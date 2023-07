confira vagas, escolaridade, requisitos e muito mais

O concurso Polícia Penal SP ( São Paulo) terá novo edital em breve. Segundo esclarecimentos, o certame será liberado ainda neste semestre.

Vale lembrar que o edital tinha sido anunciado em julho, porém, foi suspenso. O motivo foi que será realizada a mudança na carreira.

Atualmente, o concurso da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) foi divulgado para o cargo de agente de segurança, mas a Lei Complementar que trata do Estatuto do Policial Penal, novo cargo, está prestes a ser aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP).

Vagas concurso Polícia Penal SP

Tudo indica que o quantitativo será o mesmo, isto é, 1.100 vagas para o cargo divididas da seguinte forma:

Para se inscrever, o candidato, além dos requisitos básicos precisa cumprir estas regras:

Ter nível médio completo

idade entre 18 e 74 anos

Sobre remuneração, os salários podem chegar a 4.301,39, com o limite de R$ 785,67 de adicional de insalubridade, para jornada de trabalho de 12×36 horas.

Requisitos

Para se inscrever, o candidato precisa cumprir estes requisitos:

-ter nacionalidade brasileira;

– estar quite com as obrigações militares e eleitorais;

– ter concluído o ensino médio ou equivalente;



– idade mínima de 18 anos, completados na data da posse;

– idade máxima de 35 anos, comprovada na data de inscrição ao concurso público de ingresso;

– altura mínima de 1,60 m para homens e, 1,55 m para mulheres;

– CNH na categoria “B”, no mínimo;

– boa saúde e higidez física, comprovada por médico do Estado ou credenciado;

– ter sido aprovado em todas as fases do concurso público;

– exame toxicológico realizado a qualquer tempo, durante as fases do concurso e do estágio probatório.

– Não apresentar determinados tipos de tatuagem.

Vale lembrar que a escolaridade será para nível médio.

Porte de armas concurso Polícia Penal SP

O cargo tem porte de armas de acordo com o estatuto da carreira. Confira:

I – poder de polícia no exercício de suas atribuições;

II – porte de arma em todo o território nacional, nos termos da legislação;

III – carteira de identidade funcional;

IV- uniformes, arma de fogo, colete balístico e algema fornecidas pelo Estado;

V – prioridade nos serviços de transporte e de saúde em razão do serviço;

VI – participação no Sistema Único de Segurança Pública (SUSP);

VII – prisão especial antes de condenação com trânsito em julgado, e a presença de representante da Polícia Penal, quando preso em flagrante no território do Estado, em razão de conduta praticada em serviço;

VIII – cumprir prisão, em razão de condenação com trânsito em julgado, em recinto destinado a oriundos de órgãos da Segurança Pública; IX – acumular, somente se houver compatibilidade de horários, seu cargo com outro de professor ou de vereador, nos termos da Constituição Federal;

Como serão as provas do concurso Polícia Penal SP?

Além da fase objetiva, o certame vai contar com estas etapas:

Prova de Condicionamento Físico, de caráter eliminatório;

de caráter eliminatório; Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório;

de caráter eliminatório; Investigação Social , de caráter eliminatório; e

, de caráter eliminatório; e Curso de Formação, de caráter eliminatório.

A fase objetiva terá 50 questões divididas entre:

20 questões de Língua Portuguesa ;

; 15 questões de Matemática ;

; 15 questões de Conhecimentos Gerais.

Sobre o condicionamento, é necessário apresentar os seguintes exercícios:

Teste de flexão e extensão de cotovelos;

Resistência abdominal, em decúbito dorsal (tipo remador);

Corrida de 50 metros;

Corrida em 12 minutos.

TAF concurso Polícia Penal SP

Serão convocados para a prova de condicionamento físico – no total – 7.500 candidatos. Nas listas dos convocados conterão somente os candidatos habilitados na prova objetiva.

As provas poderão ser realizadas nos seguintes municípios:

Bauru (candidatos que optaram por realizar a prova objetiva em Bauru)

Campinas (candidatos que optaram por realizar a prova objetiva em Campinas).

Presidente Prudente (candidatos que optaram por realizar a prova objetiva em Presidente Prudente).

Ribeirão Preto (candidatos que optaram por realizar a prova objetiva em Ribeirão Preto).

São José do Rio Preto (candidatos que optaram por realizar a prova objetiva em São José do Rio Preto).

São Paulo (candidatos que optaram por realizar a prova objetiva em São Paulo, Sorocaba e Taubaté).