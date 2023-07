Confira as vantagens EXCLUSIVAS que o PicPay está disponibilizando para o programa

Nesta semana, foi dado o pontapé inicial ao programa “Desenrola Brasil“, uma iniciativa que conta com a adesão de bancos e fintechs, os quais disponibilizaram as diretrizes para a participação de seus clientes.

Uma das empresas que faz parte desse projeto é o PicPay, que já oferece aos seus clientes a possibilidade de renegociarem suas dívidas.

Vale ressaltar que, nesta primeira etapa do Desenrola Brasil, duas categorias de indivíduos serão favorecidas.

Primeiramente, serão beneficiadas pessoas físicas que possuam dívidas bancárias de até R$ 100, as quais serão automaticamente regularizadas pelas instituições financeiras.

Consequentemente, esses beneficiados terão seus nomes limpos, permitindo-lhes retomar a obtenção de crédito ou efetuar contratos de aluguel, desde que não existam outras restrições aplicáveis.

O segundo grupo abrange indivíduos de pessoas físicas com renda de até R$ 20 mil, independentemente do valor das dívidas que possuam junto aos bancos.

Nesse caso, as instituições financeiras oferecerão a oportunidade de renegociação diretamente por meio de seus canais de atendimento com os clientes. Vale ressaltar que as condições de renegociação podem variar de uma instituição para outra.

Enfim, quer entender melhor sobre o programa, bem como as vantagens da renegociação das dívidas pelo PicPay? Então, você está no lugar certo! Vem com a gente conferir.

Quais são as condições oferecidas pelo PicPay para o Desenrola Brasil?

O PicPay revoluciona o cenário de renegociação de dívidas ao apresentar taxas extremamente competitivas, iniciando em apenas 1,5%, e um período de parcelamento surpreendente de até 60 meses, tudo isso através do programa Desenrola Brasil.

Essas condições são inéditas para um programa governamental e representam uma oportunidade única para os clientes em débito.



Além disso, para acessar essas vantagens, os clientes podem contar com a praticidade do próprio aplicativo da instituição ou pelo site oficial através do link: https://nc.original.com.br/.

O processo é simples e ágil, proporcionando assim uma experiência amigável e acessível a todos.

Dessa forma, ao acessar o aplicativo ou o site, os clientes que possuem dívidas com o PicPay são prontamente notificados na tela inicial.

Depois de clicar na notificação, eles são conduzidos a uma página que apresenta todas as informações sobre seus débitos e as diversas opções disponíveis para a renegociação.

Por fim, para efetuar a operação, é necessário realizar o login, garantindo a segurança do processo e a confirmação da identidade por meio do CPF e token.

Dessa forma, o PicPay assegura que todas as transações sejam protegidas e realizadas apenas pelos próprios titulares das dívidas.

Cobrança da Taxa de Inatividade do PicPay

Vale ressaltar que, apesar dessas vantagens anunciadas pelo PicPay em relação ao Desenrola Brasil, a empresa responsável pela carteira digital anunciou também outra atualização.

Assim, em sua política de cobranças, foi introduzido uma taxa denominada “Taxa de Inatividade”, que será aplicada mensalmente.

De acordo com os termos e serviços da conta digital, essa nova taxa entrará em vigor a partir do próximo dia 29, com o intuito de cobrir os custos relacionados à segurança da conta.

O valor estipulado para essa taxa é de R$10, e será debitado do saldo disponível na conta do usuário.

Caso o usuário não realize movimentações na conta por um período superior a 360 dias, a empresa se reserva o direito de encerrar a conta. Todavia, se o cliente retomar o uso dos serviços do PicPay, a cobrança da taxa será interrompida.

Atenção aos Golpes envolvendo o Desenrola Brasil

De acordo com o jornal “O Tempo”, há links circulando nas redes sociais que direcionam as pessoas para sites falsos, os quais não têm relação com a renegociação do programa Desenrola Brasil.

Um exemplo ocorre no Facebook, onde um link redireciona o usuário para um desses sites fraudulentos prometendo o desconto irreal.

Já no WhatsApp, a Agência Lupa identificou um link falso que se faz passar pelo Serasa, mas não é legítimo.

É importante destacar que o Desenrola Brasil não entra em contato com os endividados, sendo que a iniciativa de buscar a renegociação da dívida deve partir do próprio inadimplente, que deve procurar as instituições financeiras para realizar o processo de renegociação.

Ficar atento a esses golpes é fundamental para evitar problemas financeiros e proteger a segurança dos dados pessoais.