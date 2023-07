Conheça as melhores opções de franquias de serviços para 2023

As franquias no setor de serviços atraem empresários porque oferecem um retorno favorável sobre o investimento. Assim, neste artigo, abordaremos algumas oportunidades de franquia para os interessados em iniciar um negócio com foco na prestação de serviços a terceiros.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o setor de serviços atingiu uma taxa de crescimento anual recorde de 8,3% em 2022. Esse crescimento reflete a resiliência e a demanda contínua por serviços em uma ampla gama de setores.

Continue lendo e saiba mais sobre o tema.

O que é exatamente uma franquia de serviços?

O setor de serviços abrange inúmeros mercados que atendem às necessidades do dia a dia das pessoas, e pode ser fornecido na casa do cliente ou em um local separado. Devido à grande variedade de oportunidades de franquia disponíveis, este mercado está em um estado de fluxo constante.

Todos os dias, um novo produto ou serviço entra no mercado, prometendo uma resposta mais conveniente ou barata para um problema antigo. Na mesma linha, as franquias de serviços podem ajudar as pessoas a economizar tempo, permitindo que elas terceirizem tarefas que poderiam realizar sozinhas.

Assim, elas operam em diversos mercados, incluindo a indústria automotiva, o setor de educação, a indústria de serviços como um todo, bem como os setores de limpeza e manutenção. Além disso, eletrônicos, computação e comunicação.

Melhores opções de franquias de serviços para 2023

Apresentamos na sequência, algumas opções de franquias de serviços para investir em 2023:

Cia das Diaristas

A Cia das Diaristas foi fundada em 2013, para facilitar o dia a dia das pessoas. A franquia é tida como líder na prestação de serviços terceirizados de limpeza em questão de meses.

Através do desenvolvimento da primeira plataforma de e-commerce de serviços de limpeza do Brasil, os consumidores finais podem realizar agendamentos com a diarista de preferência, de forma online de acordo com sua conveniência.

Oferece serviços de limpeza em casa, condomínios, comércio em geral, limpezas pós-obra e pós-mudança, além de pós-eventos. Nos dias atuais, a marca está desenvolvendo novas unidades e levando seus serviços de alta qualidade para as cidades brasileiras.

Postal BR

Em termos de transporte e logística, a franquia Postal BR é incomparável. A empresa usa uma plataforma que coordena as entregas conectando clientes com parceiros logísticos e motoristas de entrega baseados em aplicativos.

Por exemplo, você será capaz de fornecer seu serviço para lojas online, pois elas precisam de ajuda para levar seus produtos aos clientes, então você unirá forças com eles para fazer as entregas aos seus clientes.

Você irá abrir o app para encontrar um motorista quando o cliente faz um pedido de entrega. Este motorista vai ser responsável por pegar o produto e garantir que a entrega aconteça.

Reparu’s Express

Representa uma oportunidade de franquia na área dos serviços de manutenção, reforma e customização de vestuário. A rede tem 25 anos de experiência na indústria e fornece apenas serviços da mais alta qualidade. Manutenção em enxoval hospitalar, eventos corporativos, festas temáticas e até micaretas são possíveis com a ajuda dela.

Dessa forma, você pode alcançar um público mais amplo e gerar mais receita. Uma empresa bem organizada é capaz de atender às necessidades específicas de cada um de seus clientes por meio de uma infraestrutura flexível e eficiente. Além disso, você será capaz de oferecer preços razoáveis e transporte rápido. Atualmente, 50% dos franqueados da marca são proprietários de várias unidades. Isso se deve a sua reputação estabelecida no mercado, assim, os clientes terão mais fé em seu negócio.

Dr. Marido

Mais de 100.000 clientes satisfeitos podem atestar a qualidade dos serviços prestados pela Dr. Marido, marca registrada que atua no mercado brasileiro desde 2011.

A empresa surgiu após os proprietários descobrirem uma lacuna no mercado e se propuseram a preenchê-la, oferecendo aos clientes um serviço de confiança, prestado por profissionais qualificados e com sólidas referências.

Tem objetivo de construir confiança e credibilidade com os clientes, fornecendo-lhes um serviço personalizado de alto nível, prestado por profissionais treinados, amigáveis ??e acessíveis. Esses indivíduos têm uma vasta experiência em seus campos e foram apoiados por uma marca conhecida que se dedica a fornecer serviços da mais alta qualidade.

Estão preparados, portanto, para resolver desde os menores problemas como uma torneira pingando, até uma grande reforma. Também desenvolvem projetos de grande porte porque conhecem as soluções técnicas e operacionais de ponta em infraestrutura da indústria da construção civil.

Estas são apenas algumas das muitas opções de franquias de serviços, excelentes para abertura em 2023, pois são referência em seu ramo de atuação. Verifique a que você mais se enquadra, e faça o investimento. Você não vai se arrepender!!!