No cenário automobilístico brasileiro, alguns carros resistiram bravamente ao teste do tempo, mantendo-se firmes no mercado desde a década de 1990. Saiba quais são!

CONFIRA os 6 carros mais duradouros no mercado automobilístico brasileiro

Enfrentando desafios como a pandemia, a crise dos chips e as mudanças nas preferências dos consumidores, esses modelos mostram-se verdadeiros sobreviventes e continuam atendendo às necessidades dos motoristas brasileiros.

1. Toyota Corolla: a lenda mundial em solo brasileiro

O Toyota Corolla é o campeão indiscutível de longevidade, sendo o carro mais vendido na história mundial. Desse modo, presente no mercado brasileiro desde 1994, o Corolla foi importado até a sua oitava geração em 1998.

Recentemente, em 2023, a mais nova geração do Corolla foi lançada, marcando também a estreia do primeiro modelo híbrido-flex fabricado no Brasil. Assim, com essa novidade, o Corolla reforça sua posição como referência em durabilidade e inovação.

2. Honda Civic: o eterno rival do Corolla

O Honda Civic, principal concorrente do Corolla, chegou ao Brasil em 1992. Importado pela Honda. Em 1997, a fabricação local teve início, e desde então, o Civic tem sido uma escolha popular entre os motoristas brasileiros.

Atualmente, encontra-se na sua 11ª geração, também oferecendo a opção de modelo híbrido. Assim, o Civic destaca-se por seu design elegante e desempenho confiável, embora tenha um preço mais alto em comparação com o Corolla.

3. Fiat Strada: a revolucionária caminhonete compacta



A Fiat Strada revolucionou o segmento de caminhonetes compactas ao ser lançada com base no Palio. Visto que ao longo de 21 anos, a Strada conquistou o mercado ao introduzir a cabine estendida e a cabine dupla.

De modo geral, em 2020, a Fiat lançou a segunda geração da Strada, que rapidamente se tornou o veículo mais vendido do mercado nos anos seguintes. Em suma, a versatilidade e o sucesso contínuo da Strada a mantêm como uma opção popular para os consumidores.

4. Chevrolet S10: a líder de vendas entre as picapes médias

Lançada em 1995, a Chevrolet S10 é uma picape média que concorre com a Toyota Hilux pela liderança de vendas. Desse modo, ao longo dos anos, a S10 passou por diversas mudanças e atualizações, incluindo a introdução de diferentes configurações de cabine.

Atualmente, encontra-se na sua geração lançada em 2012, mantendo sua posição como uma opção robusta e confiável no mercado brasileiro.

5. Volkswagen Saveiro: a picape acessível e confiável

A Volkswagen Saveiro é conhecida como a picape mais acessível do Brasil, embora tenha perdido espaço para modelos mais modernos. Em suma, na mesma geração há quase 13 anos, a Saveiro está prestes a receber uma atualização com novo visual, motor 1.6 aspirado e câmbio automático.

Desse modo, essas melhorias buscam recuperar sua posição no mercado e atrair novos admiradores que buscam uma picape confiável e econômica.

6. Fiat Fiorino: o veterano que se reinventa

O Fiat Fiorino é o carro mais antigo ainda em produção no Brasil, tendo sido lançado em 1980 como um furgão. Em 1988, passou a apresentar características de picape, buscando competir com outros modelos do mercado.

Atualmente, o Fiorino encontra-se em sua terceira geração, mantendo o visual inspirado na segunda geração do Uno. Assim, sua longevidade é uma prova de sua constante adaptação para atender às demandas do mercado brasileiro.

A longevidade no mundo automobilístico

Enquanto a indústria automobilística brasileira continua a evoluir, é notável a resistência desses seis modelos de carro que permanecem firmes há décadas. De forma geral, os modelos citados são exemplos inspiradores de durabilidade, tradição e confiabilidade.

Desse modo, eles nos lembram que, mesmo com as mudanças constantes do mercado, algumas coisas nunca saem de moda e continuam a deixar sua marca nas estradas brasileiras. Portanto, esses carros não são apenas veículos, mas parte importante da história automotiva do país.