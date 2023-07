confira áreas de atuação para 15 mil vagas

O Programa Mais Médicos tem como objetivo aumentar em 15 mil o número de médicos na atenção básica do Sistema Único de Saúde (SUS) até o final de 2023.

O presidente Lula sancionou a lei na sexta-feira, 14 de julho. A intenção é levar a atuação da medicina para locais de difícil acesso e situações mais vulneráveis do país.

De acordo com o projeto, o Mais Médicos priorizará a formação de profissionais com mestrado e especialização, além de oferecer benefícios aos médicos que atuarem em áreas de difícil provimento.

Vale lembrar que também será possível obter alguns benefícios, como por exemplo, liquidação de dívidas junto ao FIES- Financiamento ao Estudante de Ensino Superior.

Com a contratação de 15 mil novos profissionais, o Programa Mais Médicos contará ao todo com 28 mil médicos. No diálogo sobre o programa, Lula falou sobre o modo como o Mais Médicos teria sido visto nos últimos anos e criticou também a pouca visibilidade de demais políticas públicas.

Lula ainda ressaltou a importância de reconstruir programas voltados para universidades, farmácias populares, merenda escolar e realizar reajustes para funcionários. Tais ações foram desfeitas sem justificativa plausível, de acordo com o Presidente.

Regiões Programa Mais Médicos

O Presidente reiterou sobre a ausência de profissionais em regiões mais afastadas e periféricas do país. Mencionou também que embora haja médicos em excesso em algumas regiões privilegiadas, como a Avenida Paulista e Copacabana, a realidade nas periferias de São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Salvador é de extrema necessidade.



Nísia Andrade, ministra da saúde, falou que prefeitos e populações de todas as regiões do país viram com bons olhos o programa. A adesão é uma forma positiva de levar mais saúde para quem mais precisa.

Vagas Programa Mais Médicos

No primeiro edital do Programa Mais Médicos serão 5.968 vagas, sendo mil vagas inéditas direcionadas para Amazônia Legal.

Serão abertos novos editais para a adesão de profissionais e municípios ao programa, incluindo novas iniciativas , como a contratação de médicos para equipes de Consultório na Rua e para a população prisional, além da criação de novas vagas para os territórios indígenas.

Lula também falou sobre grupo de trabalho interministerial. O intuito será estudar e levantar vagas para cotistas, como por exemplo, reserva de vagas para médicos com deficiência e pertencentes a grupos étnico-raciais no Programa Mais Médicos .

Os Ministérios da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e Cidadania, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e do Planejamento terão participação direta deste grupo interministerial.

Concursos federais

Os concursos federais estão cada vez mais atraindo os concurseiros. Isso porque, muitas vagas já foram autorizadas no primeiro semestre de 2023. Ao todo são 5.880 oportunidades para diferentes cargos do Governo Federal. A maioria das vagas foram anunciadas no dia 16 de junho, em uma sexta-feira.

Lista dos concursos federais

Os esclarecimentos vieram através da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. São 4.436 vagas. Veja lista:

MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) : 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal;

: 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal; INMET (Instituto Nacional de Meterologia) : 80 vagas para Analista e Tecnologista;

: 80 vagas para Analista e Tecnologista; INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) : 742 vagas para Analista e Engenheiro;

: 742 vagas para Analista e Engenheiro; MEC (Ministério da Educação) : 220 vagas para Técnico;

: 220 vagas para Técnico; INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) : 50 vagas para Pesquisador;

: 50 vagas para Pesquisador; CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) : 50 vagas para Analista;

: 50 vagas para Analista; FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) : 100 vagas para Especialista;

: 100 vagas para Especialista; MRE (Ministério das Relações Exteriores ): 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria;

): 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria; INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) : 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

: 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista; INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) : 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador;

: 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador; DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) : 100 vagas para Analista;

: 100 vagas para Analista; MME (Ministério de Minas e Energia) : 30 vagas para Administrador;

: 30 vagas para Administrador; Carreiras transversais – Infraestrutura (diversos órgãos) : 300 vagas para Analista;

: 300 vagas para Analista; Carreiras transversais – Tecnologia da Informação (diversos órgãos) : 300 vagas para Analista;

: 300 vagas para Analista; AFT : 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho;

: 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho; CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) : 50 vagas para Analista;

: 50 vagas para Analista; CENSIPAM (Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia) : 50 vagas para Analista;

: 50 vagas para Analista; MS (Ministério da Saúde) : 220 vagas para Tecnologista;

: 220 vagas para Tecnologista; FIOCRUZ : 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

: 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista; ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) : 160 vagas; e

: 160 vagas; e ANM (Agência Nacional de Mineração): 24 vagas para Especialista em Recursos Minerais.