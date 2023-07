CONGELAMENTO de pagamentos do Bolsa Família acaba de ser DEFINIDO e assusta brasileiros

Os beneficiários do programa Bolsa Família devem estar atentos aos detalhes do programa social neste mês de julho. Isso porque há o risco de perder o benefício se não estiverem em conformidade com as regras estabelecidas. É essencial cumprir com todos os requisitos relacionados à saúde e educação, além de manter o Cadastro Único atualizado e observar os limites de renda per capita definidos.

É importante ressaltar que o cumprimento dessas exigências não se resume a um mero controle burocrático. Esta é uma forma de garantir que o programa beneficie aqueles que realmente necessitam. O objetivo do Bolsa Família é direcionar recursos de forma eficiente e estratégica, visando promover a inclusão social e combater a desigualdade.

Por que o Bolsa Família pode ser cancelado?

O cancelamento do benefício pode ocorrer principalmente devido ao não cumprimento das normas de saúde e educação. Portanto, as famílias devem garantir que a carteira de vacinação esteja em dia, demonstrando comprometimento com a proteção e o bem-estar dos membros da família. Além disso, é necessário assegurar a frequência escolar das crianças e adolescentes, evidenciando a importância da educação como um meio de transformação.

Manter o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado também é fundamental para continuar recebendo o benefício. É necessário fornecer informações socioeconômicas corretas e verdadeiras. Qualquer alteração nas condições familiares, como renda, composição familiar ou endereço, deve ser prontamente informada ao governo, a fim de evitar problemas futuros.

Além disso, é importante observar a condição da família em relação à Regra da Proteção. Essa regra permite que os beneficiários que tiverem um aumento de renda acima do limite estabelecido, que é de R$ 218 por pessoa, continuem recebendo o benefício por dois anos, porém com o valor reduzido pela metade.

Portanto, é fundamental estar atento às regras e exigências do programa Bolsa Família. Só assim, se garante a continuidade do benefício e o apoio necessário às famílias que realmente precisam.

É de suma importância ressaltar, que se a renda per capita ultrapassar R$ 660, a família não se encaixa mais nessa categoria e pode perder o benefício. Por fim, em um momento em que tantas famílias enfrentam desafios socioeconômicos, é essencial que os beneficiários utilizem o auxílio com prudência. Assim, deve-se tomar todas as precauções necessárias para garantir a continuidade no programa. Manter-se atualizado e em conformidade com as regras é crucial para garantir o suporte financeiro visando a melhoria das condições de vida das famílias beneficiárias.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em julho (final do NIS)

1 – 18 de julho;

2 – 19 de julho;

3 – 20 de julho;

4 – 21 de julho;

5 – 24 de julho;

6 – 25 de julho;

7 – 26 de julho;

8 – 27 de julho;

9 – 28 de julho;

0 – 31 de julho.



Como verificar os valores do benefício

Lembre-se de que para acessar os valores do Bolsa Família, você pode utilizar as seguintes opções:

Aplicativo Caixa Tem (iOS e Android );

e ); Agências da Caixa Econômica Federal;

Casas Lotéricas;

Caixas eletrônicos com os cartões do programa.

Como ter acesso ao programa

Para ter acesso ao Bolsa Família, é necessário seguir alguns passos. Se a renda mensal por pessoa da família estiver dentro do critério, é preciso se inscrever no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Para isso, é necessário apresentar os seguintes documentos:

CPF ou título de eleitor de todos os membros da família;

Comprovante de residência;

Comprovante de renda;

Certidão de nascimento de crianças e adolescentes até 15 anos;

Comprovante de matrícula escolar das crianças e jovens até 17 anos.

Em seguida, você deve aguardar a seleção da família para o programa. Caso seja selecionada, a família receberá um cartão do Bolsa Família. Além disso, é importante lembrar que é necessário atualizar o cadastro a cada dois anos ou sempre que houver alguma mudança na família, como nascimento ou morte de membros, mudança de endereço, entre outros. Para mais informações, é possível acessar o site do Bolsa Família ou entrar em contato com a Caixa Econômica Federal, que é responsável pelo programa.