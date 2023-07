Conheça as principais vantagens da categoria

Existem inúmeras vantagens em optar pelo Microempreendedor Individual (MEI) como modelo empresarial, proporcionando facilidades para a formalização de profissionais autônomos. Com a criação da Lei Complementar nº 128 em 19 de dezembro de 2008, o MEI tornou-se uma opção atraente para empreendedores que buscam se estabelecer no mercado de forma simples e descomplicada.

Uma das principais vantagens do MEI é a possibilidade de obter o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de forma totalmente gratuita. Essa facilidade permite que os microempreendedores individuais possam abrir suas empresas de forma legalizada, desfrutando dos benefícios e credibilidade de um CNPJ.

Conheça outras vantagens da modalidade MEI

Além da possibilidade de obter um CNPJ, outro ponto atrativo do MEI é o valor fixo de impostos a serem pagos. Essa abordagem simplificada garante que os empreendedores possam calcular e planejar seus gastos tributários com maior previsibilidade e sem surpresas ao longo do ano fiscal.

Ademais, os MEIs também têm a possibilidade de contratar um funcionário, o que pode ser um diferencial importante para o crescimento do negócio. Essa opção de contratação facilita a expansão da empresa, permitindo que o empreendedor conte com auxílio para lidar com o aumento da demanda.

Ao formalizar-se como MEI, o profissional tem acesso a um conjunto de benefícios previdenciários, tais como aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade. Essa proteção social é essencial para garantir a segurança do empreendedor e sua família em situações adversas.

Contudo, apesar das diversas vantagens, é fundamental ressaltar que o MEI pode não ser a melhor opção para todos os empreendedores, uma vez que cada negócio possui necessidades e características específicas. Por isso, é recomendável uma análise detalhada das atividades e metas empresariais, a fim de verificar se essa modalidade atende plenamente às expectativas do empreendedor.

Impostos para microempreendedores individuais

Para os Microempreendedores Individuais (MEIs), o regime tributário simplificado traz consigo uma tabela de impostos que oferece estabilidade e facilidade na gestão financeira. Os valores dos impostos, estabelecidos pelo Simples Nacional, são fixos e variam de acordo com a atividade exercida pelo empreendedor. Veja a seguir os impostos vigentes para o MEI:

Comércio ou indústria: O valor é de R$ 56,00 por mês, sendo destinado R$ 55,00 para o INSS e R$ 1,00 para o ICMS. Esse cenário é aplicável para os empreendedores que atuam nos segmentos comerciais ou industriais, oferecendo produtos ou mercadorias.

Prestação de serviços: Para os MEIs que prestam serviços, o valor mensal é de R$ 60,00. Desse montante, R$ 55,00 são destinados ao INSS e R$ 5,00 ao ISS (Imposto Sobre Serviços). Essa categoria abrange profissionais autônomos que oferecem serviços em áreas diversas, como consultoria, assistência técnica, entre outros.

Comércio e serviços: Caso o empreendedor atue tanto no comércio quanto na prestação de serviços, a tabela estabelece um valor de R$ 61,00 por mês. Esse montante é dividido em R$ 55,00 destinados ao INSS, R$ 1,00 para o ICMS e R$ 5,00 para o ISS.

A aplicação de valores fixos para os impostos mensais é um benefício significativo para os MEIs, permitindo que os empreendedores possam planejar suas finanças de forma mais precisa e sem surpresas. Além disso, essa abordagem simplificada contribui para a formalização de profissionais autônomos e pequenos empresários.