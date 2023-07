Confira o resultado do concurso de HOJE (24)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta segunda-feira (24/07) o sorteio do concurso 2498 da Lotomania, no Espaço da Sorte das Loterias Caixa. O prêmio principal está estimado em R$ 3,3 milhões para o apostador que acertar todas as 20 dezenas sorteadas.

Resultado da Lotomania desta segunda-feira, 24/07

O sorteio acontece por volta das 20 horas desta segunda-feira (24). Os números sorteados no concurso 2498 da Lotomania podem ser consultados logo abaixo:

As apostas da Lotomania (concurso 2498) podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa e no aplicativo de loterias do banco, até às 19 horas de hoje.

Concurso 2497 da Lotomania acumulou

Na última sexta-feira (21), a Caixa Econômica realizou o sorteio do concurso 2497 da Lotomania. Confira as dezenas sorteadas:

02 – 03 – 07 – 10 – 12 – 16 – 17 – 23 – 24 – 25 – 32 – 33 – 34 – 45 – 47 – 49 – 74 – 76 – 82 – 83

Em suma, nenhuma aposta gabaritou os números do concurso, mas vários jogos acertaram a maioria das dezenas sorteadas e foram premiados.

Veja as faixas premiadas no concurso 2498 da Lotomania:

20 acertos: não houve ganhadores;

não houve ganhadores; 19 acertos: 6 apostas acertaram as dezenas e ganharam R$ 36.156,14, cada uma;

6 apostas acertaram as dezenas e ganharam R$ 36.156,14, cada uma; 18 acertos: 82 apostas acertaram as dezenas e ganharam R$ 1.653,48, cada uma;

82 apostas acertaram as dezenas e ganharam R$ 1.653,48, cada uma; 17 acertos: 843 apostas acertaram as dezenas e ganharam R$ 160,83, cada uma;

843 apostas acertaram as dezenas e ganharam R$ 160,83, cada uma; 16 acertos: 12372 apostas acertaram as dezenas e ganharam R$ 10,95, cada uma;

12372 apostas acertaram as dezenas e ganharam R$ 10,95, cada uma; 15 acertos: 17388 apostas acertaram as dezenas e ganharam R$ 7,79, cada uma;

17388 apostas acertaram as dezenas e ganharam R$ 7,79, cada uma; 0 acertos: não houve ganhadores.

A propósito, a Lotomania não premia apenas os apostadores que acertam a maioria dos números sorteados, mas também aqueles que não acertam número algum. Todavia, não é fácil errar todas as dezenas, e ninguém conseguiu esse feito neste concurso.

Segundo a Caixa, o concurso 2498 da Lotomania arrecadou R$ 4.468.134,00. Isso mostra o valor expressivo que o banco consegue arrecadar, ainda mais quando o prêmio principal acumula.



Veja como apostar na Lotomania

Os interessados em tentar a sorte na Lotomania podem ir à alguma agência lotérica da Caixa para fazer suas apostas. No entanto, caso as pessoas prefiram jogar sem sair de casa, podem acessar o site da Caixa Econômica ou baixar o aplicativo de loterias para fazer suas apostas.

Quem quiser apostar pela internet, sem sair de casa, deve fazer um cadastro para preencher o número de algum cartão de crédito, com o qual realizará o pagamento do jogo feito. As apostas pela internet possuem um valor mínimo de R$ 30, ou seja, o apostador não poderá jogar caso sua aposta não alcance esse valor.

Assim, o jogador poderá realizar várias apostas simples da Lotomania para alcançar o valor mínimo. A outra opção consiste em fazer um único jogo da modalidade lotérica, com um maior número de dezenas escolhidas, que custa mais caro que uma aposta simples.

Além disso, o jogador ainda poderá fazer apostas em outras modalidades, como Mega-Sena e Lotofácil, por exemplo. Dessa forma, conseguirá alcançar os R$ 30 e poderá fazer suas apostas sem precisar sair de casa.

Aposta única da Lotomania

A Lotomania não é uma das loterias mais populares do Brasil. Embora a modalidade seja bem simples, os apostadores costumam deixá-la de lado, principalmente por causa das premiações, que não são tão expressivas quanto as da Mega-Sena e da Quina, por exemplo.

Para apostar na Lotomania, a pessoa deve escolher 50 números entre as 100 dezenas disponíveis no canhoto da loteria, de 00 a 99. A saber, a Caixa só permite essa maneira de jogar, não sendo possível aumentar o número de dezenas escolhidas nos jogos da Lotomania.

Essa modalidade lotérica é bem diferente das mais conhecidas, como Mega-Sena e Lotofácil, que permitem aos jogadores aumentar o número de dezenas escolhidas. Assim, eles também terão mais chances de acertar os números sorteados.

De outro modo, a Lotomania só oferece uma opção de jogo, uma aposta única, com 50 números, que custa R$ 3,00.

Probabilidade de acerto

Os interessados em jogar na Lotomania se perguntam quais as chances de acerto, uma vez que a modalidade lotérica só oferece uma opção de jogo. Em resumo, a probabilidade de acerto dos 20 números sorteados não é tão elevada quanto a da Lotofácil, mas também não é tão pequena quanto a da Mega-Sena.

Confira abaixo a probabilidade de acerto de cada uma das faixas premiadas:

20 números: 1 chance de acerto em 11,37 milhões;

19 números: 1 chance de acerto em 352,5 mil;

18 números: 1 chance de acerto em 24,2 mil;

17 números: 1 chance de acerto em 2.776;

16 números: 1 chance de acerto em 472;

15 números: 1 chance de acerto em 112;

0 números: 1 chance de acerto em 11,37 milhões.

A título de comparação, uma aposta simples da Lotofácil dá uma chance de acerto em 3,2 milhões, ou seja, é quase 3,5 vezes mais fácil acertar nesta loteria do que na Lotomania. Em contrapartida, é 4,4 vezes mais fácil acertar na Lotomania, em comparação à Mega-Sena.

Como receber o prêmio da Lotomania?

De acordo com a Caixa Econômica, o apostador que faturar algum prêmio nos concursos da Lotomania pode receber os valores em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Contudo, caso o prêmio bruto da premiação supere R$ 2.112,00, o pagamento acontecerá apenas nas agências da Caixa. O apostador deverá se apresentar portando comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Por sua vez, em caso de premiações com valores iguais ou acima de R$ 10.000,00, o pagamento ocorre após o prazo mínimo de dois dia úteis, contados a partir da data em que o ganhador se apresentou em qualquer agência da Caixa.