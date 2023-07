CONFIRMADO PAGAMENTO PIS para o ano-base de 2022 com data já definida

O Programa de Integração Social (PIS) é um benefício importante para os trabalhadores brasileiros. O pagamento do abono salarial do PIS é uma ajuda financeira fornecida pelo governo federal para aqueles que se enquadram nos critérios estabelecidos. No entanto, com o surgimento do ano-base de 2022, muitas pessoas têm dúvidas sobre quando e como poderão receber esse benefício.

O que é o PIS?

O PIS é um programa que tem como objetivo promover a integração do empregado na vida e no desenvolvimento das empresas. Ele é destinado aos trabalhadores que atendem a certos critérios estabelecidos pelo governo. O benefício consiste em um pagamento em dinheiro, que pode variar de acordo com o salário mínimo vigente.

Pagamentos do PIS em anos anteriores

Antes de entendermos quando será pago o PIS para quem trabalhou em 2022, é importante entender como funcionou o pagamento em anos anteriores. Até 2020, o abono salarial do PIS era concedido aos trabalhadores que haviam trabalhado no ano anterior. No entanto, devido à pandemia de Covid-19, o pagamento do PIS foi suspenso em 2020.

Em vez disso, o governo federal implementou o Benefício Emergencial (BEm), que garantiu uma parte do salário dos funcionários registrados. Essa medida foi tomada para evitar demissões em massa e ajudar as empresas a enfrentarem as dificuldades econômicas causadas pela pandemia.

Portanto, quem trabalhou em 2019 não recebeu o abono salarial no ano seguinte, sendo necessário aguardar até 2021 para ser contemplado.

Regras para receber o PIS

As regras para receber o abono salarial do PIS em 2022 são as mesmas que foram estabelecidas anteriormente. O Ministério do Trabalho pagará o benefício apenas para aqueles que atendem aos seguintes critérios:

Ter trabalhado com carteira assinada por no mínimo 30 dias no ano-base. Ter recebido até dois salários mínimos por mês no período trabalhado. Ter emitido a numeração do PIS/PASEP há pelo menos cinco anos. Ter sido incluso na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) enviada pela empresa.

Data de pagamento do PIS para quem trabalhou em 2022



A data de pagamento do PIS para quem trabalhou em 2022 ainda não foi definida oficialmente. No entanto, com base na lógica adotada a partir da pandemia, é provável que o saque do abono salarial ocorra em 2024.

É importante ressaltar que o valor a ser pago no próximo ano dependerá da definição do salário mínimo de 2024. Portanto, é fundamental acompanhar as atualizações sobre o salário mínimo para ter uma ideia mais precisa do valor a ser recebido.

Como sacar o PIS

O saque do PIS pode ser feito de diferentes maneiras, dependendo da situação de cada trabalhador. Existem três formas principais de receber o benefício:

Crédito em conta: para aqueles que possuem conta na : para aqueles que possuem conta na Caixa Econômica Federal , o valor do PIS será depositado diretamente na conta. Saque nas agências da Caixa: caso você não possua conta na Caixa Econômica Federal, será possível sacar o PIS pessoalmente em uma das agências do banco. Cartão Cidadão: se você possui o Cartão Cidadão, poderá realizar o saque do PIS nos caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal ou em casas lotéricas.

Calendário de pagamento do PIS

O calendário de pagamento do PIS é divulgado anualmente e define as datas em que cada grupo de trabalhadores poderá realizar o saque do benefício. Geralmente, o calendário é organizado de acordo com o mês de nascimento do trabalhador.

É importante ficar atento ao calendário para saber em qual data será possível sacar o PIS. Caso não realize o saque dentro do período estabelecido, o trabalhador perde o direito ao benefício.

Ademais, o O PIS é um benefício importante para os trabalhadores brasileiros, garantindo uma ajuda financeira adicional. Embora o pagamento do abono salarial do PIS para quem trabalhou em 2022 ainda não tenha uma data definida, é fundamental cumprir os requisitos estabelecidos para ter direito ao benefício.

Acompanhar as atualizações sobre o salário mínimo e ficar atento ao calendário de pagamento são ações essenciais para garantir o recebimento do PIS. Não deixe de verificar as informações fornecidas pelo Ministério do Trabalho e de consultar os canais oficiais para obter informações atualizadas sobre o assunto.

Lembre-se: o PIS é um direito do trabalhador, e estar informado sobre as regras e prazos é fundamental para receber esse benefício tão importante.