Confira o resultado do concurso de HOJE (22)

A Caixa Econômica Federal realiza neste sábado (22) o sorteio do concurso 2613 da Mega-Sena no Espaço da Sorte das Loterias Caixa. O prêmio principal está estimado em R$ 60 milhões para o apostador que acertar todas as 6 dezenas sorteadas.

Resultado da Mega-Sena 2613 de HOJE, 22/07

O sorteio acontece por volta das 20 horas deste sábado (22). Os números sorteados no concurso podem ser consultados logo abaixo:

As apostas da Mega-Sena (concurso 2613) podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal e no aplicativo de loterias do banco até às 19 horas de hoje.

Concurso 2612 da Mega-Sena acumulou

Na última quarta-feira (19), a Caixa Econômica realizou o sorteio do concurso 2612 da Mega-Sena. Os números sorteados foram os seguintes:

20 – 27 – 34 – 44 – 50 – 54

Em suma, nenhuma aposta conseguiu gabaritar os números do concurso, mas vários jogos acertaram a maioria das dezenas e receberam prêmios em dinheiro.

Veja as faixas premiadas no concurso 2612 da Mega-Sena:

6 acertos: não houve ganhadores;

não houve ganhadores; 5 acertos: 50 apostas acertaram as dezenas e ganharam R$ 90.719,26, cada uma;

50 apostas acertaram as dezenas e ganharam R$ 90.719,26, cada uma; 4 acertos: 3.638 apostas acertaram as dezenas e faturaram R$ 1.781,18, cada uma.

A Caixa Econômica revelou que a arrecadação total do concurso 2612 foi de R$ 78.673.555,00. Isso mostra que o banco consegue arrecadar um montante bem superior ao prêmio principal, ainda mais quando o valor acumula.

Os interessados em tentar a sorte na Mega-Sena podem ir à alguma agência lotérica da Caixa para fazer suas apostas. No entanto, caso as pessoas prefiram jogar sem sair de casa, podem acessar o site da Caixa Econômica ou baixar o aplicativo de loterias para fazer suas apostas.

Quem quiser apostar pela internet, sem sair de casa, deve fazer um cadastro para preencher o número de algum cartão de crédito, com o qual realizará o pagamento do jogo feito.

As apostas pela internet possuem um valor mínimo de R$ 30, ou seja, o apostador não poderá jogar caso sua aposta não alcance esse valor.

Para alcançar esse valor, o jogador poderá realizar várias apostas simples da Mega-Sena. A outra opção consiste em fazer um único jogo da modalidade lotérica, com um maior número de dezenas escolhidas, que custa mais caro que uma aposta simples.

Além disso, o jogador ainda poderá fazer apostas em outras modalidades, como Quina e Lotofácil, por exemplo. Dessa forma, conseguirá alcançar os R$ 30 e poderá fazer suas apostas sem precisar sair de casa.

Probabilidade de acerto

A Mega-Sena é a loteria mais famosa do país e atrai milhões de pessoas para os seus concursos. Em resumo, a modalidade é conhecida pela simplicidade do jogo e pelas altas chances de acerto.

Para apostar na loteria, a pessoa deve escolher, no mínimo, 6 números, entre as 60 dezenas disponíveis no canhoto da loteria. Entretanto, caso o apostador queira escolher mais dezenas, poderá selecionar até 20 dezenas em um único jogo.

Vale destacar que as chances de acerto crescem cresce expressivamente conforme o aumento do número de dezenas escolhidas. A propósito, um jogo simples, com 6 dezenas, dá uma chance de acerto em mais de 50 milhões. No entanto, o jogador que escolher 20 dezenas terá uma chance de acerto em 1.292.

Isso mostra que os jogadores determinados a ganhar na loteria poderão escolher mais números para aumentar as chances de acerto.

Estratégias inteligentes

Além de aumentar o número de dezenas por jogo, o apostador poderá seguir outras dicas para ter mais chances de ganhar na Mega-Sena.

A primeira delas consiste na conferida em concursos anteriores da modalidade. Ao saber quais dezenas mais saíram nos concursos anteriores, os jogadores poderão escolher os números que mais foram sorteados, aumentando as chances de acerto.

Os apostadores devem ter em mente que a loteria é um jogo que precisa de sorte. No entanto, a frequência e a regularidade dos jogos aumentam as chances de acerto. Por isso, o mais importante é não desanimar e continuar tentando ganhar as premiações oferecidas pela Mega-Sena.

Quanto custam as apostas na Mega-Sena?

Uma aposta simples da Mega-Sena custa apenas R$ 5,00. Contudo, o valor dos jogos cresce significativamente quando o apostador escolhe mais do que 6 dezenas, uma vez que as chances de acerto também sobem.

Veja abaixo o valor de cada aposta da Mega-Sena:

6 dezenas escolhidas: R$ 5,00;

7 dezenas escolhidas: R$ 35,00;

8 dezenas escolhidas: R$ 140,00;

9 dezenas escolhidas: R$ 420,00;

10 dezenas escolhidas: R$ 1.050,00;

11 dezenas escolhidas: R$ 2.310,00;

12 dezenas escolhidas: R$ 4.620,00;

13 dezenas escolhidas: R$ 8.580,00;

14 dezenas escolhidas: R$ 15.015,50;

15 dezenas escolhidas: R$ 25.025,50;

16 dezenas escolhidas: R$ 40.040,00;

17 dezenas escolhidas: R$ 61.880,00;

18 dezenas escolhidas: R$ 92.820,00;

19 dezenas escolhidas: R$ 135.660,00;

20 dezenas escolhidas: R$ 193.800,00.

Mesmo que uma aposta com mais dezenas dê bem mais chances de acerto ao apostador, o valor a ser pago também é bem mais elevado. Por isso, cada um deve avaliar as condições financeiras que possui e definir se o risco realmente vale a pena. Caso contrário, o melhor é investir o dinheiro em algo que não precise de sorte para dar certo.