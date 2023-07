Confira os principais editais publicados da semana

Hoje vamos falar sobre os principais editais publicados da semana, para aqueles que sonham em uma oportunidade no setor público. São várias as opções disponíveis, nas mais diversas áreas, trazendo ótimas chances para quem busca estabilidade e boas remunerações na carreira.

Então, se você também é concurseiro, não deixe de conferir até a última linha, para saber todos os detalhes sobre estes certames. Boa leitura!

Concurso Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios

A Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA) é uma instituição vinculada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. E esta semana, a APTA publicou um edital para o provimento de vagas no cargo de Pesquisador Científico.

Essa é uma excelente oportunidade para profissionais com formação superior em áreas relacionadas ao agronegócio, pois o cargo oferece remuneração de R$4.751,93. Além disso, a APTA é reconhecida como uma instituição de referência no desenvolvimento de pesquisas e tecnologias voltadas para a área agropecuária.

O concurso é uma chance única para aqueles que desejam contribuir para o avanço do agronegócio no estado de São Paulo, por meio do desenvolvimento de projetos científicos e tecnológicos. Ademais, as vagas estão disponíveis para diversas formações, o que aumenta as chances de ingresso no quadro de pesquisadores da APTA.

Portanto, se você possui formação superior e interesse em atuar no desenvolvimento de pesquisas voltadas para o agronegócio, não perca essa oportunidade e participe do concurso da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios.

Concurso Câmara Municipal SP

Um dos principais editais é da Câmara Municipal do estado de São Paulo, que está oferecendo uma excelente oportunidade para os profissionais da área jurídica. Afinal, foi publicado o edital para o provimento imediato de 01 vaga para o cargo de Procurador Legislativo.

O Procurador Legislativo é responsável por assessorar juridicamente a câmara municipal, principalmente em questões relacionadas à legislação, bem como atuar na defesa dos interesses da instituição.

Assim, para concorrer a essa vaga, é necessário ter formação em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O salário inicial para o cargo é de R$6.089,25, além de benefícios como vale-refeição e vale-transporte. As inscrições para o concurso estão abertas e podem ser feitas através do site da banca organizadora.

A avaliação dos candidatos será por meio de prova objetiva, prova discursiva e análise de títulos. Essa é uma ótima oportunidade para os profissionais da área jurídica que desejam ingressar no serviço público e atuar em uma instituição de relevância no estado de São Paulo.

Concurso Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais

O concurso público da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais oferece uma excelente chance para aqueles que desejam ingressar na carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG). Com um total de 40 vagas disponíveis, o concurso apresenta uma remuneração inicial de R$5.226,60.

Ademais, a posição de EPPGG é de extrema importância dentro do âmbito governamental, sendo responsável por desenvolver e implementar políticas públicas que visam melhorar a gestão e o desenvolvimento do estado de Minas Gerais.

Assim, os profissionais selecionados para essa carreira serão responsáveis por analisar e propor soluções para os desafios e problemas enfrentados pelo estado, buscando sempre promover o bem-estar da população.

Para participar do concurso, é necessário possuir formação acadêmica na área de interesse, além de cumprir com os requisitos estabelecidos no edital. Além disso, as etapas do processo seletivo incluem prova objetiva, prova discursiva e análise de títulos.

Concurso Secretaria da Justiça do Espírito Santo

Um dos principais editais é o concurso público promovido pela Secretaria da Justiça do Espírito Santo, que é uma excelente opção para aqueles que desejam ingressar na carreira de Inspetor Penitenciário.

Com um total de 600 vagas disponíveis, exclusivas para candidatos com ensino médio completo, o certame oferece remuneração inicial no valor de R$3.741,06.

Ser Inspetor Penitenciário é uma função de extrema importância dentro do sistema penitenciário, pois cabe a esses profissionais monitorar e fiscalizar os detentos, assegurando a segurança e ordem dentro dos estabelecimentos prisionais.

Além disso, eles também são responsáveis por auxiliar na ressocialização dos presos, por meio de atividades educacionais e de assistência. Com uma remuneração inicial atrativa, o concurso da Secretaria da Justiça do Espírito Santo proporciona estabilidade financeira e possibilidade de crescimento profissional.

Ainda mais, o cargo também permite a atuação em um contexto de relevância social, contribuindo para a ressocialização e reinserção dos detentos na sociedade.

Para aqueles interessados em participar do concurso, é importante se preparar de forma adequada, estudando as disciplinas previstas no edital e buscando materiais de estudo específicos para a área penitenciária.

A dedicação e o empenho serão fundamentais para garantir um bom desempenho nas etapas de seleção e conquistar uma das vagas ofertadas. Boa sorte!