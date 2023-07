confira agora todos os valores pagos para os brasileiros

O Bolsa Família passou por uma significativa reformulação neste ano, visando atender melhor às necessidades das famílias beneficiárias. Agora, o programa leva em consideração a composição familiar dos beneficiários e disponibiliza valores para suprir as necessidades básicas. Desse modo, os novos adicionais começaram a ser liberados no último mês de junho, direcionados a grupos específicos.

Bolsa Família: confira as novidades do programa social nacional

Ampliando seu alcance, o auxílio do Bolsa Família atualmente atinge mais de 21 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Contudo, para se qualificar, é necessário ter uma renda mensal per capita de até R$ 218. Anteriormente, esse valor era de R$ 210.

O Bolsa Família é pago mensalmente e garante um valor mínimo de R$ 600 para todos os beneficiários. Os pagamentos são realizados de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social), nos dez últimos dias úteis de cada mês. O acesso ao benefício é feito por meio do Caixa Tem, um aplicativo disponível para Android e iOS.

Novos valores do Bolsa Família

Os novos valores de pagamentos estão distribuídos em seis benefícios integrantes do programa. O Bolsa Família oferece diferentes benefícios aos seus beneficiários, cada um deles direcionado a uma determinada situação. Conheça os benefícios disponíveis:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): Este benefício corresponde a R$ 142 por pessoa, buscando proporcionar um suporte financeiro para as famílias em situação de vulnerabilidade.

Adicional Complementar (BCO): O BCO é um valor adicional pago para complementar o montante total de R$ 600, garantindo que as famílias beneficiárias alcancem esse valor mínimo estabelecido.



Adicional Primeira Infância (BPI): Destinado a cada criança com até 6 anos de idade, o BPI oferece um valor de R$ 150, visando suprir as necessidades específicas desse grupo vulnerável.

Benefício Variável Familiar (BVF): O BVF é direcionado a gestantes, crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos. Ele consiste em um pagamento mensal no valor de R$ 50, contribuindo para o apoio financeiro necessário a esse público.

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): O BVN destina-se a cada membro da família com até sete meses incompletos, garantindo um auxílio financeiro de R$ 50 para atender às necessidades específicas de nutrizes e crianças nessa fase importante do desenvolvimento.

Benefício Extraordinário de Transição (BET): O BET tem como objetivo garantir que os beneficiários não recebam um valor inferior ao pago pelo programa Auxílio Brasil, assegurando um suporte financeiro adequado durante o processo de transição.

Com exceção do Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN), que será liberado a partir de setembro, todos os outros benefícios estão sendo pagos aos brasileiros que se enquadram nos critérios determinados.

Condicionalidades do programa

Além dos novos benefícios, o Bolsa Família reintroduziu as condicionalidades relacionadas à saúde e à educação. Dessa forma, os beneficiários devem cumprir as seguintes regras para garantir o recebimento dos valores mensais:

Frequência escolar satisfatória para crianças e jovens;

Acompanhamento nutricional para menores de 7 anos de idade;

Acompanhamento pré-natal para gestantes;

Manutenção da carteira de vacinação em dia.

Em suma, essas condicionalidades visam promover a melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiárias. Assim, garantindo o acesso à educação, à saúde e à segurança alimentar, uma vez que através da reformulação do Bolsa Família, o governo brasileiro busca fortalecer o programa social.

Dessa forma, com a nova estrutura do programa e os valores adicionais, espera-se um impacto positivo na vida das famílias em situação de vulnerabilidade, contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária.

Uma importante medida social

Em resumo, o Bolsa Família, após passar por uma significativa reformulação, apresenta avanços notáveis no que diz respeito à abrangência e aos valores disponibilizados. Já que com a consideração da composição familiar dos beneficiários, o programa busca contemplar de maneira mais precisa as necessidades básicas das famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica.