Confira agora 10 celulares perfeitos para influenciadores e criadores de conteúdo

Para engajar bem as redes sociais, é importante produzir conteúdos de qualidade. Assim, os celulares para influenciadores não são apenas luxo, mas também uma ferramenta de trabalho que ajuda muito nesta profissão.

Então, se estiver procurando um novo modelo de aparelho para ajudar na sua produção de conteúdo, continue por aqui. Afinal, deixamos os melhores celulares do mercado disponíveis, com todas as características principais.

Por que é importante escolher bons celulares para influenciadores?

A principal ferramenta de trabalho de quem usa as redes sociais é o celular. Ele é uma forma de criar conteúdos melhores, com qualidade mais alta e um desempenho mais alto. Portanto, se você atua no formato de multiplataforma, precisa de um bom aparelho.

Ainda, confira também: ESTE aplicativo DETONA a bateria do celular, mas você não sabia.

Os 10 melhores celulares para influenciadores

Para quem quer aumentar o engajamento e melhorar os conteúdos, deixamos algumas sugestões. Então, aproveite para conferir quais os 10 melhores celulares para influenciadores comprarem em 2023.

1.Motorola Razr 40 Ultra – R$7.200,00

Com um design diferente dos outros aparelhos, o Motorola Razr 40 Ultra traz uma versão dobrável, super elegante e inovador. Assim, a tela de 3,6″ possui tecnologia AMOLED de alta resolução. Além disso, ele possui processador Snapdragon 8 Plus de primeira geração.

Quanto ao desempenho audiovisual, ele consegue realizar capturas e gravações em 4K, com taxa de até 45 quadros por segundo. Por fim, em relação ao armazenamento, o modelo apresenta duas versões: uma com 128 GB e outra com 512 GB.

2.Samsung S22 Ultra – R$4.120,00

Com lançamento no ano de 2022, o Samsung S22 Ultra é um celular robusto, com uma tela de 6,7″ e 120 Hz. Como processador, ele apresenta um Snapdragon de primeira geração, com memória RAM de 12 GB.



Você também pode gostar:

Ainda, em termos de armazenamento, ele possui diversas opções, que variam desde a mais básica, com 128 GB, até a mais robusta com 1TB. Possui também um conjunto de quatro câmeras traseiras, de até 128 MP, e uma frontal, com 30 MP.

3.iPhone 14 Pro – R$7.100,00 – celulares para influenciadores

Entre os modelos da Apple, o iPhone 14 Pro é uma das melhores opções para quem trabalha como influenciador. Com um processador A16 Bionic e possibilidade de conexão 5G no aparelho. Um dos pontos mais interessantes é a captura em Modo Cinema.

Com o efeito de desfoque no fundo, você pode realizar gravações e tirar fotos em até 4K e com até 60 quadros por segundo. A tela exibe conteúdos com uma resolução em Full HD+, com taxa de 120 Hz.

4.Galaxy S23 Plus – R$5.000,00

Ainda, em nossa lista de melhores celulares para influenciadores, o Galaxy S23 Plus também é uma ótima alternativa. Com um processador Snapdragon de primeira geração, ele possui armazenamento interno de até 512 GB, porém sem entrada para cartão SD.

A tela de 6,6″ de AMOLED possui alta resolução, e reproduz imagens em Full HD+. As três lentes traseiras apresentam sensores de 50 megapixels, para caprichar nos cliques. A fabricante garante uma autonomia de 27 horas de bateria, sem a necessidade de recarga.

5.iPhone 13 Pro Max – R$8.074,00

Uma linha anterior à versão 14, o iPhone 13 pro Max também é excelente para quem quer criar conteúdo. Um aparelho grande, com a tela de 6,7″, ele possui alta performance utilizando o processador A15 Bionic, de produção da própria Apple.

Ainda, ele conta com seis núcleos, dos quais quatro são reservados para aumento da eficiência energética, gerando uma autonomia de bateria maior. São três câmeras traseiras de alta resolução, que conseguem captar imagens e vídeos em até 4K.

6.Motorola Edge 30 Ultra – R$4.499,00 – celulares para influenciadores

Sendo o primeiro aparelho a trazer a câmera de 200 megapixels, ele possui excelentes funções e desempenho. Assim, possui memória RAM de 12 GB e um armazenamento total de até 512 GB. Porém, não existe a possibilidade de expansão com SD.

Além disso, a tela de pOLED, com 144 Hz, admite transmissão de imagens em Full HD+. Para quem precisa usar o celular durante muito tempo, a bateria possui recarga de 7 minutos, com o carregador ultrarrápido do modelo.

Então, confira também: ATIVAR O MODO AVIÃO no Celular tem ESTES benefícios ocultos, que você certamente não sabia.

7.iPhone 14 Pro Max – R$ 7.899,00

A versão mais elaborada do iPhone 14 Pro possui diversos upgrades para a linha lançada em 2022. Por exemplo, os sensores das câmeras contam com sensores de 48 Megapixels, pela primeira vez no modelo.

Ainda, o processador A16 Bionic é de fabricação da própria Apple, exclusivo para esses modelos. Com recursos e lentes para fotografar e gravar em locais com pouca iluminação, este aparelho é incrível para criação de conteúdos com qualidade profissional.

8.Motorola Edge 30 Pro – R$5.300,00

Para quem busca uma produção de conteúdo profissional, o Motorola Edge 30 pro é um dos aparelhos mais indicados. Com um processador Snapdragon de primeira geração, é possível escolher a versão com memória RAM de 8 ou 12 GB.

Ainda, ele possui três sensores para captura de imagens e vídeos, e uma resolução de 8K. As gravações admitem até 30 quadros por segundo, criando conteúdos de qualidade profissional para você engajar em suas redes.

9.Samsung Galaxy S23 Ultra – R$6.700,00

Uma das marcas mais populares entre os influenciadores, principalmente por conta do desempenho, é a Samsung. A versão Ultra do Galaxy S23 é considerada uma das mais potentes do mercado, principalmente para quem trabalha com mídias digitais.

Também com um processador Snapdragon de segunda geração, ele possui um armazenamento de até 1 TB e memória RAM de 12GB. Com quatro câmeras de 100 megapixels, ele oferece u zoom de até 10x, para captar todos os detalhes em suas fotos.

10.Xiaomi 13 – R$5.800,00 – celulares para influenciadores

Por fim, encerrando a nossa lista de melhores celulares para influenciadores, a versão 13 do Xiaomi. Com um processador Snapdragon 8 de segunda geração e memória RAM de 8 ou 12 GB. O armazenamento é de 512 MB, com possibilidade de expansão no SD.

Além disso, para quem é influenciador, a parte de trás possui três câmeras, com 50 megapixels no sensor principal. Já a câmera frontal, possui 32 MP, com excelente resolução para seus cliques e vídeos.

Ainda, se quiser conhecer outras novidades de tecnologia para impulsionar suas redes sociais, continue por aqui. Deixamos alguns conteúdos com as principais notícias sobre equipamentos e celulares para você não perder nenhum lançamento.