confira o novo prazo para envio da videoaula

O concurso SEE SP ( Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) tem novas informações para os que vão concorrer a uma das 15 mil vagas para professor.

Isso porque, a data limite para envio da videoaula foi prorrogada. Agora, os interessados poderão enviar o material até o dia 30 de julho. A etapa é crucial no processo de avaliação. A ação faz parte da atividade prática da seleção.

A etapa de avaliação prática por meio da videoaula visa analisar a dinâmica e as habilidades dos docentes ao conduzir uma aula, proporcionando uma avaliação mais abrangente dos candidatos.

Ao todo foram contabilizados mais de 289 mil inscritos. Os cadastros puderam ser realizados até o dia 27 de junho. Vale lembrar que a Secretaria de Estado da Educação projetava um total de 200 mil candidatos.

Orientações concurso SEE SP

Para que o envio da videoaula seja válido, o candidato precisa seguir as regras:

a gravação deve ser realizada na horizontal;

ter uma duração entre cinco e sete minutos, tempo suficiente para apresentar uma aula completa e demonstrar as competências pedagógicas;

o candidato deve estar visível na imagem durante todo o período da aula.

O profissional pode realizar o uso de lousas, quadros ou slides para auxiliar na metodologia da aula. Segundo o edital, é necessário que o tema da videoaula seja escolhido com base nas propostas apresentadas no documento, relacionadas ao componente curricular selecionado durante a inscrição.

Aqueles que não enviarem a videoaula dentro do prazo estabelecido serão pontuados com zero nesse quesito.

Oferta de vagas no concurso SEE SP

Confira as regiões com maior oportunidade de vagas e veja a distribuição das 91 Diretorias de Ensino do estado.:

Campinas Leste: 144 vagas para professor 40h e 61 vagas para professor 25h;

144 vagas para professor 40h e 61 vagas para professor 25h; Campinas Oeste: 226 vagas para professor 40h e 56 vagas para professor 25h;

226 vagas para professor 40h e 56 vagas para professor 25h; Carapicuíba: 217 vagas para professor 40h e 65 vagas para professor 25h;

217 vagas para professor 40h e 65 vagas para professor 25h; Jundiaí : 241 vagas para professor 40h e 55 vagas para professor 25h;

: 241 vagas para professor 40h e 55 vagas para professor 25h; Guarulhos Norte: 193 vagas para professor 40h e 59 vagas para professor 25h;

193 vagas para professor 40h e 59 vagas para professor 25h; Guarulhos Sul: 184 vagas para professor 40h e 61 vagas para professor 25h;

184 vagas para professor 40h e 61 vagas para professor 25h; Osasco: 173 vagas para professor 40h e 46 vagas para professor 25h.

Já para capital, as vagas são para as regiões sul, leste, centro e norte:



Sul (somando as três regiões) : 644 vagas para professor 40h e 178 vagas para professor 25h;

: 644 vagas para professor 40h e 178 vagas para professor 25h; Centro: 143 vagas para professor 40h e 51 vagas para professor 25h;

143 vagas para professor 40h e 51 vagas para professor 25h; Centro Oeste: 149 vagas para professor 40h e 57 vagas para professor 25h;

149 vagas para professor 40h e 57 vagas para professor 25h; Centro Sul: 145 vagas para professor 40h e 60 vagas para professor 25h;

145 vagas para professor 40h e 60 vagas para professor 25h; Leste (somando as cinco regiões) : 921 vagas para professor 40h e 285 vagas para professor 25h;

: 921 vagas para professor 40h e 285 vagas para professor 25h; Norte (somando as duas regiões): 357 vagas para 40h e 120 vagas para professor 25h.

As vagas são para atuação nas seguintes disciplinas: Biologia, Ciências, Educação Artística (Artes), Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira/Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia. Contudo, as disciplinas com a maior oferta de vagas são matemática com 4.556 vagas e língua portuguesa com 4.322 vagas.

Remuneração dos cargos

Os valores salariais dependem dos cargos e da jornada de trabalho estabelecida, sendo da seguinte forma:

Professor de Educação Básica – 40 horas semanais

QUALIFICAÇÃO REMUNERAÇÃO Licenciatura Plena R$ 5.000,00 até R$ 13.000,00 Mestrado R$ 5.775,00 até R$ 13.650,00 Doutorado R$ 6.050,00 até R$ 14.300

Professor de Educação Básica – 25 horas semanais

QUALIFICAÇÃO REMUNERAÇÃO Licenciatura Plena R$ 3.125,00 até R$ 8.125,00 Mestrado R$ 3.609,38 até R$ 8.531,25 Doutorado R$ 3.781,25 até R$ 8.973,50

Agente de Organização Escolar

CARGA HORÁRIA REMUNERAÇÃO 40 horas semanais R$ 4.250,00 até R$ 10.455,00 25 horas semanais R$ 2.656,25 até R$ 6.534,38

Supervisor Educacional

QUALIFICAÇÃO REMUNERAÇÃO Licenciatura Plena R$ 6.000,00 até R$ 15.000,00 Mestrado R$ 7.50,50 até R$ 15.750,00 Doutorado R$ 7.865,00 até R$ 16.500,00

Diretor de Escola

QUALIFICAÇÃO REMUNERAÇÃO Licenciatura Plena R$ 6.000,00 até R$ 14.500,00 Mestrado R$ 6.930,00 até R$ 15.225,00 Doutorado R$ 7.260,00 até R$ 15.950,00

Como serão as provas do concurso SEE SP?

O concurso será dividido nas seguintes etapas:

provas objetivas, discursivas, prova técnica (em formato de videoaula) e avaliação de títulos.

Tanto a prova objetiva quanto a fase discursiva serão realizadas no dia 06 de agosto em diferentes turnos:

Turno da manhã: provas para os professores das disciplinas de artes, biologia, história, educação física, português, matemática e filosofia.

provas para os professores das disciplinas de artes, biologia, história, educação física, português, matemática e filosofia. Turno da tarde: provas para os professores das disciplinas de ciências, física, geografia, inglês, química, sociologia e educação especial.

A fase objetiva vai contar com 30 questões divididas entre conhecimentos básicos e específicos. Na prova prática, por sua vez, será a simulação de uma aula gravada em vídeo, com duração de cinco a sete minutos

Clique aqui e acesse o edital completo.