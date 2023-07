CONFIRA! Saiba se você pode receber uma parcela de quase R$5 MIL pelo Banco do Brasil com o CPF

O Banco do Brasil (BB), uma das principais instituições bancárias do país, é uma entidade pública que possui uma extensa base de clientes. Ao total, são mais de 70 milhões de usuários. Recentemente, foi lançado o processo seletivo para o BB Tecnologia e Serviços, no qual algumas pessoas poderão receber uma remuneração de R$ 4370.

Nesse processo seletivo, a BB Tecnologia e Seguros, um dos principais braços do Banco do Brasil, selecionará 138 candidatos. Tal seleção acontecerá através de uma prova agendada para o dia 6 de agosto. Aqueles que não forem aprovados de imediato ainda terão a oportunidade de serem incluídos em um cadastro de reserva, pois o banco planeja formar uma lista adicional de candidatos.

Mais detalhes sobre o recente concurso dentro do grupo Banco do Brasil

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) será responsável por realizar o concurso. Com isso, todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no site oficial da instituição.

As vagas do concurso do Banco do Brasil são destinadas a duas funções: Analista e Técnico. A prova para os candidatos a analista será realizada pela manhã, com início às 8h (horário de Brasília) e duração de 4h30. Já para os cargos técnicos, o exame ocorrerá a partir das 15h (horário de Brasília), com o mesmo tempo limite.

A avaliação do processo seletivo consistirá em 70 questões objetivas, além de uma redação dissertativa-argumentativa. Abaixo estão os conteúdos que serão abordados para cada tipo de vaga:

Técnico – Para perfil Interno

Raciocínio Lógico e Matemático – São 12 questões;

Língua Portuguesa – São 12 questões;

Conhecimentos Gerais – São 6 questões;

Noções da Administração – São 8 questões;

Normas Regulamentadoras – São 4 questões;

Informática Básica – São 12 questões;

Noções da Arquivologia – São 6 questões;

Manutenção/Arquitetura dos Computadores – São 10 questões.

Técnico – Para perfil Atendimento



Você também pode gostar:

Raciocínio Lógico e Matemático – São 12 questões;

Língua Portuguesa – São 12 questões;

Conhecimentos Gerais – São 6 questões;

Manutenção dos Computadores – São 10 questões;

Normas Regulamentadoras – São 4 questões;

– São 4 questões; Equipamentos da Automação Bancária – São 8 questões;

Noções básicas da Eletricidade/Eletrônica – São 10 questões;

Arquitetura dos Computadores – São 8 questões.

Analista – Para perfil Interno

Raciocínio Lógico e Matemático – São 10 questões;

Língua Portuguesa – São 10 questões;

Matemática – São 10 questões;

Conhecimentos Gerais – São 6 questões;

Noções da Estatística – São 4 questões;

Administração Financeira/Orçamentária – São 4 questões;

Administração/Políticas Públicas – 6 questões;

Noções da Economia – São 5 questões;

Controle/Gestão – São 4 questões;

Gestão Governamental – São 6 questões;

Auditoria Governamental – São 5 questões.

Analista – Para perfil Tecnológico

Raciocínio Lógico e Matemático – São 10 questões;

Língua Portuguesa – São 10 questões;

Matemática – São 10 questões;

Conhecimentos Gerais – São 6 questões;

Noções da Estatística – São 4 questões;

Língua Inglesa – São 6 questões;

Desenvolvimento dos Sistemas – São 6 questões;

Ciência de Dados – São 4 questões;

Banco de Dados – São 6 questões;

Segurança da Informação – São 4 questões;

Infraestrutura Tecnológica – São 4 questões.

Natany Alvarenga passou em primeiro lugar no concurso do Banco do Brasil

A história de sucesso nos concursos públicos é exemplificada por Natany Alvarenga. Ela alcançou o primeiro lugar na vaga destinada a pessoas com deficiência (PCD) no concurso do Banco do Brasil em 2023.

Natany é natural de Varginha, Minas Gerais, e possui formação em Direito. Seu objetivo era proporcionar uma vida melhor para sua filha, que também é uma criança autista, impulsionando sua dedicação ao concurso do BB.

Apesar de ter começado a estudar relativamente tarde, cerca de um mês e meio após o edital ser aberto, a determinação de Natany permaneceu inabalável desde o início. Sua filha foi a principal motivação para manter o foco, já que ela necessita de cuidados especiais e tratamentos constantes. A vontade de oferecer uma vida mais segura e próspera para a pequena incentivou Natany a enfrentar todos os desafios com coragem.

O concurso do Banco do Brasil foi o segundo que Natany prestou, tendo sido o primeiro o concurso do INSS. Mesmo com o início tardio dos estudos, ela enxergou no BB uma nova oportunidade.

A matéria que mais exigiu esforço foi matemática, uma disciplina que sempre lhe causou dificuldades. No entanto, com dedicação e revisão de conteúdos do ensino médio, Natany superou suas limitações.

Sua estratégia de preparação envolveu focar em questões e assistir a videoaulas para consolidar o aprendizado. A abordagem equilibrada de estudar um pouco de cada matéria diariamente permitiu que ela absorvesse melhor o conteúdo sem sobrecarregar-se. O resultado desse empenho foi a conquista do primeiro lugar na vaga desejada, tornando-se uma inspiração para outros concurseiros em busca do sucesso.