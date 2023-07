Conheça os cargos do concurso UFV 2023

O concurso UFV 2023 é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam ingressar em uma das mais conceituadas universidades do país, a Universidade Federal de Viçosa.

Com vagas para diferentes áreas de atuação, o concurso contempla desde docentes até técnicos-administrativos, cada um desempenhando funções específicas e imprescindíveis para o pleno funcionamento da instituição.

Então, é essencial, que os interessados neste certame estejam familiarizados com os diversos cargos disponíveis, a fim de escolherem aquela que mais se adequa às suas habilidades e interesses. Quer saber mais? Fique conosco até o final e acompanhe a leitura!

Saiba mais sobre o concurso UFV 2023

A Universidade Federal de Viçosa (UFV), localizada em Minas Gerais, divulgou o edital e definiu o cronograma para o seu concurso público.

Assim, segundo o documento publicado no Diário Oficial da União em 13 de julho de 2023, o concurso oferece 07 vagas de nível médio para o cargo de Assistente em Administração, com preenchimento imediato.

Ademais, os candidatos aprovados terão uma remuneração inicial de R$2.667,19 e uma carga horária de trabalho de 40 horas semanais.

Essa é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam fazer parte do quadro de servidores da UFV e contribuir para o desenvolvimento e crescimento dessa renomada instituição de ensino superior.



Como se inscrever no concurso UFV 2023?

Para participar do concurso da Universidade Federal de Viçosa, os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site www.concursos.ufv.br.

Ademais, o período de inscrições será de 19 de julho a 17 de agosto de 2023. Assim, é importante estar atento às datas para não perder o prazo.

Para efetivar a inscrição, será necessário pagar uma taxa no valor de R$100,00, que pode ser feita por meio de boleto bancário. Além disso, somente após o pagamento, o candidato estará oficialmente inscrito no concurso.

É fundamental ler atentamente o edital para compreender todos os requisitos e documentos necessários para a inscrição. A UFV oferece essa oportunidade para todos que desejam se candidatar e concorrer a uma das vagas disponíveis.

Conheça as etapas do concurso

O Concurso UFV é composto por etapas, e é importante conhecer cada uma delas. A primeira etapa é a prova objetiva, que será realizada no Campus Viçosa da UFV, com data prevista para 1º de outubro de 2023.

Ademais, a prova objetiva será composta por questões de múltipla escolha, abrangendo diferentes disciplinas.

No caso do concurso em questão, as disciplinas cobradas são: Língua Portuguesa, com 20 questões, e Informática, com 30 questões. Cada questão terá quatro alternativas para escolha.

Todavia, é fundamental que os candidatos estejam preparados e estudem os conteúdos programáticos correspondentes a essas disciplinas.

É importante ressaltar que o conhecimento e o desempenho nessas provas serão fundamentais para o processo de seleção dos candidatos.

Portanto, é necessário dedicar tempo e esforço na preparação para obter um bom resultado e aumentar as chances de sucesso no concurso UFV.

Dicas de preparação

Confira algumas dicas simples, que te ajudarão a conquistar uma das vagas do concurso UFV 2023:

Organize seu tempo

Estabeleça um cronograma de estudos, distribuindo as disciplinas equilibradamente ao longo da semana.

Além disso, reserve períodos específicos para cada matéria e planeje pausas para descanso.

Conheça o conteúdo programático

Analise o edital do concurso e identifique quais são as disciplinas e os assuntos que serão cobrados na prova.

Ainda mais, faça um levantamento completo do conteúdo e priorize aqueles temas em que você possui maior dificuldade.

Faça resumos e mapas mentais

Durante o estudo, faça resumos e mapas mentais dos principais pontos de cada disciplina.

Afinal, essa técnica ajuda a fixar o conhecimento e facilita a revisão posterior.

Resolva questões anteriores

Procure questões de concursos anteriores da UFV e resolva-as. Isso ajuda a familiarizar-se com o formato das questões e a identificar os principais temas que costumam abordar.

Faça simulados

Reserve um tempo para realizar simulados completos, seguindo as mesmas condições de tempo e ambiente da prova real.

Afinal, isso vai te ajudar a desenvolver a habilidade de gerenciar o tempo e a lidar com a pressão do tempo durante a prova.

Revise regularmente

Não deixe para revisar todo o conteúdo apenas próximo à data da prova. Faça revisões periódicas ao longo do seu cronograma de estudos para fortalecer o aprendizado e reforçar os conceitos já estudados.

Lembre-se de que cada pessoa possui um método de estudo que funciona melhor para si. Experimente diferentes abordagens e estratégias até encontrar aquela que se adapta melhor ao seu estilo de aprendizado.

Persista, mantenha o foco e confie em sua capacidade. Visto que, é um concurso muito disputado, tenha muita determinação para alcançar seus objetivos. Boa sorte nos estudos e no concurso UFV 2023!