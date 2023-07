confira as principais datas do edital

O concurso SAP SP (Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo) anuncia que o edital foi divulgado. Ao todo são 1.100 vagas.

Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 19 de julho até 18 de agosto, no site da banca organizadora, FGV, ao custo de R$ 75,37.

Principais datas concurso SAP SP

Se atentar às datas é fundamental para não perder esta grande oportunidade, principalmente, para quem deseja seguir carreira de segurança pública.

Além das inscrições, outro prazo importante é da isenção. Pessoas que estão no grupo de hipossuficientes ou que estejam inseridos dos requisitos poderão solicitar gratuidade do dia 19 até 25 de julho.

A aplicação das provas é prevista em 1º de outubro, das 14h às 17h. A etapa será realizada nas cidades de Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São Paulo, Sorocaba e Taubaté.

Resumo dos prazos concurso SAP SP

Confira o resumo das datas mais importantes do edital:



Inscrições : 19/07 a 18/08

: 19/07 a 18/08 Isenção da taxa : 19 a 25/07

: 19 a 25/07 Último dia para pagamento : 18/08

: 18/08 Prova: 01/10

Vagas concurso SAP SP

Ao todo são 1.100 vagas para o cargo divididas da seguinte forma:

Cargo Vagas Salário inicial Policial Penal (masculino) 1.050 R$ 3.515,72 Policial Penal (feminino) 50 R$ 3.515,72

Para se inscrever, o candidato, além dos requisitos básicos precisa cumprir estas regras:

Ter nível médio completo

idade entre 18 e 74 anos

Sobre remuneração, os salários podem chegar a 4.301,39, com o limite de R$ 785,67 de adicional de insalubridade, para jornada de trabalho de 12×36 horas.

Atribuições concurso Polícia Penal SP

Os candidatos de cada cargo terão as seguintes funções:

Agente de Segurança Penitenciária : Desempenhar as atividades de vigilância, manutenção da segurança, disciplina e movimentação dos presos internos em Unidades do Sistema Prisional.

: Desempenhar as atividades de vigilância, manutenção da segurança, disciplina e movimentação dos presos internos em Unidades do Sistema Prisional. Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária: Desempenhar as atividades de escolta e custódia de presos, em movimentações externas, e guarda das unidades prisionais, visando evitar fuga ou arrebatamento de presos.

O Agente de Segurança Penitenciária pode alcançar mais de R$ 5 mil, assim como Agente de Escolta.

Como serão as provas do concurso SAP SP?

As provas do concurso SAP SP estão marcadas para 01 de outubro. Além da fase objetiva, o certame será composto pelas seguintes fases:

Prova de Condicionamento Físico, de caráter eliminatório;

de caráter eliminatório; Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório;

de caráter eliminatório; Investigação Social , de caráter eliminatório; e

, de caráter eliminatório; e Curso de Formação, de caráter eliminatório.

A fase objetiva terá 50 questões divididas entre:

20 questões de Língua Portuguesa ;

; 15 questões de Matemática ;

; 15 questões de Conhecimentos Gerais.

TAF

Além da etapa objetiva, os candidatos do concurso Polícia Penal SP passarão por estas etapas:

provas de condicionalmento físico

avaliação psicológica

comprovação de idoneidade e conduta ilibada nas vidas pública e privada, além de investigação social

Serão convocados para a prova de condicionamento físico – no total – 7.500 candidatos. Nas listas dos convocados conterão somente os candidatos habilitados na prova objetiva.

As provas do concurso SAP SP são realizadas nos seguintes municípios:

Bauru (candidatos que optaram por realizar a prova objetiva em Bauru)

Campinas (candidatos que optaram por realizar a prova objetiva em Campinas).

Presidente Prudente (candidatos que optaram por realizar a prova objetiva em Presidente Prudente).

Ribeirão Preto (candidatos que optaram por realizar a prova objetiva em Ribeirão Preto).

São José do Rio Preto (candidatos que optaram por realizar a prova objetiva em São José do Rio Preto).

São Paulo (candidatos que optaram por realizar a prova objetiva em São Paulo, Sorocaba e Taubaté)

Cargos Polícia Penal SP

Conheça a seguir os cargos:

Agente de Segurança Penitenciária

É requisito para o cargo de Agente de Segurança Penitenciária: possuir, na data da posse, diploma de nível médio completo;

Idades entre 18 e 74 anos.

Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária

São requisitos para o cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária:

certificado de ensino médio ou equivalente;

idade compreendida entre 18 e 40 anos, até a data do encerramento das inscrições; estatura mínima, descalço e descoberto, de 1,65m;

estar em dia com as obrigações eleitorais e no pleno exercício dos direitos políticos;

idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada

Como foi o último concurso SAP SP?

Foram ofertadas 416 vagas para os seguintes cargos:

Agente Técnico de Assistência à Saúde – Psicólogo (23);

Agente Técnico de Assistência à Saúde – Assistente Social (22);

Agente Técnico de Assistência à Saúde – Terapeuta Ocupacional (5);

Analista Administrativo (25);

Analista Sociocultural – Pedagogo (5);

Oficial Administrativo (265);

Técnico de Enfermagem (51);

Enfermeiro (12);

Cirurgião Dentista (8).

A prova foi dividida entre 40 e 80 questões, levando em conta o cargo escolhido pelo candidato.

Clique aqui e acesse o edital