Confira agora 5 celulares bons e baratos para comprar em 2023

Adquirir um smartphone novo pode parecer uma tarefa descomplicada caso já tenha definido um orçamento e o modelo desejado. No entanto, para quem ainda está indeciso sobre os celulares e busca a melhor relação entre preço e qualidade, há vários aspectos a considerar que podem tornar a decisão mais complexa.

Mas, aqui temos boas notícias! Compilamos uma lista com cinco opções de celulares econômicos que oferecem uma ótima experiência para diversos perfis de usuários. Assim, ficará mais fácil escolher o smartphone que se adequa melhor ao seu estilo.

Os 5 celulares bons e baratos de 2023

1.Moto G73

Este dispositivo avançado da família Motorola Moto G suporta conexão 5G e conta com uma tela de 120 Hz, além de uma câmera de 50 MP e carregamento rápido. Suas especificações incluem um processador Dimensity 930 MediaTek. São 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno expansível até 1.024 GB com MicroSDXC.

Ademais, a tela é IPS LCD de 6,5 polegadas com resolução de 1.080 x 2.400 pixels. Já a taxa de atualização é de 120 Hz. Sua câmera traseira de 50 MP + 8 MP e câmera frontal de 16 MP. Assim, em se tratando de bateria, tem 5.000 mAh. Preço estimado – R$ 1.500.

2.Moto G53

O Moto G53 recebeu um redesign, com um novo módulo de câmera retangular e bordas mais largas, mantendo, porém, um design moderno. Seu processador é o Snapdragon 480 Plus Qualcomm SM4350-AC, acompanhado de 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno expansível até 1.024 GB com MicroSDXC.

Sua tela é uma IPS LCD de 6,5 polegadas com resolução de 720 x 1.600 pixels e taxa de atualização de 120 Hz. Quanto à câmera, possui 50 MP + 2 MP na parte traseira e 8 MP na frontal. A bateria é de 5.000 mAh. Preço estimado: R$ 1.200.

3.Redmi Note 12



Você também pode gostar:

O modelo mais acessível de nossa lista não é um destaque em termos de potência, mas pode ser uma opção para usuários leves ou moderados. E isso se dá principalmente graças à câmera de 48 megapixels.

Seu processador é o Snapdragon Gen 1 Qualcomm SM4375. Ele possui 4 GB de RAM, 128 GB ou 256 GB de armazenamento interno expansível com MicroSDXC. A tela AMOLED de 6,67 polegadas tem resolução de 1.080 x 2.400 pixels e taxa de atualização de 120 Hz. A câmera traseira é tripla: 48 MP + 8 MP + 2 MP, enquanto a frontal tem 13 MP. A bateria é de 5.000 mAh. Preço estimado: R$ 915.

4.Galaxy A34

O Samsung Galaxy A34 é um smartphone com design atualizado, alinhando-se aos modelos mais caros da marca. Possui processador Dimensity 1080 MediaTek, 6 GB de RAM, 128 GB ou 256 GB de armazenamento interno expansível até 1.024 GB com MicroSDXC.

Sua tela Super AMOLED de 6,6 polegadas oferece resolução de 1.080 x 2.340 pixels e taxa de atualização de 120 Hz. O sistema de câmera é composto por 48 MP + 8 MP + 5 MP na traseira e 13 MP na frontal. A bateria tem 5.000 mAh. Preço estimado: R$ 1.370.

5.Poco M5s

O Poco M5s é um smartphone Android com tela de 6,43 polegadas, câmera capaz de tirar fotos de qualidade e 4 GB de RAM. Possui processador Helio G95 MediaTek e 128 GB de armazenamento interno expansível com MicroSDXC.

A tela AMOLED tem resolução de 1.080 x 2.400 pixels e taxa de atualização de 90 Hz. A câmera traseira é quadrupla, com 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP, e a frontal tem 13 MP. A bateria tem 5.000 mAh. Preço estimado: R$ 1.090.

Outros celulares que podem ser o que está procurando

Poco X5

O Poco X5 possui um processador Snapdragon 695 5G, acompanhado de 6 GB ou 8 GB de RAM. Conquanto, oferece 128 GB ou 256 GB de armazenamento interno expansível com MicroSDXC.

Sua tela é AMOLED de 6,67 polegadas, com resolução de 2.400 x 1.080 pixels e taxa de atualização de 120 Hz. A câmera traseira tem 48 MP, enquanto a frontal possui 13 MP. Preço estimado: R$ 1.560.

Samsung Galaxy A23 5G

Este é um modelo intermediário com suporte para 5G, sendo uma evolução da versão 4G. Assim, conta com um processador Snapdragon 695 Qualcomm, 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento interno expansível até 1024 GB com MicroSDXC.

Sua tela PLS LCD possui 6,6 polegadas e resolução de 1.080 x 2.408 pixels, com taxa de atualização de 90 Hz. A câmera traseira é quádrupla, com 50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP, e a frontal possui 8 MP. A bateria é de 5.000 mAh. Preço estimado: R$ 1.200.

Samsung Galaxy A14 5G

O modelo de entrada da Samsung possui um processador Mediatek Helio G80, podendo vir com 4 GB ou 6 GB de RAM. Ele oferece 64 GB ou 128 GB de armazenamento interno expansível até 1024 GB com MicroSDXC.

A tela PLS LCD possui 6,6 polegadas e resolução de 1.080 x 2.400 pixels, com taxa de atualização não especificada. A câmera traseira tem 50 MP e a frontal possui 13 MP. A bateria é de 5.000 mAh. Preço estimado: R$ 990.