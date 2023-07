conheça as marcas mais procuradas pelos investidores

Investir em franquias populares pode ser uma estratégia promissora para empreendedores que desejam ingressar no mercado de negócios. Neste artigo, apresentaremos algumas das marcas mais procuradas pelos investidores.

Abordaremos a história de cada uma, a quantidade de unidades, os locais em que estão presentes, seus diferenciais em relação à concorrência, bem como a ampla lista de produtos oferecidos.

Além disso, mencionaremos os países em que essas franquias estão presentes fora do Brasil, a quantidade de unidades por país e o que as torna especiais para atrair o interesse dos investidores.

Marcas de franquias mais procuradas pelos investidores

Na sequência, apresentamos as marcas de franquias que são mais procuradas por investidores, para abrir unidades franqueadas.

Franquia McDonald’s

A Franquia McDonald’s é uma das marcas mais icônicas no setor de alimentação rápida. Com mais de 80 anos de história, a empresa conquistou um público fiel e expandiu sua presença por todo o Brasil.

Atualmente, possui aproximadamente 1.020 unidades de restaurantes, mais de 75 McCafés e 2.010 desert centers em quase todos os estados brasileiros. Além disso, a Franquia McDonald’s está presente em mais de 20 países ao redor do mundo, com mais de 36.000 unidades.

O diferencial está, portanto, em sua marca globalmente reconhecida, seu cardápio diversificado, seu sistema eficiente de operações e seu constante foco em inovação.

Franquia Cacau Show

A Franquia Cacau Show é líder no segmento de chocolates finos no Brasil. Fundada em 1988, a marca se destacou por sua qualidade e variedade de produtos. Assim, com cerca de 3.700 unidades espalhadas por todo o país, a empresa oferece uma ampla gama de chocolates, trufas, bombons, presentes e produtos relacionados.

Sua presença abrange vários estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. A Franquia Cacau Show também possui unidades em outros países, como Estados Unidos, Portugal, México e Angola, por exemplo. Além disso, a marca aposta na inovação de seus produtos, suas parcerias estratégicas e na excelência de sua rede de fornecedores.

Franquia Wizard



A Franquia Wizard é uma das maiores redes de escolas de idiomas do Brasil. Com uma história de sucesso que remonta a 1987, a marca se consolidou como referência no ensino de idiomas. Sua rede conta, então, com mais de 1.200 unidades em todo o país, abrangendo estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina.

Além do ensino de inglês, espanhol, francês e outros idiomas, a Franquia Wizard oferece cursos de informática e preparatórios para exames internacionais. A marca também possui unidades em países como Estados Unidos, Canadá, México, Portugal, China, Japão e Colômbia.

O diferencial da marca está na metodologia de ensino diferenciada, seu suporte pedagógico e o reconhecimento internacional de seus certificados.

Franquia O Boticário

A Franquia O Boticário é uma das maiores marcas de cosméticos e perfumaria do Brasil. Fundada em 1977, a empresa conquistou um público fiel e expandiu sua presença por todo o país.

Com aproximadamente 4.000 unidades, a Franquia O Boticário está presente em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Além disso, a marca possui unidades em países como Portugal, Estados Unidos, Japão, Angola e Moçambique.

A Franquia O Boticário oferece uma ampla variedade de produtos de beleza, incluindo cosméticos, perfumes, maquiagem, cuidados para o corpo e cabelo. Seu grande diferencial está na qualidade de seus produtos, sua constante busca por inovação e sustentabilidade, e o reconhecimento de sua marca no mercado nacional e internacional.

Franquia Subway

A Franquia Subway é uma das marcas mais populares no segmento de fast-food saudável. Fundada em 1965, a empresa se tornou um sucesso global. Com cerca de 1.600 unidades em todo o Brasil, a Franquia Subway está presente em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia.

Além disso, a marca possui unidades em mais de 100 países ao redor do mundo, totalizando mais de 37.000 unidades. A empresa aposta em seu conceito de “sanduíche personalizado”, em que os clientes podem escolher os ingredientes de seu próprio sanduíche, seu foco em ingredientes frescos, opções mais saudáveis e seu compromisso com a sustentabilidade.

Portanto, investir em franquias populares pode ser uma estratégia inteligente para empreendedores que buscam oportunidades de negócios comprovadas e de sucesso.

As franquias mencionadas neste artigo, McDonald’s, Cacau Show, Wizard, O Boticário e Subway, são exemplos de marcas renomadas, com histórias sólidas, presença em diversos estados brasileiros e expansão internacional. Essas marcas têm se destacado por seus produtos e serviços de qualidade, além de seus diferenciais em relação à concorrência.

Por fim, com as informações corretas em mãos, você estará mais preparado para aproveitar as oportunidades oferecidas pelas franquias populares e alcançar o sucesso nos negócios.