A Hepatite C é uma doença séria que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Com o recente anúncio de produção de um medicamento para Hepatite C no Brasil, existe uma nova esperança para aqueles que lutam contra essa doença.

Esta é uma doença viral que causa inflamação do fígado. Dessa forma, ela pode ser leve, durando apenas algumas semanas, ou crônica, durando muitos anos. Se não tratada, a Hepatite C pode levar a cirrose, câncer de fígado e até mesmo à morte. Seus sintomas podem variar de pessoa para pessoa, mas geralmente incluem fadiga, dor abdominal, perda de apetite e icterícia.

O Novo Medicamento para Hepatite C

Atualmente, existem vários medicamentos disponíveis para o tratamento da Hepatite C. No entanto, esses medicamentos podem ser caros e nem sempre estão disponíveis para todos os que precisam deles.

Recentemente, se confirmou que um novo medicamento para Hepatite C vai começar a ser produzido no Brasil. Assim, este anúncio é uma notícia muito bem-vinda para todos aqueles que lutam contra a Hepatite C no Brasil e em todo o mundo.

Este novo medicamento oferece muitos benefícios. Primeiramente, ele tem a capacidade de curar a Hepatite C em um alto percentual de pacientes. Além disso, o medicamento é mais tolerável que os tratamentos anteriores e tem menos efeitos colaterais.

A Hepatite C é uma doença que afeta milhares de brasileiros e, recentemente, o Brasil deu um grande passo para combater essa enfermidade. A Fiocruz, juntamente com a Iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas (DNDi) e a farmacêutica egípcia Pharco Pharmaceuticals, uniram forças para solicitar o registro do medicamento Ravidasvir, que promete ser eficaz contra a Hepatite C.

Medicamento para Hepatite C – Ravidasvir

O Ravidasvir é um medicamento inovador para o tratamento da Hepatite C. O fármaco foi desenvolvido para uso combinado com Sofosbuvir. Em 2016, DNDi e Pharco conduziram um ensaio clínico na Malásia e na Tailândia para testar a combinação de Ravidasvir e Sofosbuvir, que demonstrou taxas de cura de 97%, mesmo para os pacientes difíceis de tratar.

A parceria entre a Fiocruz, DNDi e Pharco Pharmaceuticals visa disponibilizar esse medicamento no Brasil a um preço acessível e que possa ser fornecido no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) para os pacientes com o vírus da Hepatite C (HCV).

Nesse sentido, o acordo assinado é o primeiro passo para a submissão e obtenção de registro do Ravidasvir junto à Anvisa. Caso aprovado, Farmanguinhos, com o apoio técnico da DNDi e da Pharco, pretende requerer junto à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) a instauração do processo administrativo para a incorporação do Ravidasvir ao SUS.

As Organizações Envolvidas

Fiocruz

A Fiocruz é uma unidade técnico?científica que se destaca na luta pela redução de custos de medicamentos, permitindo a ampliação do acesso de mais pessoas aos programas de saúde pública.

DNDi

A Iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas (DNDi) é uma entidade sem fins lucrativos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) que trabalha para criar novos tratamentos seguros, eficazes, adaptados em campo e acessíveis para pacientes negligenciados.

Pharco Pharmaceuticals

A Pharco Pharmaceuticals (Pharco) é uma empresa farmacêutica com sede em Alexandria, Egito, cuja missão é fornecer produtos farmacêuticos seguros e eficazes, acessíveis e disponíveis para todos os pacientes.

O Impacto do Novo Medicamento

Em suma, a disponibilização do Ravidasvir irá fortalecer o Complexo Econômico Industrial da Saúde e o SUS e, em especial, disponibilizar mais uma opção para o paciente.

Por fim, o objetivo da parceria é desenvolver um medicamento eficaz, de fácil administração e baixo custo para a Hepatite C que permita aumentar o acesso ao tratamento e reduzir a carga financeira que recai sobre os pacientes e o sistema de saúde.

A produção do Ravidasvir no Brasil é um marco importante no combate à Hepatite C. Um medicamento eficaz e acessível sendo disponibilizado, faz com que mais pacientes terão a oportunidade de serem tratados e curados dessa doença.