Confira diversos cursos online e gratuitos da Unicamp

Uma das maiores instituições de ensino do país, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), está oferecendo um grande número de cursos online e gratuitos, para todo o Brasil. Todavia, ela é reconhecida nacionalmente por sua excelência acadêmica, portanto, são ótimas oportunidades para os estudantes.

Analogamente, a Unicamp está oferecendo uma grande variedade de cursos, produzidos por seu corpo docente. São formações diferenciadas em diversas áreas, como, por exemplo, tecnologia, administração, música, além de saúde e beleza. Ao todo, a instituição de ensino superior apresenta um total de 15 cursos online.

O estudante que desejar participar dos cursos oferecidos pela Unicamp deve, a princípio, criar uma conta na plataforma de ensino Coursera. Aliás, é um programa de capacitação livre, que pode auxiliar o aluno a obter conhecimentos relacionados aos diversos assuntos e conteúdos instituídos pela instituição de ensino superior.

Dessa forma, ao participar dos cursos da Unicamp, o estudante tem direito a um certificado de conclusão. Neste caso, é preciso arcar com as despesas de uma taxa. Isso se deve ao fato de que haverá uma verificação de sua identidade. Ele deverá ter cumprido uma carga horária mínima, instituída pela instituição, relativa a cada curso oferecido.

Cursos da Unicamp

Vale ressaltar que o estudante que não possuir as condições necessárias para pagar as taxas relacionadas ao certificado de conclusão do curso realizado, pode solicitar um auxílio. Além disso, se o auxílio financeiro ou a bolsa de estudos estiver disponível para o curso determinado, haverá um link disponível na página relacionada.

Desse modo, a página da internet do Coursera disponibiliza várias informações sobre os cursos da Unicamp, como a inscrição, a realização do curso, a emissão e o pagamento do certificado de conclusão. Portanto, todo o processo é simplificado e o estudante pode passar pela sua formação sem maiores percalços, rapidamente.

Uma grande parte dos cursos gratuitos online da Unicamp fazem parte da modalidade Cursos Massivos Abertos Online (MOOCs) e estão disponibilizados pela plataforma de ensino Coursera. Enfim, podemos destacar as seguintes formações gratuitas oferecidas por uma das maiores instituições de ensino superior do país:

Alfabetização midiática informacional e diálogo intercultural – Unesco e Unicamp A complexidade sensível: Um paralelo entre videogames e arte Conceitos básicos de logística e supply chain Cosmetologia: Prática de Manipulação de Cosméticos Cosmetologia em prol do envelhecimento com saúde e beleza Escola 4.0: Educação e cultura maker no contexto da nova BNCC – Base Nacional Comum Curricular Fundamentos para indicação racional dos principais exames de radiologia e diagnóstico por imagem relacionados à saúde da mulher Introdução à Economia do Trabalho: Teorias e Políticas Introdução ao desenvolvimentos de aplicativos para dispositivos Android Plano de aula: Uma revisão sobre números racionais para o ensino médio Pensamento Crítico, Lógica e Argumentação Pluralidade em português brasileiro: Explorando a compreensão oral e escrita em nível intermediário Processamento digital de sinais – amostragem Revisão Sistemática e Meta-análise Saúde Baseada em Evidências

Curiosidades sobre a instituição

Programadores da Unicamp estão desenvolvendo uma tecnologia de inteligência artificial parecida com a do famoso ChatGPT. O investimento para o novo projeto bate na casa dos 5 bilhões para o ano de 2023. Dessa maneira, o chatbot é um aplicativo que consegue responder a perguntas de seus usuários, programar e dar conselhos.

A Unicamp destinou um prédio inteiro para o novo projeto em busca de acelerar as pesquisas sobre a nova tecnologia. A instituição de ensino pretende qualificar a mão de obra para trabalhar com a inteligência artificial. Espera-se que o chatbot desenvolvido pela universidade possa auxiliar seus usuários brasileiros.



De acordo com Ramon Pires, pesquisador, “A gente já avaliou uma série de tarefas em português. Desde resolver a prova do Enem até classificar o sentimento de um tuíte”. Ele diz que espera que a tecnologia cresça e se desenvolva, pois existe um grande investimento feito nesse setor e que existem inúmeras possibilidades.

Em conclusão, o pesquisador afirma que a inteligência artificial é um área multidisciplinar, e que pessoas que não possuem uma formação específica nessa área, ainda assim conseguem trabalhar com ela. Aliás, é possível fazer um curso de extensão ou fazer uma parceria com outras pessoas, que possuem um conhecimento maior na área.