confira oportunidades com salários de até R$ 34 mil

Os concursos públicos estão em alta. As oportunidades são para diversas escolaridades, assim como vários cargos em todas as regiões do país. As inscrições estão abertas.

Sendo assim, com o intuito de te ajudar, separamos alguns concursos públicos com excelentes chances e remunerações. Veja!

Lista de concursos públicos

Confira as listas e as vagas ofertadas:

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 14ª Região (PI)

Ao todo são 425 vagas para superior, técnico e médio. As oportunidades são para:

assistente administrativo, auxiliar administrativo, técnico em informática, agente fiscal, contador, tecnólogo da informação, analista administrativo, jornalista, programador/designer, procurador jurídico e produtor devídeo

O valor da inscrição pode chegar até R$ 78, a depender do cargo e os salários ultrapassam R$ 6 mil. Os interessados poderão se inscrever até 19 de julho, às 23h (horário local). Veja mais detalhes do concurso no edital

Conselho Regional de Odontologia do Amapá

Ao todo são 45 vagas para nível médio no cargo de assistente administrativo. O valor de inscrição é R$ 65. A remuneração ofertada é de R$ 1.617,78, além de benefícios

O cadastro pode ser feito até 19 de julho, às 23h (horário local). Veja mais detalhes do concurso no edital



Prefeitura de Olinda (PE)

Ao todo são 20 vagas para nível médio. O cargo é de guarda-civil municipal. A taxa de inscrição é R$ 100 e o salário é de R$ 1.212. Vale lembrar que o prazo para inscrição é até 21 de julho (horário não divulgado).

Veja mais detalhes do concurso no edital

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

As vagas são para nível superior no cargo de juiz substituto reserva. O valor de inscrição é R$ 280 e os salários são de R$ 33.924,93. O prazo para inscrição é de 13 de julho, às 23h59 (horário de Brasília). Veja mais detalhes do concurso no edital

Procuradoria Municipal de Araraquara (SP)

Ha 01 vaga para nível superior no cargo de procurador municipal. O valor da inscrição é de R$ 23,46 com salários de R$ 7.508,73. O prazo de inscrição é até 13 de julho (horário não divulgado)

Veja mais detalhes do concurso no edital.

Editais de concursos públicos

Confira mais oportunidades:

Universidade Federal de Alagoas

São 35 vagas para superior e técnico nestes cargos:

técnico (de laboratório, da informação, em assuntos educacionais e em contabilidade), administrador, analista de tecnologia da informação, contador, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro clínico, médico (em diversas áreas), músico violinista, pedagogo e psicólogo clínico

O valor da inscrição é de até R$ 160, a depender do cargo e os salários ultrapassam R$ 7,5 mil. A inscrição é até dia 13 de julho (horário não divulgado). Veja mais detalhes do concurso no edital

Ministério Público do Estado de Minas Gerais

São 75 vagas para promotor de Justiça substituto. O valor de inscrição é R$ 322 e os salários ultrapassam R$ 32 mil. As inscrições estarão abertas até 18 de julho, às 17h (horário de Brasília). Veja mais detalhes sobre o concurso no edital

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás

Ao todo sao 140 vagas para médio e superior nos seguintes cargos:

assistente de fiscalização, assistente técnico-administrativo, analista administrativo, analista fiscal e analista técnico

A inscrição é até R$ 80 a depender do cargo e os salários podem chegar a R$ 7.461,33. As inscrições poderão ser feitas até 10 de julho, às 23h (horário de Brasília). Veja mais detalhes sobre o concurso no edital

Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (RS)

São 247 vagas para diversos níveis de escolaridade. Confira os cargos:

agente comunitário de saúde, auxiliar de nutrição, auxiliar de serviços gerais, cozinheiro, auxiliar de manutenção, agente de atendimento, assistente administrativo, atendente de farmácia, condutor de ambulância/veículos, técnico de enfermagem, técnico em nutrição, técnico em radiologia, técnico em saúde bucal, técnico em segurança do trabalho, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, perfusionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, anestesiologista, cardiologista, cirurgião, clínico geral, coloproctologista, emergência, gastroenterologista, geriatra, ginecologista e obstetra, hematologista e hemoterapeuta, infectologista, mastologista, médico do trabalho, nefrologista, neonatologista, neurologista, ortopedista e traumatologista, otorrinolaringologista, pediatra, plantonista de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), pneumologista, preceptor em rotina clínica, psiquiatra, ecografista, reumatologista, saúde coletiva e urologista

A taxa de inscrição é de até R$ 130 e os salários podem chegar a R$ 18.391,20. As inscrições poderão ser feitas até 10 de julho, às 23h (horário de Brasília). Veja mais detalhes sobre o concurso no edital