Confirmado! Benefícios do Governo podem ter mudanças

Recentemente, notícias envolvendo uma grande mudança no pagamento do Bolsa Família têm deixado os segurados do benefício bastante aflitos. A modificação na maneira de realizar os repasses, atualmente realizados pela Caixa Econômica Federal, é uma possibilidade para o futuro.

De acordo com a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, o pagamento do Bolsa Família poderá começar a ser feito através do Real Digital. Trata-se da moeda digital oficial do Brasil, que está em fase de testes e cujo lançamento ao público deve ocorrer até o final de 2024.

Projeto-piloto do Real Digital

O Banco Central (BC) deu início ao projeto-piloto do real digital em março deste ano, e deverá seguir até fevereiro de 2024. Inicialmente, o projeto aconteceu apenas em ambiente simulado, e só passou a envolver transações e valores reais em maio, com instituições financeiras autorizadas e escolhidas pelo BC.

Uma destas instituições é a Caixa Econômica. Aliás, Rita Serrano afirmou que o banco será muito importante para o projeto, participando ativamente da digitalização financeira do Brasil e ajudando na inclusão social.

Importância da Caixa para a moeda digital

Em síntese, a Caixa Econômica é muito importante para o real digital, pois está presente em 99% das cidades brasileiras, atendendo mais de 155 milhões de clientes no Brasil através de quase 27 mil pontos de atendimento.

Além disso, a Caixa é o maior banco da América Latina, possuindo cerca de R$ 1,6 trilhão em ativos administrados. Em outras palavras, a atuação do banco expande a moeda digital de maneira que nenhum outro banco do país é capaz de fazer.

Bolsa Família vai ser pago em real digital?

A saber, a Caixa possui uma parceria de longa data com o Governo Federal. O banco realiza o pagamento de benefícios sociais a milhões de pessoas todos os meses, dentre os quais o Bolsa Família, que é o principal programa de transferência de renda do país.



Com o anúncio da participação, muitas pessoas começaram a pensar que a Caixa poderia iniciar o pagamento do Bolsa Família através do real digital, e a presidente do banco afirmou que isso é realmente uma possibilidade. “Dá para pensar em pagar benefícios sociais com moeda tokenizada no futuro“, disse Rita Serrano.

Além disso, ela explicou que o real digital também será muito importante para oportunidades de crédito imobiliário e de financiamento habitacional, pois “tem condições de agilizar e melhorar o atendimento“. As declarações de Rita Serrano ocorreram durante o lançamento oficial do consórcio com a Elo e a Microsoft, para a participação do projeto-piloto do real digital.

Real digital vai acabar com o papel?

Ao fim dos testes com o projeto-piloto, o real digital deverá passar por uma etapa de avaliação em março de 2024, antes do lançamento ao público, que deverá ocorrer até o final de 2024.

Com a proximidade do lançamento da moeda, muitos brasileiros se perguntam se o lançamento do real digital vai acabar com o dinheiro em papel no Brasil. Contudo, as pessoas que estão se preocupando com isso podem ficar tranquilas, porque isso não acontecerá.

Na verdade, a moeda virtual oficial será apenas uma extensão do papel moeda. Assim, as pessoas terão a possibilidade de utilizá-la para realizar transações financeiras, como já o fazem com o dinheiro presente em contas bancárias ou aplicativos financeiros real. Aliás, o BC irá emitir a moeda, além de ser responsável por sua custódia.

Em outras palavras, os brasileiros terão mais uma forma de movimentação financeira virtual. Isso sem falar que também haverá a possibilidade de converter a moeda virtual e sacá-la em papel-moeda. O principal objetivo do real digital é aumentar a eficiência e reduzir os custos, prestando serviços que atualmente não são possíveis no Brasil.

Real digital reduzirá custos para a população

O BC afirma que o real digital vai ajudar a reduzir os custos das operações bancárias para a população. Em síntese, a expectativa é que isso ajude a popularizar produtos bancários através das fintechs, que são pequenas empresas de tecnologia ou startups cuja atuação ocorre no setor financeiro.

Por fim, vale destacar que a escassez é um ponto muito importante para as moedas digitais. Como estas são consideradas ativo, a sua escassez acaba aumentando o seu valor atribuído, em especial o bitcoin. Entretanto, como o real digital é apenas uma extensão do papel moeda, seu valor continua o mesmo do dinheiro físico.