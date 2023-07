Confira se seu nome está sujo no Serasa e o que fazer

O programa do Governo Federal, de negociação de dívidas, Desenrola Brasil, teve seu início na última segunda-feira (17/07). Todavia, os beneficiários são os cidadãos que estão no momento inadimplentes, com inúmeros débitos em atraso, e que acabaram sendo negativados em órgãos de proteção ao crédito, como o Serasa.

Analogamente, as pessoas que estão com dívidas inscritas nestes cadastros de inadimplentes, poderão facilmente quitar seus débitos com o auxílio do Governo Federal e seu programa Desenrola. Os cidadãos para participar devem ter dívidas com instituições financeiras de todo o país até o dia 31 de dezembro de 2022.

Ademais, o cidadão brasileiro pode fazer uma consulta relacionada a algum débito em atraso, ou sobre a situação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, verificando em seus sites as informações relacionadas ao seu número de CPF. No Serasa, por exemplo, esse serviço é gratuito, bastante simples, e de fácil acesso.

Para consultar a situação do seu CPF a pessoa deve entrar no site do Serasa, ou ainda, baixar o seu aplicativo, disponível para aparelhos celulares com o sistema operacional Android ou iOS. A princípio, nos dois casos, o cidadão deve fazer o login de sua conta, inserindo o número de seu CPF e sua senha de acesso.

Consulta ao cadastro de inadimplentes

No site do Serasa, caso a pessoa não possuir uma conta, ela deve criar uma. Depois do processo o cidadão poderá fazer seu login. Ao entrar na página, é mostrado a sua situação cadastral, se consta como um inadimplente ou não. Pode-se observar restrições ao nome, protesto em cartório, ações judiciais, etc.

Em alguns casos a página irá mostrar algum problema no cadastro do cidadão e também seu score de crédito. Vale ressaltar que a consulta no site do Serasa pode ser feita de forma gratuita. Quem deseja participar do programa do Governo Federal, Desenrola Brasil, e quitar suas dívidas, tem o Serasa como grande aliado.

Programa Desenrola Brasil

O cidadão brasileiro inadimplente que participar do programa Desenrola Brasil poderá negociar suas dívidas que estejam inscritas nos órgãos de proteção ao crédito até o dia 31 de dezembro de 2022. É importante mencionar que o devedor deve ter uma renda de até R$20 mil, estando inscrito na faixa 2 do programa.

Em síntese, no programa Desenrola Brasil, as negociações dos débitos em atraso podem ser feitas diretamente com as instituições financeiras participantes. Além delas, é possível negociar com os canais de agentes financeiros como o Serasa Limpa Nome. As condições de pagamento mudam de acordo com o banco.

Instituições financeiras

Dessa maneira, o Banco do Brasil irá oferecer a seus clientes opções de pagamento parcelado em até 120 meses. A instituição financeira dará um desconto em suas taxas de até 25% e 96% na liquidação da dívida à vista. Deve-se considerar que estes benefícios são válidos apenas para um público em específico, selecionado.



Sendo assim, a Caixa Econômica Federal informou que irá oferecer condições de pagamento diferenciadas, como o desconto de até 90% para a quitação de débitos à vista e parcelamento da dívida entre 12 e 96 meses. Além disso, a instituição financeira irá oferecer taxas personalizadas, e a primeira parcela em 30 dias.

A pessoa que desejar participar do programa Desenrola Brasil junto ao banco Bradesco, deve acessar o site da instituição financeira, ou por outros canais digitais, como Mobile, IB, Fone Fácil, e ATM. Se preferir, o cidadão pode ir diretamente ao banco em uma de suas agências. As condições variam de acordo com o perfil da dívida.

Enfim, o banco Itaú dará descontos e condições especiais para a negociação das dívidas do cidadão. A instituição financeira oferece uma redução nas taxas de juros de até 60% dos débitos em atraso. Para participar é preciso ir ao seu portal na internet, ou ainda, ligar para o número de telefone (11) 4004-1144.

Em conclusão, o banco Santander informa que irá apresentar ofertas com e sem entrada. Além disso, a instituição financeira oferece taxas flexíveis e descontos que chegam a 90%. O parcelamento da dívida pode ser em até 120 meses. Quem tiver interesse pode ligar para 4004-3535, ou ainda, acessar o seu site na internet.