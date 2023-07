CONFIRMADO! 3º LOTE de restituição terá pagamentos com correção

O Imposto de Renda 2023 entra em sua terceira fase de restituição, trazendo boas notícias para os contribuintes. No próximo dia 31 de julho, a Receita Federal realizará o pagamento do 3º lote de restituição, com a estimativa de alcançar o montante total de R$ 7,5 bilhões. Essa quantia será dividida entre 5,6 milhões de contribuintes que aguardam ansiosamente pela devolução dos valores devidos.

Imposto de Renda 2023: 3º lote de restituição será corrigido e pago no dia 31 de julho

Uma novidade importante é que os pagamentos do 3º lote serão realizados com a devida correção de 2,07% sobre os valores. De modo geral, isso significa que, por exemplo, se o contribuinte tiver declarado R$ 1.000,00 no prazo estipulado, receberá R$ 1.020,70 na restituição. Dessa forma, essa correção visa manter o poder de compra do dinheiro diante das variações econômicas.

Quem está contemplado no 3º lote?

A consulta ao terceiro lote da Restituição do Imposto de Renda 2023 está disponível desde a última segunda-feira (24). Contudo, esse lote abrange diferentes situações, entre elas:

Contribuintes com prioridade legal que entregaram a declaração após 10 de junho ou que tiveram pendência com a malha fina, mas posteriormente resolveram a situação;

Contribuintes com prioridade por terem optado pela declaração pré-preenchida ou pelo pagamento via Pix;

Contribuintes sem nenhuma prioridade específica.

Como realizar a consulta do 3º lote da Restituição do Imposto de Renda 2023?

De forma sucinta, é bastante simples consultar se você está incluído no 3º lote de restituição. Uma vez que basta acessar a página da Receita Federal e fornecer algumas informações: número de CPF, data de nascimento e o ano correspondente ao lote, que, neste caso, é 2023.

Já para aqueles que desejam uma verificação mais detalhada, a plataforma “Meu Imposto de Renda” está disponível no Portal e-CAC e também como aplicativo para smartphones Android e iOS.



Calendário completo de pagamentos

De acordo com a Receita Federal, os repasses das restituições do Imposto de Renda 2023 estão sendo feitos em cinco lotes. Abaixo está o calendário completo:

1º lote: 31 de maio (já pago);

2º lote: 30 de junho (já pago);

3º lote: 31 de julho;

4º lote: 31 de agosto;

5º lote: 29 de setembro.

Formas de recebimento da restituição

De modo geral, os valores da restituição serão depositados diretamente na conta corrente informada na declaração ou, se preferir, o contribuinte pode indicar a chave Pix para receber o montante. Contudo, caso a conta indicada não esteja ativa ou ocorra algum problema no pagamento, o valor ficará disponível para resgate por até 12 meses no Banco do Brasil (BB).

Agora, com todas essas informações em mãos, os contribuintes poderão acompanhar o calendário e verificar se estão entre os beneficiados pelo 3º lote de restituição do Imposto de Renda 2023.

Desse modo, essa correção aplicada aos valores restituídos também traz uma vantagem adicional aos cidadãos, contribuindo para manter o poder aquisitivo do dinheiro em meio às oscilações econômicas.

Cuidado com golpes

O período de declaração do Imposto de Renda pode ser uma época de preocupação para muitos contribuintes. Especialmente quando se trata de questões relacionadas à segurança de informações pessoais e financeiras.

Infelizmente, criminosos aproveitam essa época do ano para aplicar golpes e tentar enganar pessoas desprevenidas. Em suma, uma das táticas mais comuns utilizadas por golpistas é o envio de e-mails falsos, fingindo serem da Receita Federal.

Resumidamente, esses e-mails costumam conter links suspeitos ou pedidos para que o contribuinte forneça informações confidenciais, como CPF, senhas bancárias ou números de cartões de crédito.

Dessa forma, é essencial ter em mente que a Receita Federal não solicita dados pessoais por e-mail e, portanto, qualquer mensagem desse tipo deve ser tratada com cautela. Por fim, além dos e-mails, é comum que os golpistas também utilizem mensagens de texto ou ligações telefônicas para tentar aplicar seus golpes.