CONFIRMADO! SINAL DE TV será DESLIGADO na REGIÃO; veja a LISTA de CIDADES

Com o avanço da tecnologia, a transmissão de televisão vem passando por importantes mudanças em todo o país. Assim, a transição do sinal analógico para o sinal digital tem sido um processo significativo para garantir maior qualidade de som e imagem aos telespectadores.

Locais do Brasil que ainda possuem sinal analógico irão perdê-lo em breve

Entenda como verificar se sua cidade será contemplada com o sinal digital e quais os benefícios dessa evolução tecnológica para os aparelhos televisivos.

Verificando a cobertura do sinal digital

Para saber se sua cidade será contemplada com o sinal digital, é simples e fácil! Basta acessar o site oficial “Seja Digital” e realizar uma rápida pesquisa informando a sigla do seu estado e selecionando o nome de sua cidade na lista. Desse modo, com apenas um clique em “Entrar”, assim obterá acesso à informação sobre a disponibilidade do sinal digital em sua localidade.

Adeus aos sinais analógicos no agreste pernambucano

Conforme informações oficiais, a partir do próximo dia 14 de agosto, os sinais analógicos serão desligados no agreste pernambucano, marcando uma mudança significativa na forma como os telespectadores desfrutam da programação televisiva.

Em suma, essa transição representa uma melhoria substancial na qualidade do som e da imagem, eliminando os incômodos ruídos que frequentemente atrapalham a transmissão.

Aparelhos necessários para receber o sinal digital

De forma sucinta, para receber o sinal digital em sua televisão, é importante considerar o tipo de aparelho que possui. Por exemplo, para televisões fabricadas antes de 2010, é necessário conectar uma antena externa UHF/VHF para sintonizar os canais digitais.

Já para as televisões fabricadas após 2010, a boa notícia é que os aparelhos produzidos após esse período já possuem equipamentos internos capazes de receber o sinal digital, dispensando a necessidade de antenas externas.

Sintonizando os canais digitais



Para sintonizar os canais digitais, utilize o controle remoto da sua televisão e acesse o menu de configurações. Dessa forma, encontrará a opção de busca automática de canais. Feito isso, sua TV estará pronta para desfrutar da programação digital. Contudo, é importante estar atento ao fato de que os números de alguns canais podem sofrer alterações após a transição para o sinal digital.

Vantagens do sinal digital

Aqueles que ainda estão relutantes em adotar o sinal digital em seus aparelhos televisivos podem se surpreender com as vantagens oferecidas por essa tecnologia avançada:

Imagem mais definida

A televisão digital apresenta uma resolução muito mais nítida em comparação com o sinal analógico. Enquanto a transmissão analógica possui apenas 525 linhas horizontais, a TV digital consegue atingir incríveis 1.080 linhas digitais, proporcionando uma experiência visual de alta qualidade.

Áudio aprimorado

O sinal digital permite a transmissão de até seis canais de som simultaneamente, melhorando significativamente a qualidade e a capacidade de áudio do seu aparelho televisivo. Certamente, o sinal digital representa um avanço significativo na transmissão de TV, proporcionando melhorias notáveis na qualidade de som e imagem para os telespectadores.

Com a data de desligamento do sinal analógico se aproximando no agreste pernambucano, é essencial estar preparado e adotar os equipamentos adequados para continuar desfrutando de uma experiência televisiva mais imersiva e satisfatória.

Inclusão digital

Então, não perca tempo e verifique a cobertura do sinal digital em sua cidade, garantindo assim uma transição tranquila para essa tecnologia de ponta. Além disso, o acesso ao sinal digital possibilita o contato com informações relevantes, programas educativos e oportunidades de desenvolvimento pessoal.

Assim contribuindo para a inclusão digital e o fortalecimento socioeconômico dessas famílias. Investir nessa tecnologia é, portanto, um passo importante para o progresso e a igualdade social em nosso país. Aproveite os benefícios do sinal digital e desfrute de uma nova era na transmissão de TV!