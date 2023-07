Confirmado MUTIRÃO CARCERÁRIO no Brasil e brasileiros ficam apreensivos

Cuiabá (MT); Natal (RN); Salvador (BA); Belo Horizonte (MG); São Paulo (SP).

O mutirão carcerário não é um projeto novo, e foi criado ainda no ano de 2008. Mas é em 2023 que o programa ganha um novo formato. A partir de agora, as análises poderão ocorrer de forma simultânea em mais de um estado. Até aqui, as avaliações ocorriam de maneira separada em cada unidade da federação.

Para o CNJ, a realização dos mutirões tem como objetivo a diminuição da lotação das prisões no Brasil, fazendo com que presos que já tenham cumprido as suas penas, possam voltar para a liberdade. A medida já tinha sido anunciada pelo Conselho desde o fim de junho, mas só está sendo colocada em prática a partir desta segunda-feira (24).

Nesta primeira fase, o mutirão vai dar uma atenção especial para os seguintes grupos:

gestantes, mães, pais e responsáveis por crianças menores de 12 anos e pessoas com deficiência;

pessoas em cumprimento de pena em regime prisional mais gravoso do que o fixado na decisão condenatória;

em prisões provisórias com duração superior a 12 meses;

situação de pessoas cumprindo pena em regime diverso do aberto, condenadas pela prática de tráfico privilegiado.

De uma maneira geral, o mutirão poderá conceder benefícios aos presos como progressão de pena, liberdade provisória e trabalho externo. Desde o início do processo em 2008, estima-se que mais de 45 mil presos que já tinham cumprido a pena, mas que ainda estavam em processo de restrição de liberdade, foram soltos.

Denúncias

Mas estas não são as únicas funções do mutirão. De acordo com o CNJ, a ideia do movimento também é entender como os presos do país estão sendo tratados dentro da cadeia. Na edição do ano passado, por exemplo, o Conselho encontrou denúncias de “situações degradantes”, como falta de comida, e transferências de presos sem autorização da Justiça.

Existiram também relatos de outros problemas com a aplicação dos direitos humanos. Em Goiás, por exemplo, presos chegaram a dizer que existia uma espécie de sala de tortura, onde os detentos recebiam choques elétricos e jatos de água.