confira onde serão as provas para 502 vagas

O concurso FUNAI (Fundação Nacional dos Povos Indígenas ) foi um dos certames federais autorizados e está sendo um dos mais aguardados até o momento.

Ao todo serão 502 vagas para médio e superior. Com comissão formada, o certame está em processo de escolha da banca.

A empresa vai receber o processo cadastral e acompanhar as fases do concurso. Vale lembrar que a remuneração dos aprovados será de R$ 5.975,45 e R$ 7.296,31.

Onde serão as provas do concurso FUNAI?

O projeto básico, espelho do edital, traz informações importantes, inclusive, no que diz respeito ao local de prova.

Por ser um certame federal, em sua grande maioria, as avaliações acontecem somente nas capitais. O concurso FUNAI será diferente. Confira os locais abaixo:

Rio Branco – Acre;

Maceió – Alagoas;

Manaus, Tabatinga e São Miguel da Cachoeira – Amazonas;

Macapá – Amapá;

Salvador – Bahia;

Fortaleza – CE;

Brasília – DF;

Vitória – Espírito Santo;

Goiânia – Goiás;

São Luiz e Imperatriz – Maranhão;

Belo Horizonte – Minas Gerais;

Campo Grande e Dourados – Mato Grosso do Sul;

Cuiabá e Sinop – Mato Grosso;

Belém, Altamira e Santarém – Pará;

João Pessoa – Paraíba;

Recife – Pernambuco;

Teresina – Piauí;

Curitiba – Paraná;

Rio de Janeiro – Capital;

Natal – Rio Grande do Norte;

Porto Velho e Vilhena – Rondônia;

Boa Vista – Roraima;

Porto Alegre – Rio Grande do Sul;

Florianópolis – Santa Catarina;

Aracaju – Sergipe;

São Paulo – Capital; e

Palmas – Tocantins.

Sobre as provas, acontecerão no mesmo dia, porém, em turnos diferentes, a depender do cargo e escolaridade escolhida pelo o candidato.

Possível banca do concurso FUNAI

Ao todo, 17 empresas estão em disputa para conduzir o concurso. Confira os nomes:

Avalia;

Cebraspe;

Cesgranrio;

FCC;

FGV;

Iades;

IBFC;

IDCAP;

Consulplan;

Fepese;

Quadrix;

Legalle;

Vunesp;

Fundação La Salle;

Idecan;

Fundatec; e

Instituto AOCP.

Vagas concurso Funai

O concurso deverá dispor 502 vagas para nível médio e superior. A distribuição deve acontecer do seguinte modo:

nível médio : agente em indigenismo (152 vagas e remuneração prevista de R$5.349,07); e

agente em indigenismo (152 vagas e remuneração prevista de R$5.349,07); e nível superior : administrador (26), antropólogo (19), arquiteto (uma), arquivista (uma), assistente social (21), bibliotecário (seis), contador (12), economista (24), engenheiro (20), engenheiro agrônomo (31), engenheiro florestal (duas), estatístico (uma), geógrafo (quatro), indigenista especializado (152), psicólogo (seis), sociólogo (12), técnico em assuntos educacionais (duas) e técnico em comunicação social (dez).

Quando aconteceu o último concurso Funai?

O último concurso aconteceu em 2016. Foram 220 vagas para os seguintes cargos:

Contador, engenheiro e indigenista especializado.

Os valores salariais na época estiveram entre R$ 5.345,02 e R$ 6.330,31. Além das provas objetivas, os candidatos as provas discursivas estiveram presentes.

Agentes e fiscais têm porte de armas?

Os agentes e fiscais trabalham de forma direta no órgão. E sobre o porte de armas?

Antes de mais nada, é bom pontuar que vários Projetos de Lei tratam sobre o assunto, inclusive, a coordenadora da Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do Ministério Público Federal (6CCR/MPF), Eliana Torelly falou sobre o processo.

A ministra Sônia Guajajara esclareceu sobre a necessidade de trazer regulamentos que favoreçam o poder de Polícia da Funai.

Contudo, é fundamental pontuar que mesmo que o poder de polícia esteja previsto na Lei 5371/1967, que criou a autarquia, os servidores da Fundação Nacional dos Povos indígenas não têm direito ao porte de armas.

Entretanto, muito se discute sobre aumentar o poder de fiscalização dos servidores através do acesso ao porte de armas. O acesso às armas também foi defendido como forma de proteção, já que os servidores ficam em locais isolados e de difícil acesso.

Inscrições abertas no processo seletivo Funai

A FUNAI (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) anuncia abertura de novo edital de processo seletivo simplificado com oportunidades para todas as regiões do Brasil.

Os interessados em concorrer a uma das vagas do poderão se inscrever até o dia 28 de julho de 2023, no endereço eletrônico da Universidade de Patativa. Os candidatos deverão realizar um cadastro no portal e depois preencher o formulário na área de “concursos” Vagas FUNAI As vagas do concurso são destinadas para todo o Brasil e engloba estudantes desde o ensino médio regular até outras áreas como: cursos técnicos em administração, informática, agropecuária, meio ambiente, redes de computadores, secretariado, contabilidade e técnico em recursos humanos. Já os alunos de nível superior, as áreas ofertadas são: áreas de administração, gestão pública, recursos humanos, secretariado executivo, redes de computadores, direito, geografia, letras, gestão ambiental, serviço social, análise de sistemas ou sistemas de informação, antropologia, arquitetura e urbanismo, arquivologia, biblioteconomia, ciências da computação, ciências ambientais, ciências contábeis, ciências sociais ou sociologia, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia florestal, geodésia/cartografia, jornalismo, psicologia, design de ambientes, museologia, história, contabilidade e pedagogia. Vale lembrar que 10% das vagas oferecidas no processo seletivo Funai serão reservadas para pessoas com deficiência, e 30% das vagas serão reservadas para candidatos que se autodeclararem negros ou pardos. Veja aqui mais detalhes