frio, e à tarde, muito calor, isso ocorrendo em todo o Brasil. Exemplificando tem-se:

Cuiabá, com mínima de 19 graus e máxima de 37 graus;

Porto Alegre, com mínima de 14 graus e máxima de 23 graus;

Manaus, com temperatura máxima de 35 graus;

Salvador, com temperatura máxima de 29 graus.

Estas altas temperaturas, geram condições ideais para que focos de incêndio se alastrem, sejam eles pela ação do homem como para queimadas naturais, principalmente com a junção do combo:

Por fim, fique atento e tome cuidado se estiver em região de risco.