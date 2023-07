CONFIRMADO quem vai sofrer o BLOQUEIO do NOVO PENTE-FINO do BOLSA FAMÍLIA em AGOSTO

O Bolsa Família é um programa social do governo brasileiro que visa promover a inclusão social e a redução da pobreza. Ao longo dos anos, o programa tem passado por ajustes para garantir que apenas as famílias que realmente necessitam sejam beneficiadas.

Em agosto, está previsto um novo pente-fino no Bolsa Família, o que pode resultar no bloqueio de benefícios para algumas famílias. Neste artigo, vamos explicar as regras de participação no programa, como identificar o bloqueio e como realizar o desbloqueio do Bolsa Família.

Regras de Participação no Bolsa Família

Para receber o Bolsa Família, é necessário atender a algumas regras de participação. A renda per capita familiar deve ser de até R$ 218, de acordo com a Regra de Proteção. Além disso, é fundamental manter o Cadastro Único atualizado e cumprir as condicionalidades do programa.

As condicionalidades do Bolsa Família são requisitos que as famílias beneficiárias devem cumprir para continuar recebendo o benefício. Essas condicionalidades incluem a frequência escolar das crianças e adolescentes, o acompanhamento de saúde, como o pré-natal e a vacinação, entre outros.

Identificando o Bloqueio do Bolsa Família

Em alguns casos, pode ocorrer um atraso no pagamento do Bolsa Família, o que não significa necessariamente um bloqueio. Por isso, é importante verificar se o depósito foi realizado após a finalização do calendário de pagamento. No entanto, se houver algum requisito não cumprido ou dados desatualizados no Cadastro Único, o governo pode bloquear o benefício.

Para identificar o bloqueio do Bolsa Família, é necessário se informar sobre suas informações cadastrais e conferir a situação no momento. A melhor forma de fazer isso é por meio do aplicativo do Bolsa Família, disponível para Android e iOS, ou pelo site do Cadastro Único. Caso ainda haja dúvidas, é possível comparecer pessoalmente a um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Como Desbloquear o Bolsa Família

Caso o benefício tenha sido bloqueado, é possível realizar o desbloqueio mediante algumas providências. O responsável familiar pelo Bolsa Família deve comparecer a um posto de atendimento CRAS, levando consigo documento oficial com foto e comprovante de residência. Além disso, é necessário apresentar os documentos de identificação de cada membro da família, preferencialmente o CPF. Se houver crianças e adolescentes na família, também é importante levar o comprovante de matrícula escolar.

Após o processo de desbloqueio ser concluído, é preciso aguardar até 45 dias para que as parcelas voltem a ser depositadas.



Você também pode gostar:

Motivos para Atualizar o Bolsa Família

É fundamental manter o Cadastro Único atualizado para evitar problemas com o Bolsa Família. Alguns motivos para atualizar as informações cadastrais incluem:

Nascimento de um novo membro na família; Óbito de algum membro da família; Mudança de endereço; Aumento ou diminuição de renda; Mudança de escola.

É importante ressaltar que a atualização das informações pode ser necessária mesmo que não haja nenhum desses motivos. Em geral, o Cadastro Único deve ser atualizado a cada 24 meses, mas é fundamental conferir as orientações específicas do programa.

Ademais, o Bolsa Família é um programa importante para a redução da pobreza e a promoção da inclusão social no Brasil. Para garantir que o benefício chegue às famílias que realmente necessitam, são estabelecidas regras de participação e condicionalidades a serem cumpridas.

Caso haja algum problema no recebimento do benefício, como o bloqueio, é possível realizar o desbloqueio comparecendo a um posto de atendimento CRAS. Mantendo o Cadastro Único atualizado e cumprindo as exigências do programa, as famílias podem garantir o acesso aos benefícios sociais.

Veja também: CONFIRMADO BÔNUS de BOLSA FAMÍLIA com valor maior que R$400 em AGOSTO; veja como receber