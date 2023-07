confira os editais ABERTOS e previstos para 2023

O concurso da Polícia Militar é uma excelente oportunidade para quem deseja seguir carreira de segurança pública. Confira a seguir as oportunidades.

As vagas são para diferentes especialidades e escolaridades. Veja detalhes abaixo.

Concurso da Polícia Militar- abertos e previstos

Veja os editais abertos e para certames previstos, se prepare com antecedência.

Concurso PMERJ – Saúde

Publicado o edital do concurso PMERJ (Polícia Militar do Rio de Janeiro) para a área da Saúde. O certame oferta 67 vagas e iniciais de até R$ 11 mil.

As vagas são para estes cargos:

Cabo PM Especialista (QPMP-6) do Quadro Auxiliar de Saúde (QAS) – 25 vagas Técnico em Enfermagem: 25 vagas.

Oficiais Médicos do Quadro de Oficiais da Saúde (QOS) – 42 vagas Anestesiologia: 1 vaga; Cirurgia Geral: 1 vaga; Cirurgia Pediátrica: 1 vaga; Cirurgia Vascular: 1 vaga; Cirurgia Vascular – Endovascular: 1 vaga; Clínica Médica: 20 vagas; Neurocirurgia: 4 vagas; Ortopedia: 1 vaga; Psiquiatria: 7 vagas; Radiologia: 1 vaga; e Terapia Intensiva – Adulto: 4 vagas.



As inscrições do concurso da Polícia Militar estão abertas até o dia 21 de agosto. As taxas variam de R$ 100,00 e R$ 120,00. As provas estão marcadas para 01 de outubro.



Você também pode gostar:

Concurso PM RR para oficiais

O concurso está com comissão formada e pode ter edital liberado em breve. As vagas são para nível superior nos cargos de Oficial Combatente, Oficial do Quadro Médico e Quadro Complementar da corporação.

Entre os requisitos constantes no último edital, vale destacar:

Possuir Ensino Superior Completo até a data de matrícula no Curso de Formação de Oficiais;

Possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos e máxima de 35 (trinta e cinco) até a data da matrícula para o Curso de Formação;

Ter, no mínimo, descalço e descoberto, 1,60m de altura se do sexo masculino e 1,55m se do sexo feminino.

Os salários ofertados são de R$ 11.164,07.

Concurso PM TO

Novas vagas do concurso da Polícia Militar do Tocantins foi autorizado. Vale lembrar que o anúncio ocorreu na ocasião da formatura de 958 policiais militares da última turma do Curso de Formação de Praças.

Vale lembrar que foram autorizadas 600 vagas para o Curso de Formação de Praças. Além disso, houve a autorização de outras 50 vagas para o Curso de Formação de Oficiais. A comissão organizadora deste concurso da Polícia Militar já está formada.

Outros editais de concurso da Polícia Militar

Confira maiores detalhes e esclarecimentos sobre outros concursos militares

Concurso Polícia Militar MA

Saiu o edital do concurso PM MA (Polícia Militar do Estado do Maranhão), anuncia o total de 45 vagas para o Curso de Formação de Oficiais. O salário inicial é de R$ 5 mil.

As inscrições poderão ser feitas pelo o site da UEMA (Universidade Estadual do Maranhão), no PAES 2024, até o dia 11 de agosto. Sendo a taxa de participação R$ 60,00.

Os candidatos serão avaliados através da realização das seguintes etapas:

a) 1ª FASE: Exame intelectual do PAES/2024 (UEMA), de caráter classificatório e eliminatório;

b) 2ª FASE: Exames Médicos, Biométricos e Odontológicos, de caráter eliminatório;

c) 3ª FASE: Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório;

d) 4ª FASE: Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório;

e) 5ª FASE: Avaliação documental, de caráter eliminatório;

f) 6ª FASE: Curso de Formação de Oficiais (UEMA/PMMA) e Investigação Social e Funcional,

de caráter eliminatório e classificatório.

Os candidatos inscritos serão submetidos ao Exame Intelectual do PAES 2024, no dia 26 de novembro de 2023.

Concurso Polícia Militar ES

Mais vagas chegando. Dessa vez, o comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Douglas Caus, informou que o governo estadual autorizou o certame será para a carreira de Oficial.

Ao todo serão 40 vagas para a carreira de Oficiais Combatentes. A banca do concurso da Polícia Militar será escolhida para cuidar da seleção.

Concurso PM PB

O edital do concurso PM PB (Polícia Militar da Paraíba) foi divulgado. São 900 vagas para a carreira de Soldado (nível médio de formação).

As inscrições poderão ser realizadas no portal da banca IBFC, entre os dias 1/8 e 30/8. A taxa de inscrição é R$ 120.

O salário inicial de R$ 4.206,87. O valor ainda pode aumentar, visto que a carreira ainda prevê o adicional por Plantão Extra Remunerado de até R$ 2.304,00. Total com o bônus: R$ 6.510,87.