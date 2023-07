Congresso dos EUA está pronto para expor evidências de OVNIs ‘acabamos com o encobrimento’

OVNI em Las Vegas: usuário do TikTok afirma ter gravado o pouso da nave

Os membros do Congresso dos Estados Unidos dos partidos Republicano e Democrata concordaram que as evidências sobre Avistamentos de OVNIs por funcionários oficiais de agências governamentais está pronto para ser visto pelo público em geral.

Durante a audiência da Câmara sobre OVNIs e UAPs, Tim Burchett, um congressista do Tennessee afirma que “Tivemos muita resistência, muitas pessoas não querem que isso venha à tona.“

O Congresso dos Estados Unidos tem apoio bipartidário para revelar evidências de OVNIs

Agora que há interesse bipartidário em entender o fenômeno OVNIo congresso está aberto para considerar oficialmente a atividade alienígena no planeta Terra.

Por mais que 80 anostrazendo atividade extraterrestre para o Câmara dos Deputados era visto como coisa de cinema e poderia até encerrar a carreira política de aspirantes a Entusiastas de OVNIs.

David Grusch é o principal delator a quem muitos devem agradecer por toda esta exposição de OVNIs e quem está lutando o bom combate para divulgar as informações que o governo dos Estados Unidos manteve em segredo por tanto tempo.

Grusch co-liderou a análise de Fenômenos Aéreos Não Identificados (UAP) da Agência Nacional de Inteligência Geoespacial do final de 2021 a julho de 2022.

Burchett afirmou na quinta-feira que “Tivemos muitas críticas sobre esta audiência. tem muita gente que não quer que isso venha à tona.“

Burchett também diz que encontrou muitos veteranos que querem compartilhar suas experiências com OVNIs durante o tempo de serviço ao Forças Armadas dos Estados Unidos.

O Tennessee congressista afirmou “Estou viajando por todo o país, as pessoas vão me parar e me contar sobre uma experiência. Veteranos condecorados. Essas pessoas, por que arriscariam suas reputações e carreiras por algo sobre o qual estão mentindo?”

Os congressistas republicanos foram os que trouxeram o assunto para a mesa e, imediatamente, os representantes democratas também aderiram, como Jared Moskowitz acrescenta “Acho que a pergunta principal que realmente estamos fazendo é: por que eles estão superclassificando isso e por que não estão sendo transparentes? Trata-se de reafirmar o papel do Congresso em tudo isso.“