Confira os detalhes do concurso CORE MG

O concurso CORE MG está se aproximando e promete ser uma grande oportunidade para aqueles que desejam ingressar no mercado de vendas.

Com vagas disponíveis para diversas regiões do estado de Minas Gerais, o certame oferece a chance de conseguir estabilidade financeira e crescimento profissional. Por isso, neste texto apresentaremos os principais detalhes do concurso, como as vagas ofertadas, requisitos, remuneração e benefícios.

Concurso CORE MG, saiba mais

Na última quinta-feira, 13 de julho de 2023, foi publicado no Diário Oficial da União o resumo do edital do concurso do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais (CORE MG).

Dessa forma, esse documento apresenta as principais informações sobre o concurso.

Ao todo, serão disponibilizadas 441 vagas, divididas da seguinte forma: 11 vagas para preenchimento imediato e 430 oportunidades para formação de cadastro de reserva.

Além disso, os candidatos poderão concorrer a diversas posições no conselho, com a possibilidade de ingresso imediato ou futura convocação segundo a necessidade do órgão.

Como se inscrever no concurso CORE MG?

As inscrições para o concurso estarão disponíveis apenas no site oficial da banca organizadora, o Instituto Consulplan, no período de 17 de julho a 21 de agosto de 2023.

Além disso, é importante ressaltar que todos os interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever exclusivamente por meio deste portal.

Ainda mais, é necessário estar ciente dos valores das taxas de inscrição correspondentes a cada nível de escolaridade.

Ou seja, para os cargos de nível superior, o valor da taxa é de R$ 96,03. Já para os cargos de nível médio, a taxa é de R$ 77,07. Por fim, para o cargo de nível fundamental, o valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00.

Portanto, aqueles que desejam participar do concurso do CORE MG devem ficar atentos ao prazo de inscrição e aos valores das taxas correspondentes ao seu nível de escolaridade.

Cargos e vagas disponíveis

O concurso do CORE MG apresenta uma variedade de cargos e vagas para os candidatos. Assim, no nível superior, há a oportunidade para o cargo de Advogado Júnior, com uma vaga imediata e mais 30 vagas de cadastro de reserva.

Já no nível médio, são oferecidos os cargos de Assistente Administrativo, com três vagas imediatas, além de 100 vagas de cadastro de reserva, Fiscal, com 4 vagas imediatas e 200 vagas de cadastro de reserva, e Recepcionista, com uma vaga imediata e mais 50 vagas de cadastro de reserva.

Ademais, no nível fundamental, o concurso conta com o cargo de Auxiliar de Limpeza, com duas vagas imediatas, além de mais 50 vagas de cadastro de reserva.

Essa diversidade de cargos e vagas possibilita aos candidatos com diferentes níveis de escolaridade a oportunidade de participar do processo seletivo do CORE MG, de acordo com suas qualificações e interesses profissionais.

Conheça as etapas do concurso CORE MG

O concurso do CORE MG será composto por duas etapas principais. A primeira etapa é a Prova Objetiva de Múltipla Escolha, que terá caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

Nessa etapa, os candidatos responderão a questões de múltipla escolha, relacionadas aos conhecimentos específicos exigidos para cada cargo.

Ademais, a segunda etapa é a Prova Discursiva, que será aplicada exclusivamente para o cargo de Advogado Júnior.

Essa prova também terá caráter eliminatório e classificatório e consistirá na elaboração de respostas dissertativas, permitindo avaliar a capacidade de argumentação e o domínio do conteúdo por parte dos candidatos.

Todas as provas do concurso serão realizadas na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Assim, é importante que os candidatos estejam preparados para comparecer ao local indicado e seguir as orientações fornecidas pelos organizadores do concurso.

Como se preparar?

Para se preparar adequadamente para as provas do concurso do CORE MG, é fundamental adotar uma rotina de estudos eficiente.

Assim, comece organizando um cronograma de estudos que abranja todas as disciplinas exigidas no edital. Além disso, utilize materiais atualizados e de qualidade, como livros, apostilas e recursos online.

Faça revisões periódicas e resolva questões de provas anteriores para se acostumar com o estilo das perguntas. Além disso, busque participar de cursos preparatórios e grupos de estudo, que oferecem suporte e troca de conhecimentos.

Por fim, mantenha uma alimentação saudável, pratique exercícios físicos e tenha momentos de descanso para manter o equilíbrio emocional.

Lembre-se também de ler atentamente o edital e estar ciente de todas as informações relevantes para o dia da prova. Boa sorte!