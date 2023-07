Confira agora todas as DATAS de pagamento do Bolsa Família em agosto e como você pode receber

O Governo Federal divulgou mais alguns detalhes sobre os pagamentos de agosto do Bolsa Família. O programa de transferência de renda atende atualmente mais de 20 milhões de pessoas de todas as regiões do país. Para agosto, o plano do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome é seguir neste mesmo patamar.

Segundo a pasta, os pagamentos de agosto do Bolsa Família deverão ser iniciados no dia 18. Assim como ocorreu nos meses anteriores, o saldo será pago nos últimos 10 dias úteis do mês. Para saber o dia exato do seu recebimento, o cidadão precisa se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS). Confira no calendário abaixo:

Usuários com NIS final 1: 18 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 2: 21 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de agosto (quinta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 7: 28 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de agosto (quinta-feira).

Antecipações

O Governo Federal também confirmou que vai antecipar os repasses para alguns determinados grupos do Bolsa Família em agosto. Assim como ocorreu nos meses anteriores, os repasses das pessoas que recebem oficialmente nas segundas-feiras poderão ser antecipados para o sábado imediatamente anterior. Confira abaixo:

Usuários com NIS final 2: recebem oficialmente na segunda-feira (21/08), mas o saldo estará na conta de maneira antecipada já a partir do sábado (19/08);

Usuários com NIS final 7: recebem oficialmente na segunda-feira (28/08), mas o saldo estará na conta de maneira antecipada já a partir do sábado (17/08).

Quem pode receber o Bolsa Famíla

Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Social, os pagamentos de agosto do Bolsa Família serão feitos apenas para as pessoas que possuem conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico do Governo Federal. Além disso, também é importante que o cidadão tenha uma renda per capita de até R$ 218.

Tais regras foram alteradas no decorrer do novo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Até o final do ano passado, a regra apontava para um teto de renda per capita menor. Deste modo, mais pessoas passaram a ter o direito ao recebimento do benefício de caráter social.

Como posso me inscrever para o Bolsa Família de agosto



Para agosto, as regras de seleção do programa Bolsa Família não deverão passar por nenhuma alteração. O Ministério do Desenvolvimento Social já confirmou que não existe nenhum tipo de inscrição direta que o cidadão possa aplicar para solicitar o recebimento do benefício de caráter social neste momento inicial.

Contudo, existem alguns atos que o cidadão pode tomar para ter mais chances de seleção. Veja abaixo:

Se inscrever no Cadúnico

Se você não está dentro do sistema do Cadúnico, a dica é se inscrever o quanto antes. O processo de inscrição é feito por meio da prefeitura de cada cidade. É importante levar consigo os seus documentos e os documentos de todos os membros da sua casa para iniciar o procedimento.

Manter o Cadúnico atualizado

Para as pessoas que já estão no Cadúnico, e querem começar a receber o Bolsa Família, a dica é manter o Cadastro atualizado. A atualização precisa ser feita sempre uma vez a cada dois anos, ou sempre que houver uma mudança estrutural na sua família, como uma morte, um nascimento, ou uma mudança de endereço, por exemplo.

Não adianta tentar enganar o Governo Federal de alguma forma. O Ministério do Desenvolvimento Social possui meios para cruzar as informações que estão indicadas no Cadúnico. Quem mantém o sistema atualizado com dados verdadeiros passa a ter mais chances de seleção.